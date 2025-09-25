Home
>
Conteúdo de Marca
>
Hidratação além da saúde: conheça os benefícios da água para corpo, mente e beleza

Hidratação além da saúde: conheça os benefícios da água para corpo, mente e beleza

Hidratação adequada contribui para memória, sono, pele e cabelos, e pode prevenir doenças respiratórias e da voz

Imagem de perfil de Estúdio Gazeta
Produzido Por

Estúdio Gazeta

Esse conteúdo é pago por um anunciante e produzido pelo Estúdio Gazeta.
Saiba mais em negocios.redegazeta.com.br/estudiogazeta
Imagem de perfil de Água Pedra Azul
Apresentado Por

Água Pedra Azul

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 15:51

água Pedra Azul
Água é essencial para funcionamento do corpo humano Crédito: Divulgação/Água Pedra Azul

Você pode ter uma boa alimentação, praticar exercícios físicos regularmente e dormir bem, mas se não se hidratar corretamente, sua saúde pode ser prejudicada. Afinal, a água não beneficia apenas o corpo, mas também contribui para a saúde mental e é essencial para o funcionamento do organismo.

Recomendado para você

Hidratação adequada contribui para memória, sono, pele e cabelos, e pode prevenir doenças respiratórias e da voz

Hidratação além da saúde: conheça os benefícios da água para corpo, mente e beleza

Vitória em três categorias no Prêmio Gazeta Empresarial (PGE) 2025 reflete mudanças que impactam positivamente a saúde, o meio ambiente e a qualidade de vida

Referência em prestação dos serviços, BRK muda a realidade do saneamento de Cachoeiro de Itapemirim

Projeto arquitetônico em fase final prevê estrutura moderna e atrativa para crianças de 2 a 5 anos; obras começam ainda neste ano

Colégio Sagrado Coração de Maria terá novo prédio exclusivo para a Educação Infantil em Vitória

Inclusive, segundo a nefrologista Maria Elisa Assbu, a hidratação melhora a memória, disposição e concentração e até mesmo uma leve desidratação pode afetar a saúde mental, altera o humor e pode causar queda no desempenho cognitivo.

Na parte fisiológica, a água é cofator em inúmeras reações bioquímicas, participa da digestão, absorção e transporte de nutrientes, além de influenciar no metabolismo basal. “Ela regula a temperatura corporal, ajuda no transporte de nutrientes, no funcionamento cardiovascular e no equilíbrio hidroeletrolítico”, explica a nefrologista.

E, em casos de gripe, rinite ou sinusite, manter-se hidratado é ainda mais importante, de acordo com a otorrinolaringologista Flávia Freitas.

“Nosso nariz, seios da face e todo sistema respiratório são recobertos por um epitélio chamado mucociliar. Ele contém cílios microscópicos que ajudam a eliminar impurezas, vírus e bactérias. Sem umidade adequada, o muco se torna espesso, os cílios perdem eficiência e a função mucociliar é comprometida, aumentando o risco de infecções respiratórias”, completa.

Água como aliada da beleza

Vale destacar ainda que a hidratação também é fundamental para a rotina de autocuidado. Beber água melhora a circulação e a nutrição da pele e dos cabelos, mantendo-os mais saudáveis.

“Não substitui os cuidados dermatológicos, mas contribui para uma pele firme, viçosa e menos ressecada, reduz a descamação e a aparência opaca, além de deixar os cabelos mais fortes e menos propensos à quebra”, ressalta Maria Elisa.

Outro benefício é na voz. Segundo Flávia, tomar água com frequência, especialmente durante o uso contínuo da voz, evita o ressecamento das pregas vocais e ajuda a prevenir pigarro e até nódulos.

Como manter o hábito no dia a dia

Com a correria do dia a dia, muitas pessoas esquecem de beber água. Por isso, é fundamental transformar esse hábito em parte da rotina, seja no trabalho, na prática de esportes ou nos momentos de descanso. Lembretes no celular, aplicativos ou manter uma garrafa sempre por perto podem ser boas estratégias.

A médica Maria Elisa reforça que associar o consumo de água a atividades fixas do cotidiano ajuda a criar constância. E, para garantir qualidade, a Água Mineral Pedra Azul é uma aliada.

Há mais de 36 anos presente na vida dos capixabas, a Água Mineral Pedra Azul leva água mineral pura e saudável a todo o Espírito Santo. Leve e segura, a marca fortalece cada etapa do cuidado diário. Composta por elementos naturais e minerais em equilíbrio, chega aos capixabas com o cuidado de um time especialista em proporcionar um bom produto, bem-estar e qualidade de vida. 

Água Pedra Azul

Água Pedra Azul
Água Pedra Azul leva água mineral pura e saudável a todo o Espírito Santo Crédito: Divulgação/Água Pedra Azul

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

água

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais