Hidratação além da saúde: conheça os benefícios da água para corpo, mente e beleza

Hidratação adequada contribui para memória, sono, pele e cabelos, e pode prevenir doenças respiratórias e da voz

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 15:51

Água é essencial para funcionamento do corpo humano Crédito: Divulgação/Água Pedra Azul

Você pode ter uma boa alimentação, praticar exercícios físicos regularmente e dormir bem, mas se não se hidratar corretamente, sua saúde pode ser prejudicada. Afinal, a água não beneficia apenas o corpo, mas também contribui para a saúde mental e é essencial para o funcionamento do organismo.

Inclusive, segundo a nefrologista Maria Elisa Assbu, a hidratação melhora a memória, disposição e concentração e até mesmo uma leve desidratação pode afetar a saúde mental, altera o humor e pode causar queda no desempenho cognitivo.

Na parte fisiológica, a água é cofator em inúmeras reações bioquímicas, participa da digestão, absorção e transporte de nutrientes, além de influenciar no metabolismo basal. “Ela regula a temperatura corporal, ajuda no transporte de nutrientes, no funcionamento cardiovascular e no equilíbrio hidroeletrolítico”, explica a nefrologista.

E, em casos de gripe, rinite ou sinusite, manter-se hidratado é ainda mais importante, de acordo com a otorrinolaringologista Flávia Freitas.

“Nosso nariz, seios da face e todo sistema respiratório são recobertos por um epitélio chamado mucociliar. Ele contém cílios microscópicos que ajudam a eliminar impurezas, vírus e bactérias. Sem umidade adequada, o muco se torna espesso, os cílios perdem eficiência e a função mucociliar é comprometida, aumentando o risco de infecções respiratórias”, completa.

Água como aliada da beleza

Vale destacar ainda que a hidratação também é fundamental para a rotina de autocuidado. Beber água melhora a circulação e a nutrição da pele e dos cabelos, mantendo-os mais saudáveis.

“Não substitui os cuidados dermatológicos, mas contribui para uma pele firme, viçosa e menos ressecada, reduz a descamação e a aparência opaca, além de deixar os cabelos mais fortes e menos propensos à quebra”, ressalta Maria Elisa.

Outro benefício é na voz. Segundo Flávia, tomar água com frequência, especialmente durante o uso contínuo da voz, evita o ressecamento das pregas vocais e ajuda a prevenir pigarro e até nódulos.

Como manter o hábito no dia a dia

Com a correria do dia a dia, muitas pessoas esquecem de beber água. Por isso, é fundamental transformar esse hábito em parte da rotina, seja no trabalho, na prática de esportes ou nos momentos de descanso. Lembretes no celular, aplicativos ou manter uma garrafa sempre por perto podem ser boas estratégias.

A médica Maria Elisa reforça que associar o consumo de água a atividades fixas do cotidiano ajuda a criar constância. E, para garantir qualidade, a Água Mineral Pedra Azul é uma aliada.

Há mais de 36 anos presente na vida dos capixabas, a Água Mineral Pedra Azul leva água mineral pura e saudável a todo o Espírito Santo. Leve e segura, a marca fortalece cada etapa do cuidado diário. Composta por elementos naturais e minerais em equilíbrio, chega aos capixabas com o cuidado de um time especialista em proporcionar um bom produto, bem-estar e qualidade de vida.

Água Pedra Azul

Água Pedra Azul leva água mineral pura e saudável a todo o Espírito Santo Crédito: Divulgação/Água Pedra Azul

