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Grupo referência em assessoria contábil no país chega ao ES

Grupo Solutta inaugurou unidade de Vitória com grande evento para varejistas, trazendo soluções inovadoras e estratégicas para o mercado
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

11 jul 2022 às 17:51

Publicado em 11 de Julho de 2022 às 17:51

Erick Pomin, CEO do Grupo Solutta, falou em evento para varejistas sobre a importância de unir se inovação e tradição no serviço de assessoria contábil
Erick Pomin, CEO do Grupo Solutta, falou em evento para varejistas sobre a importância de unir se inovação e tradição no serviço de assessoria contábil Crédito: Fernando Ribeiro
Supermercadistas e empresários de panificadoras do Espírito Santo comemoram a chegada do Grupo Solutta, uma das maiores empresas de assessoria contábil do país, à capital do Estado. O coquetel de inauguração da nova unidade aconteceu no Clube do Panificador, em Vila Velha, na quinta-feira (7), com palestras de grandes nomes do setor varejista, apresentando soluções inovadoras e estratégicas para o mercado, além de temas ligados a como exercer uma boa gestão diante dos desafios que surgem no setor.
O presidente do Sindicato da Indústria da Panificação e Confeitaria do Estado do Espírito Santo (Sindipães), Ricardo Augusto Pinto, participou do evento e falou sobre as expectativas com a chegada do Grupo Solutta.
“A assessoria contábil é muito necessária. O setor de panificação é carente de uma contabilidade mais completa em que os empresários são assessorados. É muito complexa a arte de gestão. Já se foi o tempo que tudo era feito de uma maneira mais simples. Hoje, ter uma empresa e ser um empreendedor inclui muitos deveres e muitas obrigações. São diversas áreas e nem sempre o empresário vai dominar todas elas. O Grupo Solutta veio para atender a essas necessidades do empresário”, destaca o presidente.
Ricardo, presidente do Sindipães
Ricardo, presidente do Sindipães: "A assessoria contábil é muito necessária" Crédito: Fernando Ribeiro
Há mais de 10 anos no mercado, o grupo tem unidades em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais e atende mais de 16 mil empresas em todo o território nacional. 
Para o CEO do Grupo Solutta, Erick Pomin, a expectativa é muito boa sobre o futuro da operação na Capital capixaba. “Vitória tem um potencial muito grande, porém existe uma carência pelos serviços que a gente oferece para os empresários. Para atender a tecnologia e a velocidade que são necessárias, precisamos ser inovadores e, ao mesmo tempo, precisamos atender às normas legais brasileiras”, ressalta o empresário.
Ele ainda aponta os possíveis desafios no mercado capixaba:
"Nosso maior desafio é mesclar o conhecimento técnico e a cultura do empresário, para que ele entenda que é possível ser bem-sucedido sem sonegação. E, ao mesmo tempo, viabilizamos a nossa operação por meio do uso da tecnologia, para reduzir os custos e ter um preço mais atrativo para o empresário"
Erick Pomin - CEO do Grupo Solutta
Grupo Solutta anuncia nova unidade no Espírito Santo em evento para varejistas
Grupo Solutta anuncia nova unidade no Espírito Santo em evento para varejistas Crédito: Fernando Ribeiro
Weber Alves, diretor de expansão e comercial do Grupo Solutta, concorda com Pomin e destaca que, mesmo diante de uma possível barreira do tradicionalismo capixaba na área contábil, a empresa consegue atrair os clientes por exercer um trabalho de confiança e impactante para o empresário que deseja ver o seu negócio expandir.
Ele ressalta que o objetivo do serviço é alcançar o resultado que o cliente deseja. Para isso, são oferecidas técnicas de gestão de melhoria contínua tirando o peso da contabilidade tradicional.
Weber Santiago, diretor de expansão e comercial do Grupo Solutta
Weber Alves, diretor de expansão e comercial do Grupo Solutta Crédito: Fernando Ribeiro
“Entendemos que Vitória é uma região rica e tem pessoas de muita boa vontade e que estavam carentes de receber informação na parte financeira, fiscal, tributária ou até de gestão. Nossa missão é ajudar. Isso gera crescimento do estabelecimento, gera mais empregos e mais oportunidades”, afirma Alves.
O diretor regional do Grupo Solutta do Espírito Santo, Márcio Altoé, também acredita no respeito dos valores e da cultura capixaba, e explica que a empresa trabalha a partir de relacionamento, conhecendo a realidade de cada cliente.
“A Solutta tem por padrão e valor respeitar a cultura. Quando a gente adquire um cliente, o primeiro passo é conhecer como é exercido o trabalho na empresa dele. Cada estabelecimento e cada empresário tem um modo de administrar e, a partir daí, o relacionamento é iniciado e estabelecemos um plano de ação para que leve esse cliente a uma melhor gestão, incluindo a contabilidade”, frisa Altoé.
Marcio Altoé, diretor regional do Grupo Solutta
Marcio Altoé, diretor regional do Grupo Solutta Crédito: Fernando Ribeiro
Ele ainda destaca a importância de manter os princípios legais diante da sociedade e do governo. “Há alguns casos de empresas que a gente assume e existem alguns fatores que não estão próximos da legalidade e precisam ser resolvidos. Nós mostramos para o cliente que é importante fazer o que a lei nos permite. Mostramos o melhor caminho a ser seguido”, aponta.
Empresário do ramo do varejo, Rafael Haddad, 32 anos, acredita na importância de uma assessoria contábil que atue na conformidade para o crescimento e boa gestão de um negócio.
“Muitas vezes, o varejista e o empresário não colocam uma assessoria contábil como prioridade. Eles não entendem o real impacto, tanto positivo quanto negativo, que uma assessoria contábil pode exercer na vida de uma empresa. Muitas vezes, uma assessoria ruim na vida do empresário pode levá-lo à falência ou impedir um processo de expansão, sem os lucros esperados”, diz o empresário.
Rafael Haddad, CEO da Amo varejo e do supermercado Katucha
Rafael Haddad, CEO da Amo varejo e do supermercado Katucha Crédito: Fernando Ribeiro
Haddad também fala sobre a importância e relevância que esses eventos de capacitação têm para o empresário que deseja adquirir mais conhecimento na área e agregar soluções satisfatórias dentro do seu empreendimento. “O que falta para as empresa é uma referência, olhar para alguém que consiga ajudá-lo. O Grupo Solutta traz esse norte para o empresário o instruindo a mudar o resultado da sua empresa. Estar em um evento como esse abre os olhos para assuntos como tributação, análise de números, estratégias comerciais e como desenvolver líderes. Os empresários devem investir em eventos como esses”, reforça.
O supermercadista e varejista Gilson Lopes também fez uma apresentação no evento em que falou sobre a importância em se ter uma assessoria contábil nos negócios. “O supermercadista está quebrando esse paradigma de que a contabilidade não é um fator fundamental do negócio. É, sim, essencial e não entrega somente as guias de impostos. Hoje, uma assessoria contábil vai para a parte de gestão”, explica.
Gilson Lopes, supermercadista, varejista
Gilson Lopes, supermercadista, participou do evento Crédito: Fernando Ribeiro
Ele ressalta que a dedicação do Grupo Solutta no serviço prestado aos clientes faz com que os resultados apareçam. “Não porque está sendo aplicada alguma técnica somente, mas porque eles fazem o que realmente tem que ser feito e da melhor forma possível, com muita dedicação. Toda transformação que vem ocorrendo dentro do setor varejista vai de acordo com essa quebra de paradigma, que é você não achar que sabe de tudo. Eventos como esses trazem riquezas de conteúdos para a gestão de negócios”, conclui.

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Grupo Solutta anuncia nova unidade no Espírito Santo em evento para varejistas

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