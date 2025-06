Conteúdo de Marca

Gráfica capixaba centenária aposta em tecnologia e sustentabilidade para crescer no mercado nacional

Com uso de impressão offset de alta precisão e produtos sustentáveis feitos à base de papel-cartão, a Grafitusa se diferencia no mercado de gráficas e projeta expansão

Em um mercado em que a primeira impressão é a que fica, as embalagens exercem papel fundamental. Investir na beleza, eficiência e funcionalidade se tornou indispensável, assim como outro quesito que tem entrado na jogada: a sustentabilidade. >

Isso porque a preocupação com o meio ambiente passou a influenciar diretamente os hábitos de consumo, assim como a sustentabilidade ganhou espaço nas estratégias empresariais. >

Segundo dados de 2025 da Câmara Americana de Comércio (Amcham Brasil), o número de companhias que adotam iniciativas sustentáveis subiu de 71% para 76%. Nesse contexto, a Grafitusa S.A. tem se destacado por transformar esse elemento em um diferencial competitivo no segmento das gráficas. >

Fundada após a chegada do pintor italiano Tullio Samorini ao Espírito Santo, em 1912, a empresa se consolidou como referência nacional na produção de embalagens técnicas e personalizadas ao unir qualidade, tecnologia e compromisso ambiental, segundo a diretora comercial da Grafitusa, Cris Samorini. >

Segundo ela, um dos trunfos da empresa no quesito da qualidade de suas embalagens e materiais está na impressão offset de alta precisão, que garante acabamento refinado, fidelidade de cores e permite atender projetos com alto grau de complexidade e volume.>

“Nos últimos anos, a Grafitusa implementou sistemas modernos de controle de produção e qualidade, com foco em automação, rastreabilidade e eficiência. Também estamos nos preparando para investir em novos equipamentos voltados à expansão do setor de embalagens, ampliando nossa capacidade produtiva e diversificando ainda mais nossas soluções”, conta.>

Cris ainda explica que a expansão se reflete na atuação com empresas dos segmentos alimentício, farmacêutico e cosmético, setores que demandam soluções específicas. Com foco em resistência, apelo visual e segurança, a Grafitusa tem apostado no desenvolvimento de embalagens técnicas personalizadas para atender essas demandas crescentes.>