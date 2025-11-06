Conteúdo de Marca

Gerdau e GP de São Paulo inauguram estruturas em aço 100% reciclável no Autódromo de Interlagos

Parceria chega ao terceiro ano consecutivo com a ampliação da presença do aço Gerdau no autódromo, em áreas estratégicas do circuito, reforçando o compromisso da companhia com a sustentabilidade e a inovação

Produzido Por Estúdio Gazeta Esse conteúdo é pago por um anunciante e produzido pelo Estúdio Gazeta.

Saiba mais em negocios.redegazeta.com.br/estudiogazeta Apresentado Por Gerdau

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 17:36

Pedro Torres, diretor global de Comunicação e Relações Institucionais da Gerdau; Gustavo Werneck; CEO da Gerdau, Alan Adler, CEO do GP de SP de F1, Francisco Mattos, diretor executivo do GP de SP de F1 (esq. para dir.) Crédito: Ester Oliveira

Engana-se quem pensa que as pistas aceleradas do Autódromo de Interlagos, em São Paulo, não têm vez para a sustentabilidade. Muito pelo contrário, há três anos, o espaço conta com uma parceria entre a Gerdau e o Grande Prêmio de São Paulo de F1, etapa brasileira da maior e mais popular competição automobilística mundial, em relação a estruturas de aço utilizadas no local. Entretanto, com a parceria, o circuito passou a contar com aço 100% reciclável da companhia em parte das estruturas.

Para marcar o feito, foi realizada uma cerimônia de inauguração, nesta quinta-feira (06/11), no Autódromo de Interlagos. O evento contou com a presença de Gustavo Werneck, CEO da Gerdau, e de Alan Adler, CEO do Grande Prêmio de São Paulo.

As novas instalações feitas em aço Gerdau 100% reciclável contemplam áreas estratégicas do circuito, incluindo renovação da nova plataforma de bandeirada, instalada na linha de chegada da corrida, de novos suportes para os repetidores do sinal de largada e revitalização do pórtico do sinal de largada.

Com a ampliação do uso de elementos de aço no autódromo, a empresa reafirma o compromisso com a sustentabilidade e a inovação e contribui para a modernização do circuito que sedia a etapa brasileira da maior competição automobilística do mundo, nos dias 7, 8 e 9 de novembro.

“Após o sucesso da parceria com o Grande Prêmio de São Paulo nos últimos dois anos, a Gerdau está orgulhosa de retornar a esse evento tão icônico para a cultura e o esporte brasileiros. Estamos muito satisfeitos em levar, mais uma vez, o aço Gerdau 100% reciclável e de baixo carbono para um dos maiores eventos esportivos do mundo, oferecendo uma alternativa mais sustentável para a prova e deixando as novas estruturas de legado para a capital paulista", afirma Gustavo Werneck, CEO da Gerdau.

O, CEO da Gerdau, Gustavo Werneck, reforça que a empresa oferece uma alternativa mais sustentável para a prova Crédito: Ester Oliveira

Para o CEO do GP São Paulo, Alan Adler, a parceria firmada é de propósitos. Ele explica que enquanto a Gerdau tem a sustentabilidade ambiental como um dos pilares de estratégia, o GP São Paulo tem compromisso com a preservação do meio ambiente e com a qualidade de vida das pessoas.

“Além disso, temos a tecnologia como elemento fundamental de nossos negócios. Por isso, acredito que o GP São Paulo e a Gerdau estarão juntos por muito tempo”, pontua.

A ação integra a parceria que, pelo terceiro ano consecutivo, une a Gerdau e o Grande Prêmio de São Paulo. Nos últimos anos, a companhia contribuiu com a modernização do autódromo, com a instalação de estruturas em todo o circuito, além dos mastros onde estão hasteadas as bandeiras do Brasil, do Estado de São Paulo e da cidade de São Paulo.

Para Pedro Torres, diretor global de Comunicação e Relações Institucionais da Gerdau, levar o aço Gerdau à linha de chegada da maior prova do automobilismo brasileiro é motivo de orgulho e uma forma de celebrar a conexão com a história e a emoção do brasileiro.

“O aço Gerdau estará ali, no ponto onde se celebram vitórias, onde o tempo para, e onde se constroem memórias que remetem a domingos históricos, à família reunida e à paixão pela velocidade. Estar presente neste espaço que guarda lembranças tão marcantes e conecta gerações é a maneira mais genuína de reforçar o vínculo da Gerdau com a sociedade”, completa Torres.

Gerdau

Gerdau é, pelo terceiro ano consecutivo, parceira de aço do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 Crédito: Marcos Oliveira

Com 124 anos de história, a Gerdau é a maior empresa brasileira produtora de aço e uma das principais fornecedoras de aços longos nas Américas e de aços especiais no mundo. No Brasil, também produz aços planos, além de minério de ferro para consumo próprio. Com o propósito de empoderar pessoas que constroem o futuro, a companhia está presente em vários países e conta com mais de 30 mil colaboradores em todas as suas operações.

Mais de 1 milhão de pessoas, incluindo catadores e cooperativas envolvidas no processo de reciclagem da Gerdau.

Cerca de 70% do aço da Gerdau é produzido a partir da reciclagem da sucata metálica.



10 milhões de toneladas por ano: a Gerdau é a maior recicladora da América Latina.



Uma das menores médias de emissão de gases de efeito estufa (CO₂e), de 0,85 t de CO₂e por tonelada de aço, o que representa aproximadamente a metade da média global de seu setor, de 1,92 t de CO₂e por tonelada de aço.



Este é um conteúdo de responsabilidade do anunciante.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta