Garoto anuncia R$ 430 milhões em investimentos na fábrica de Vila Velha

A empresa fará um investimento de R$ 430 milhões nas operações para 2023 e 2024, incluindo a ampliação da fábrica e novas linhas de produção Crédito: Chocolates Garoto/Divulgação

Buscando cada vez mais investir em tecnologia e estar à frente de tendências e transformações de mercado, a Chocolates Garoto aposta na modernização dos processos e em novos caminhos de inovação que preservam o legado da marca e garantem uma maior eficiência operacional. A empresa fará um investimento de R$ 430 milhões nas operações para 2023 e 2024, incluindo a ampliação da fábrica em Vila Velha, no Espírito Santo, e novas linhas de produção.

Esses investimentos vão permitir o lançamento de duas novas linhas, além de gerar mais de 1 mil vagas de emprego neste e no próximo ano, somando empregos diretos, indiretos e contratações temporárias tanto para as obras de ampliação, quanto para a produção do período da Páscoa.

Tudo isso é um compromisso da Nestlé Brasil com a longevidade e os 94 anos de história da marca, conforme explica o diretor da fábrica da Garoto, Michey Piantavinha.

Segundo ele, o novo ciclo terá como foco a modernização do parque fabril e avanços importantes na indústria 4.0, conceito que prioriza investimentos em automação, robótica e inteligência operacional.

“Uma fábrica mais tecnológica traz ganhos em conectividade e eficiência, pois integra um ecossistema de gestão digital. Isso nos permite ter um ambiente mais colaborativo e com tecnologias remotas, o que, inclusive, incentiva o aumento da eficiência, segurança e da agilidade com que monitoramos indicadores”, pontua Michey Piantavinha.

De acordo com o diretor, apenas nos dois últimos anos foram investidos mais de R$ 270 milhões na empresa, além da instalação de cinco novas linhas de produção completas. Isso impulsionou a “modernização necessária para melhoria de performance da unidade, com forte viés tecnológico e processos mais sustentáveis”, explica.

Sustentabilidade e inclusão

Michey Piantavinha ainda ressalta que a inclusão faz parte da bandeira da empresa e pelo menos 120 funcionários da Garoto possuem algum tipo de deficiência. Essas contratações só foram possíveis graças à modernização e ao preparo das linhas de atuação para Pessoas com Deficiência (PCDs).

“Existem canais e interfaces para promover a acessibilidade para pessoas surdas, por meio de recursos como vídeo atendimento em libras, legendas e áudio descrição. Há também uma estrutura disponível com televisão em que são divulgados os informativos da fábrica em línguas de sinais e faz parte do quadro de colaboradores uma intérprete de libras para facilitar

a adaptação de materiais nos sistemas, capacitação e formação de multiplicadores surdos, além de treinamentos”, cita o diretor.

Essas iniciativas fazem parte das práticas de ESG, do inglês environmental, social and governance, adotadas pela empresa. O objetivo, segundo Michey Piantavinha, é construir possibilidades que possam “colaborar para um mundo melhor, seja no processo produtivo e nas lavouras de cacau, seja na experiência de vendas.”

Isso se manifesta no abastecimento das linhas de produção com energia solar e na utilização de fontes renováveis para o parque industrial. Além disso, as unidades contam com pontos de descarte de óleo de cozinha e sistema de aquecimento solar para a água dos chuveiros, dos vestiários e da cozinha da Garoto.

“Acreditamos no poder da inovação e de se reinventar a cada ano com uma operação ainda mais eficiente e sustentável. Esse é um compromisso da Nestlé Brasil com a longevidade de Garoto, que recebe investimentos contínuos para ser cada vez mais referência para o Estado do Espírito Santo” finaliza o diretor da Fábrica da Garoto, Michey Piantavinha.

Chocolates Garoto