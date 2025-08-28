Conteúdo de Marca

Formação técnica do Senac-ES abre portas do mercado para jovens e adultos; veja como ingressar

Cursos técnicos da instituição são caminho acessível e flexível para quem busca conquistar espaço em áreas estratégicas como Saúde, TI e Turismo

Para entrar no mercado de trabalho cada vez mais exigente, as qualificações se tornaram indispensáveis. A formação técnica se mostra assim como um caminho rápido e acessível para quem quer se destacar com o currículo.

Só em 2025, o Senac-ES já ultrapassou 1,9 mil matrículas, com destaque para as áreas de Tecnologia da Informação e Saúde, áreas em expansão que, juntas, concentram quase 1,3 mil alunos.

Os números são reflexo da flexibilidade proporcionada pela instituição, que, ao oferecer as qualificações nas modalidades presencial, semipresencial e de Ensino a Distância (EaD), garante acesso para alunos de todo Estado.

Afinal, uma das prioridades da instituição é a democratização do acesso à educação profissional, com atendimento em todos os 78 municípios capixabas, mesmo nos locais em que não há unidade física. Nesse caso, as 12 Unidades de Educação Profissional do Senac-ES, com apoio das quatro unidades móveis e oferta EaD, chegam a todos os locais por meio de articulação institucional e planejamento.

Ao todo, o Senac-ES oferece mais de 380 opções de cursos à distância, abrangendo desde cursos livres e de qualificação até cursos técnicos, graduação e pós-graduação.

De acordo com a diretora de Educação Profissional do Senac-ES, Dianimer Dutra, outro diferencial do Senac-ES, que atrai tantos jovens e adultos, é o modelo pedagógico que prioriza metodologias ativas, que desenvolvem o profissional integralmente.

“Os cursos técnicos do Senac-ES têm um diferencial claro: o estudante como protagonista do próprio aprendizado. Aqui, o aluno aprende na prática , com acesso a uma excelente infraestrutura e tecnologias de ponta. Além disso, somos uma instituição sólida, reconhecida pela qualidade e conectada às demandas reais do mercado. O resultado aparece na satisfação dos nossos alunos, pois em nossas pesquisas, o índice de aprovação fica acima de 96%”, afirma.

O uso de metodologias práticas somadas à parceria do Senac-ES, com diversas outras empresas que compõem o Sistema S, faz com que os estudantes já possam se formar e conquistar sua vaga.

“Só para ter uma ideia, nos dados mais recentes, conseguimos realizar 2.593 encaminhamentos de alunos diretamente para o mercado de trabalho. Isso reforça o nosso compromisso de formar e impulsionar profissionais para que tenham, de fato, oportunidades reais de inserção no mundo profissional”, destaca Dianimer.

A diretora também ressalta que a carreira técnica oferece muitas vantagens por ser uma formação direcionada, com tempo de formação mais curto e que prioriza as demandas do mercado, sendo a primeira opção para quem deseja ingressar logo no mercado: “Não é “plano B”, é uma escolha intencional de quem quer começar logo, com base sólida e experiência real. É um plano com menos risco, com resultado, mais autonomia e pode ser uma poderosa primeira etapa da vida adulta profissional”.

Para que tudo isso seja possível, o Senac-ES atua sob três eixos: inovar, incluir e inserir. Na inovação, o programa Inspira+ se destaca com um espaço inovador em Vitória e Salas Inspira+ equipadas em todas as unidades que fomentam o aprendizado de métodos, ferramentas e competências para o futuro do trabalho.

A inclusão na instituição é feita por meio de ações afirmativas, que levam educação profissional gratuita e acolhedora a públicos prioritários, como mulheres, pessoas com deficiência, comunidade LGBTQIAPN+ e aqueles em situação de vulnerabilidade social.

Já o Emprega Senac garante que a formação se converta em oportunidades reais de trabalho, pois conta com uma plataforma modelo que conecta o perfil de alunos e ex-alunos dos cursos diretamente às vagas disponíveis nas empresas parceiras.

Recomeço profissional

Vanessa Ferreira, aluna do curso técnico em Segurança do Trabalho Crédito: Divulgação

Uma das pessoas que teve sua trajetória transformada pelo Senac-ES é a Vanessa Ferreira. Com 31 anos, a estudante do curso técnico em Segurança do Trabalho conta que já possuía experiência na área industrial como encarregada, e por isso conviveu com técnicos de segurança e admirava a forma como atuavam no dia a dia.

O incentivo dos colegas e o desejo de crescer a levaram ao curso técnico em Segurança do Trabalho no Senac Cariacica, em que conquistou a vaga por meio de uma bolsa do Governo do Estado.

“Eu sempre tive essa vontade de cuidar do outro e, quando entrei no curso, percebi que estava no caminho certo. Em três meses já consegui um estágio no setor portuário, realizando treinamentos, acompanhando navios e aplicando na prática o que aprendo em sala”, conta.

Para ela, a escolha pelo Senac-ES se confirmou rapidamente: “O impacto para mim é a conquista. Estudar aqui abriu portas que eu sonhava há anos. É um curso rápido, prático e que me fez acreditar no meu potencial de crescer nessa carreira”.

Juventude conquista espaços

Sharlyson Nunes, estudante do técnico em Informática para a Internet Crédito: Divulgação

No outro extremo da vida acadêmica, o estudante Sharlyson Nunes, de 16 anos, encontrou no Senac-ES a chance de se desafiar. O adolescente, que está no segundo ano do Ensino Médio, atualmente está cursando o técnico em Informática para a Internet.

“Eu fiquei sabendo do curso por meio da Letícia Rodrigues, que é analista de Educação Profissional do Senac. Sempre achei a programação difícil, mas decidi tentar. Hoje vejo que foi a melhor escolha, porque não aprendi só a parte técnica, aprendi também como me portar dentro de uma empresa e estar pronto para o mercado de trabalho”, afirma.

Assim, ele concilia o ensino médio com as aulas no Senac e já pensa no futuro. “Vou sair da escola com uma profissão. Quero usar essa oportunidade para trabalhar em TI e juntar dinheiro para realizar outro sonho meu, que é o de cursar Direito”, projeta.

Para ele, a principal mudança foi de mentalidade, com um amadurecimento muito positivo. “O Senac-ES me moldou. Entrei com poucos conhecimentos sobre o mercado e hoje estou preparado para enfrentar os desafios profissionais”, conclui.

Senac-ES

Para garantir sua vaga em um dos cursos técnicos do Senac-ES, basta acessar:

Site: https://www.es.senac.br/

Instagram: @senacespiritosanto

Central de Relacionamento com o Cliente: (27) 3325-8311

