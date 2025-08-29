Conteúdo de Marca

Festa de 104 anos de Colatina agita público e economia do município

Viva Colatina 2025 atraiu cerca de 200 mil pessoas para a cidade capixaba, que operou com 100% de ocupação da rede hotelaria nos quatro dias de evento; programação incluiu shows de Wesley Safadão, Padre Fábio de Melo e outras atrações

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 15:04

O Viva Colatina 2025 atraiu 200 mil pessoas durante os quatro dias de programação. Crédito: Prefeitura de Colatina/Divulgação

Colatina completou 104 anos em 2025, no dia 22 de agosto, e para comemorar, a “Princesinha do Norte” foi palco de uma festa especial: o Viva Colatina 2025. O evento atraiu 200 mil pessoas durante quatro dias de programação, que inclui mais de 15 atrações nacionais e regionais, de 21 a 24 de agosto. Entre elas, estavam nomes como Wesley Safadão, Eduardo Costa, Padre Fábio de Melo e Nathanzinho Lima, além de artistas locais.

Segundo a Prefeitura, o impacto econômico do evento para a cidade foi positivo, com o comércio local registrando vendas recordes, lojas que chegaram a zerar os estoques e as conveniências tiveram crescimento de até 60% nas vendas.

Além disso, comerciantes da Área Verde – onde foi realizado o evento – registraram alta de 35% e a rede hoteleira operou com 100% de ocupação. Bares, restaurantes e prestadores de serviços também comemoraram resultados históricos.

O cantor Wesley Safadão foi uma das atrações da festa de aniversário de 104 anos Colatina. Crédito: Prefeitura de Colatina/Divulgação

Segundo o prefeito de Colatina, Renzo Vasconcelos, o Viva Colatina 2025 consolidou a cidade como um dos principais polos de cultura, lazer e entretenimento do Espírito Santo.

“A festa cumpriu o objetivo e movimentou o comércio, rede hoteleira, restaurantes e o turismo local. Afinal, foram milhares de pessoas circulando pela cidade e gerando renda. Além disso, reforçamos a identidade do colatinense, mostrando que a nossa cidade sabe acolher, festejar e crescer unida. É um investimento no presente e no futuro da nossa cidade”, ressalta.

Reunindo grandes atrações nacionais, como Natanzinho Lima, Wesley Safadão, Eduardo Costa e Padre Fábio de Melo, o evento também valorizou os talentos da terra. Artistas colatinenses abriram todos os shows, fortalecendo a cena cultural local e conquistando o público.

“O Viva Colatina 2025 reforçou a imagem da cidade como referência em hospitalidade, turismo e cultura. Mais do que uma grande festa, o evento deixa um legado positivo, projetando Colatina no cenário estadual e nacional e abrindo caminho para novas realizações de impacto”, pontua o prefeito.

Outro destaque da programação foi o Desfile Cívico, que teve como tema “Ecologia e Sustentabilidade Ambiental – Cuidando da Casa Comum”. O desfile reuniu escolas, instituições e movimentos da cidade na Avenida Getúlio Vargas.

Para o Prefeito de Colatina, a festa deixa um legado positivo e projeta o município no cenário estadual e nacional. Crédito: Prefeitura de Colatina/Divulgação

Estrutura

O município disponibilizou, ainda, uma estrutura preparada especificamente para atender as milhares de pessoas que passaram pelo evento. Isso incluiu palcos modernos, praça de alimentação ampliada, organização logística e um robusto esquema de segurança.

Renzo Vasconcelos destaca ainda que a atuação integrada da Polícia Militar, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e segurança privada garantiu tranquilidade ao público. Para ele, o planejamento antecipado também foi decisivo para manter o trânsito fluindo e assegurar eficiência no transporte público.

