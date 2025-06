Conteúdo de Marca

Feira da construção no ES tem previsão de R$ 600 milhões em negócios

Veja no episódio do Podcast Imóveis em Pauta tudo sobre a edição de 2025 da ES Construção Brasil; expectativa é superar a edição do ano passado

Produzido Por Estúdio Gazeta Esse conteúdo é pago por um anunciante e produzido pelo Estúdio Gazeta.

Saiba mais em negocios.redegazeta.com.br/estudiogazeta Apresentado Por ES Construção Brasil

Publicado em 26 de junho de 2025 às 18:35

A edição de 2025 da ES Construção Brasil está se aproximando e, para falar sobre o assunto, o Podcast Imóveis em Pauta conversou com o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Espírito Santo (Sinduscon-ES), Douglas Vaz. Segundo o gestor, a expectativa de negócios para este ano é superar a do ano passado, totalizando cerca de R$ 600 milhões. >

Além disso, já estão confirmados três grandes painéis com temas atuais e de interesse do setor, como bairros planejados; segurança jurídica na construção com o ministro do Tribunal de Contas da União, Antônio Anastasia, e o chefe do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), o procurador-geral de justiça, Francisco Martínez Berdeal; e a reforma tributária.>

A ES Construção Brasil será realizada de 16 a 18 de julho no Pavilhão de Carapina, na Serra, das 14h às 21h. O cadastro dos visitantes já está aberto e pode ser feito por meio do link oficial do evento. A entrada e o estacionamento são gratuitos.>

Veja acima na íntegra a conversa ou, se preferir, acesse o Podcast Imóveis em Pauta no Spotify.>

>

ES Construção Brasil

Data: 16 a 18 de julho

Local: Pavilhão de Carapina, na Serra

Horário: das 14h às 21h

O cadastro de visitantes pode ser feito neste link . A entrada e o estacionamento são gratuitos.

neste link Mais informações no site: esconstrucaobrasil.com.br >

Este é um conteúdo de responsabilidade do anunciante.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta