Faculdade mais perto do capixaba com cursos a distância e presenciais

Multivix é muito ligada à comunidade de todos os municípios do Espírito Santo Crédito: Multivix/Divulgação

São mais de 34.000 alunos, 360 unidades de Ensino a Distância (EaD) em todo o Brasil e oito unidades presenciais no Espírito Santo. Mais de 90 opções de graduação presencial ou EaD e 150 cursos de pós-graduação. Essa é a faculdade Multivix, que não por acaso ganhou a categoria “EaD” do Prêmio Recall de Marcas Rede Gazeta 2021. Moderna e inovadora, a instituição é muito ligada à comunidade de todos os municípios do Espírito Santo, com suas unidades e projetos nas áreas de educação, social, de extensão e de pesquisa.

“Trabalhamos de forma séria e com variedade de cursos, qualidade de serviços, acessibilidade a todos e parcerias estratégicas diferenciadas. Somos uma instituição jovem, com 22 anos de história. Esse reconhecimento é sensacional”, disse o diretor executivo do grupo Multivix, Tadeu Penina.

Atuação voltada para o futuro: esse é o lema da instituição, que acredita na responsabilidade social das entidades de ensino, transformando vidas por meio de “uma aprendizagem real, prática, flexível e prazerosa, que realize o sonho do aluno de ter sucesso na carreira”. “Atualmente, estamos entre as 20 melhores instituições de ensino superior do Brasil, de acordo com Ministério da Educação (MEC), e isso se deu com muita dedicação, empreendedorismo e inovação”, disse Penina.

Em tempos de pandemia, o grupo Multivix priorizou a comunicação e a análise da conjuntura a fim de entender a situação e o mercado e realizar ajustes rápidos e precisos. Além de investir em inovação, tecnologia, metodologias ativas de ensino, há a preocupação permanente em oferecer um serviço de qualidade à sociedade.

Diretor executivo do grupo Multivix, Tadeu Penina ressalta que a instituição está entre as 20 melhores do país Crédito: Multivix/Divulgação

“Passamos por um período desafiador. Manter a comunicação aberta, forte e otimizada é fundamental no momento atual. É preciso ajustar, também, os nossos cursos, levando em consideração as variáveis para continuar entregando o melhor para nossos alunos e garantir que eles não tenham perdas no processo de aprendizagem e nas suas carreiras”, acrescentou.

A Multivix, mesmo em meio às incertezas da pandemia, surgiu com diversas novidades em 2021. Entre elas estão o “Descomplicando o Enem” e o “Game Enem”, que são ferramentas gratuitas que preparam o estudante para o Exame Nacional do Ensino Médio, por meio de minicursos de redação, blogs, aulas, simulados, game e muito mais.

A tecnologia e a inovação na Multivix estão presentes também no processo de inscrição e até mesmo na matrícula, realizada totalmente de forma on-line e gratuita. Depois de matricular, os alunos também contam com a biblioteca digital com mais de 15.000 títulos.

“A faculdade cresce, ainda, na utilização de metodologias ativas, mais modernas, participativas e práticas, on-line e off-line, para ampliar a aprendizagem dos alunos. O objetivo é trazer o estudante para participar ativamente do processo de aprendizado, isto é, ele pratica alguma atividade para aprender o conteúdo, em vez de apenas escutar. “Disponibilizamos também o Teste de Carreiras totalmente gratuito. É um projeto onde o aluno pode, através de um quiz, identificar os cursos com os quais ele tem mais afinidade e, provavelmente, mais assertividade no momento da escolha da faculdade”, afirmou o gerente de Marketing e Inovação da Multivix, Giulianno Bresciani.

CENTRO DE INFORMAÇÕES

Outro projeto novo em 2021 é o Centro de Informações de Medicamentos (CIM). O atendimento é 100% on-line e consiste em tirar dúvidas da comunidade, inclusive acadêmica, sobre medicamentos. As dúvidas podem ser enviadas pelo Instagram, pelo telefone da clínica ou por e-mail. As respostas são feitas em até 48h, com apoio do farmacêutico preceptor, que acompanha os alunos do curso de Farmácia em tempo integral no estágio.

“Esse projeto está acontecendo desde março e foi elaborado com os alunos do curso de Farmácia. Não fazemos prescrições nem indicações de remédios, mas ajudamos as pessoas a consumirem medicação de uma forma mais racional, entendendo melhor sobre cada uma delas e por que trocar o remédio A pelo B, por exemplo”, explicou Penina.

RECALL

No Recall de Marcas Rede Gazeta 2021, o grupo foi primeiro lugar na categoria “Ensino a Distância”, mostrando que está presente na memória dos capixabas como exemplo de instituição de ensino de qualidade.