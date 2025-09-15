Conteúdo de Marca

EstúdioCast: saiba o que muda com o novo contrato da BR-101 no ES

A Ecovias Capixaba, responsável pelo trecho da rodovia no Espírito Santo, está destinando mais de R$ 10 bilhões em investimentos e custos operacionais para a via, como parte do novo contrato de concessão

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 10:28

A BR-101 é uma rodovia de grande importância para o Espírito Santo, com milhares de motoristas que passam por ela todos os dias. Com objetivo de melhorar a experiência desses usuários, a Ecovias Capixaba – concessionária que administra a BR-101 no Espírito Santo e no Sul da Bahia – está destinando mais de R$ 10 bilhões em investimentos e custos operacionais para a via.

Esses investimentos fazem parte do novo contrato da Ecovias Capixaba, que foi o tema deste episódio do EstúdioCast. Para falar sobre os investimentos, o repórter Douglas Motta conversou com o diretor-superintendente da Ecovias Capixaba, Roberto Amorim, e o especialista em administração do contrato, Max Douglas Simões de Souza.

O novo acordo inclui novas duplicações, mais contornos, pontos de parada, câmeras de monitoramento e várias outras facilidades. Além disso, Max destacou que a atualização do contrato trouxe alguns avanços importantes, que podem ajudar a torná-lo um dos mais modernos do Brasil.

"Com essa modernização, além dos benefícios que o usuário vai passar a ter, um ponto importante é a garantia da execução das obras e do cumprimento do contrato. A gente vai ser acompanhado trimestralmente, com todas as nossas obras sendo fiscalizadas por um verificador independente", ressaltou.

O novo contrato, inclusive, veio acompanhado de uma mudança no nome da concessionária, que passou a ser chamada de Ecovias Capixaba.

Assista ao vídeo acima para saber mais sobre o que muda com o novo contrato.

O EstúdioCast recebeu Roberto Amorim e Max Douglas Simões de Souza, para falar sobre o novo contrato da BR-101 no Espírito Santo. Crédito: Divulgação

