EstúdioCast: Óticas Paris inova com e-commerce e marca exclusiva

Quem usa óculos, seja por necessidade, seja por estilo, sabe muito bem como a qualidade e bons materiais fazem toda a diferença. E disso a Óticas Paris sabe muito bem: com 45 anos de mercado, a marca capixaba se tornou uma referência nacional quando o assunto é esse, estando, inclusive, no ranking das dez maiores óticas do Brasil.

Para falar mais sobre essa trajetória de sucesso, a colunista Renata Rasseli entrevistou Getulio Azevedo e Ana Luiza Azevedo, fundador e diretora-executiva da Óticas Paris, respectivamente. Na conversa, os dois falaram sobre as vantagens e dificuldades em compartilhar, além dos negócios, a relação entre pai e filha, e mostram como a compreensão e a parceria fazem toda a diferença no processo e ajudam a manter a tradição da ótica, que é líder no varejo capixaba.

Além disso, ambos também compartilham quais são os planos futuros da marca, que, dando um pequeno spoiler, está muito focado no e-commerce e expansão.

Outro destaque fica por conta dos detalhes da coleção inaugural da ZEV, marca exclusiva da Óticas Paris que chega ao mercado com uma coleção autêntica, sofisticada e, principalmente, repleta de tecnologia, o que reflete o momento de modernidade e inovação pelo qual a empresa está passando.

Confira o episódio completo no vídeo acima e conheça mais sobre essa marca e seus planos, que vão mudar ainda mais a visão dos capixabas.

Óticas Paris