Conteúdo de Marca

EstúdioCast: Festa da Polenta chega à 47ª edição unindo cultura e gastronomia

O novo episódio do EstúdioCast recebeu o presidente da Associação da Festa da Polenta para falar sobre o maior evento da cultura ítalo-brasileira no Espírito Santo, que acontece nos dois primeiros finais de semana de outubro

Produzido Por Estúdio Gazeta Esse conteúdo é pago por um anunciante e produzido pelo Estúdio Gazeta.

Saiba mais em negocios.redegazeta.com.br/estudiogazeta Apresentado Por Afepol

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 10:45

No Espírito Santo, a cultura dos imigrantes italianos que vieram ao Brasil do século 18 em diante segue viva, principalmente nas cidades com um grande número de famílias com essa origem. Um desses municípios é Venda Nova do Imigrante, na Região Serana, onde desde 1979 é celebrada a Festa da Polenta, que valoriza a história, a cultura e o povo da região.

Para falar sobre esse tradicional evento, que se tornou o maior da cultura ítalo-brasileira no Estado, o EstúdioCast recebeu o presidente da Associação da Festa da Polenta (Afepol), Tarcísio Caliman. Ao longo do bate-papo, ele falou sobre a importância cultural e econômica da festa, além de seu caráter social e filantrópico.

Tarcísio também contou o que o público pode esperar na 47ª edição da Festa da Polenta, que acontecerá nos dois primeiros finais de semana de outubro. A programação vai contar com a eleição da Rainha da Festa da Polenta, tarantelas, feira de produtos locais, o tradicional tombo da polenta e muito mais.

Além das atrações tradicionais, o evento vai contar ainda com shows de artistas locais e nacionais, incluindo a dupla Israel e Rodolffo e o músico Zé Ramalho.

Assista ao episódio completo acima para saber mais sobre a Festa da Polenta!

47ª Festa da Polenta

Em 2025, a Festa da Polenta acontecerá nos dois primeiros finais de semana de outubro. Crédito: Afepol/Divulgação

Local: Centro de Eventos Pe. Cleto Caliman (Polentão) - Avenida Pedro Minete, 59, São Pedro, Venda Nova do Imigrante;

Data: 3 a 5 de outubro e 9 a 12 de outubro;

Ingressos: A partir de R$ 20 (inteira) para a programação do dia e a partir de R$ 70 (inteira) para a programação da noite.

Para saber mais, acesse o site festadapolenta.com.br

Este é um conteúdo de responsabilidade do anunciante.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta