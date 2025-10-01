Home
>
Conteúdo de Marca
>
EstúdioCast: Festa da Polenta chega à 47ª edição unindo cultura e gastronomia

EstúdioCast: Festa da Polenta chega à 47ª edição unindo cultura e gastronomia

O novo episódio do EstúdioCast recebeu o presidente da Associação da Festa da Polenta para falar sobre o maior evento da cultura ítalo-brasileira no Espírito Santo, que acontece nos dois primeiros finais de semana de outubro

Imagem de perfil de Estúdio Gazeta
Produzido Por

Estúdio Gazeta

Esse conteúdo é pago por um anunciante e produzido pelo Estúdio Gazeta.
Saiba mais em negocios.redegazeta.com.br/estudiogazeta
Imagem de perfil de Afepol
Apresentado Por

Afepol

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 10:45

No Espírito Santo, a cultura dos imigrantes italianos que vieram ao Brasil do século 18 em diante segue viva, principalmente nas cidades com um grande número de famílias com essa origem. Um desses municípios é Venda Nova do Imigrante, na Região Serana, onde desde 1979 é celebrada a Festa da Polenta, que valoriza a história, a cultura e o povo da região.

Recomendado para você

O novo episódio do EstúdioCast recebeu o presidente da Associação da Festa da Polenta para falar sobre o maior evento da cultura ítalo-brasileira no Espírito Santo, que acontece nos dois primeiros finais de semana de outubro

EstúdioCast: Festa da Polenta chega à 47ª edição unindo cultura e gastronomia

Com 38 anos de história, Grupo Armando Pneus segue em expansão, investindo em inovação e na valorização dos colaboradores; atuação da marca em Cachoeiro de Itapemirim rendeu mais uma premiação em 2025

Grupo Armando Pneus expande atuação e se consolida como referência no Sul do ES

Na Casa das Tintas, é possível encontrar opções de cores e tendências que ajudam a tornar o lar ainda mais aconchegante

Confira cinco dicas para acertar na hora de pintar a casa

Para falar sobre esse tradicional evento, que se tornou o maior da cultura ítalo-brasileira no Estado, o EstúdioCast recebeu o presidente da Associação da Festa da Polenta (Afepol), Tarcísio Caliman. Ao longo do bate-papo, ele falou sobre a importância cultural e econômica da festa, além de seu caráter social e filantrópico.

Tarcísio também contou o que o público pode esperar na 47ª edição da Festa da Polenta, que acontecerá nos dois primeiros finais de semana de outubro. A programação vai contar com a eleição da Rainha da Festa da Polenta, tarantelas, feira de produtos locais, o tradicional tombo da polenta e muito mais.

Além das atrações tradicionais, o evento vai contar ainda com shows de artistas locais e nacionais, incluindo a dupla Israel e Rodolffo e o músico Zé Ramalho.

Assista ao episódio completo acima para saber mais sobre a Festa da Polenta!

47ª Festa da Polenta

Em 2025, a Festa da Polenta acontecerá nos dois primeiros finais de semana de outubro.
Em 2025, a Festa da Polenta acontecerá nos dois primeiros finais de semana de outubro. Crédito: Afepol/Divulgação

Local: Centro de Eventos Pe. Cleto Caliman (Polentão) - Avenida Pedro Minete, 59, São Pedro, Venda Nova do Imigrante;
Data: 3 a 5 de outubro e 9 a 12 de outubro;
Ingressos: A partir de R$ 20 (inteira) para a programação do dia e a partir de R$ 70 (inteira) para a programação da noite.
Para saber mais, acesse o site festadapolenta.com.br

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais