EstúdioCast: Festa da Polenta chega à 47ª edição unindo cultura e gastronomia

No Espírito Santo, a cultura dos imigrantes italianos que vieram ao Brasil do século 18 em diante segue viva, principalmente nas cidades com um grande número de famílias com essa origem. Um desses municípios é Venda Nova do Imigrante, na Região Serana, onde desde 1979 é celebrada a Festa da Polenta, que valoriza a história, a cultura e o povo da região.
Para falar sobre esse tradicional evento, que se tornou o maior da cultura ítalo-brasileira no Estado, o EstúdioCast recebeu o presidente da Associação da Festa da Polenta (Afepol), Tarcísio Caliman. Ao longo do bate-papo, ele falou sobre a importância cultural e econômica da festa, além de seu caráter social e filantrópico.
Tarcísio também contou o que o público pode esperar na 47ª edição da Festa da Polenta, que acontecerá nos dois primeiros finais de semana de outubro. A programação vai contar com a eleição da Rainha da Festa da Polenta, tarantelas, feira de produtos locais, o tradicional tombo da polenta e muito mais.
Além das atrações tradicionais, o evento vai contar ainda com shows de artistas locais e nacionais, incluindo a dupla Israel e Rodolffo e o músico Zé Ramalho.
Assista ao episódio completo acima para saber mais sobre a Festa da Polenta!
Local: Centro de Eventos Pe. Cleto Caliman (Polentão) - Avenida Pedro Minete, 59, São Pedro, Venda Nova do Imigrante;
Data: 3 a 5 de outubro e 9 a 12 de outubro;
Ingressos: A partir de R$ 20 (inteira) para a programação do dia e a partir de R$ 70 (inteira) para a programação da noite.
Para saber mais, acesse o site festadapolenta.com.br
