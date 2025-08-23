Home
>
Conteúdo de Marca
>
EstúdioCast: Sebrae capacita empreendedoras e fortalece rede feminina de negócios no ES

EstúdioCast: Sebrae capacita empreendedoras e fortalece rede feminina de negócios no ES

Projeto Sebrae Delas oferece trilhas de formação, mentorias e capacitações em gestão, finanças, marketing e habilidades socioemocionais para impulsionar mulheres à frente de negócios no Estado

Imagem de perfil de Estúdio Gazeta
Produzido Por

Estúdio Gazeta

Esse conteúdo é pago por um anunciante e produzido pelo Estúdio Gazeta.
Saiba mais em negocios.redegazeta.com.br/estudiogazeta
Imagem de perfil de Sebrae/ES
Apresentado Por

Sebrae/ES

Publicado em 23 de agosto de 2025 às 00:01

Garantir às mulheres as mesmas oportunidades no mercado que os homens poderia acrescentar cerca de US$ 12 trilhões (cerca de R$ 67,5 trilhões) ao Produto Interno Bruto (PIB) mundial até 2025, de acordo com um estudo divulgado no final de 2024 pelo McKinsey Global Institute. 

Recomendado para você

Projeto Sebrae Delas oferece trilhas de formação, mentorias e capacitações em gestão, finanças, marketing e habilidades socioemocionais para impulsionar mulheres à frente de negócios no Estado

EstúdioCast: Sebrae capacita empreendedoras e fortalece rede feminina de negócios no ES

Primeiro episódio da websérie “Todas Elas - Especial Agosto Lilás” avalia a evolução da Lei Maria da Penha e como os avanços na legislação podem ajudar a salvar vidas

Websérie “Todas Elas - Agosto Lilás” traz história de sobrevivente e avanços da Lei Maria da Penha

No primeiro ano com turmas de ensino médio, instituição foi a 2° escola particular do ES com melhor desempenho no Enem, segundo a plataforma Evolucional

Madan une ensino de alta performance e formação integral dos alunos

No Espírito Santo, o fomento ao empreendedorismo feminino tem sido o caminho para a igualdade de gênero na economia. Atualmente, cerca de 190 mil mulheres estão à frente de negócios no Estado, gerando renda, empregos e movimentando a economia local, de acordo com dados do Sebrae/ES.

Uma das iniciativas que ajuda essas empreendedoras é o projeto Sebrae Delas, desenvolvido há mais de uma década pela instituição. Com o objetivo de fortalecer essa rede de mulheres, o projeto oferece capacitações em gestão financeira, inovação, marketing digital, vendas e competências socioemocionais, além de fomentar a autoestima e a habilidade de negociação.

Esse é o tema do novo episódio do EstúdioCast. Desta vez, a convidada é a gerente de Relações Institucionais do Sebrae/ES, Alline Zanoni, que compartilhou com a repórter Aline Almeida mais detalhes sobre o Sebrae Delas e como as capixabas que estão à frente do próprio negócio podem ser impactadas de forma positiva pelo projeto. 

“Quando estão conectadas, as mulheres se tornam mais fortes e resilientes. Nosso objetivo é criar uma rede que permita competir de igual para igual”, afirma Alline Zanoni.

Inclusive, aquelas que se interessarem já podem ingressar na comunidade ES - Sebrae Delas, plataforma digital que dá acesso à mentorias e planejamentos exclusivos. Para entrar, basta acessar este link

Confira todos os detalhes no vídeo acima e descubra todos os benefícios em se tornar parte do projeto Sebrae Delas. 

Projeto Sebrae Delas capacita empreendedoras capixabas
Projeto Sebrae Delas capacita empreendedoras capixabas Crédito: Thaiz Lepaus

Sebrae/ES

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais