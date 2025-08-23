EstúdioCast: Sebrae capacita empreendedoras e fortalece rede feminina de negócios no ES

Publicado em 23 de agosto de 2025 às 00:01
Garantir às mulheres as mesmas oportunidades no mercado que os homens poderia acrescentar cerca de US$ 12 trilhões (cerca de R$ 67,5 trilhões) ao Produto Interno Bruto (PIB) mundial até 2025, de acordo com um estudo divulgado no final de 2024 pelo McKinsey Global Institute.
No Espírito Santo, o fomento ao empreendedorismo feminino tem sido o caminho para a igualdade de gênero na economia. Atualmente, cerca de 190 mil mulheres estão à frente de negócios no Estado, gerando renda, empregos e movimentando a economia local, de acordo com dados do Sebrae/ES.
Uma das iniciativas que ajuda essas empreendedoras é o projeto Sebrae Delas, desenvolvido há mais de uma década pela instituição. Com o objetivo de fortalecer essa rede de mulheres, o projeto oferece capacitações em gestão financeira, inovação, marketing digital, vendas e competências socioemocionais, além de fomentar a autoestima e a habilidade de negociação.
Esse é o tema do novo episódio do EstúdioCast. Desta vez, a convidada é a gerente de Relações Institucionais do Sebrae/ES, Alline Zanoni, que compartilhou com a repórter Aline Almeida mais detalhes sobre o Sebrae Delas e como as capixabas que estão à frente do próprio negócio podem ser impactadas de forma positiva pelo projeto.
“Quando estão conectadas, as mulheres se tornam mais fortes e resilientes. Nosso objetivo é criar uma rede que permita competir de igual para igual”, afirma Alline Zanoni.
Inclusive, aquelas que se interessarem já podem ingressar na comunidade ES - Sebrae Delas, plataforma digital que dá acesso à mentorias e planejamentos exclusivos. Para entrar, basta acessar este link.
Confira todos os detalhes no vídeo acima e descubra todos os benefícios em se tornar parte do projeto Sebrae Delas.
