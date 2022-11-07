Escola inova e é a primeira a aplicar "Enem americano" no Estado

O estudante pode realizar o SAT quantas vezes desejar durante o ensino médio e aproveitar a melhor nota obtida Crédito: ESD/Divulgação

Harvard, Yale, Stanford. O que todas têm em comum? São universidades conceituadas dos Estados Unidos que utilizam a pontuação do SAT (Scholastic Assessment Test, em português significa teste de avaliação escolar) para a admissão de estudantes.

No Espírito Santo, a Escola São Domingos já traz para seus alunos a possibilidade de cursar o ensino médio americano sem sair do Brasil, em parceria com a Texas Tech University. Mas, a partir de dezembro, oferecerá também a possibilidade para estudantes de todo o Estado a realizarem o SAT em sua unidade em Vitória.

“Ser um centro aplicador é um grande presente que a Escola São Domingos dá para o Espírito Santo. Antes, nossos estudantes precisavam deslocar-se para outros Estados para realizarem o exame, hoje, podem realizá-lo na Capital”, destaca Larissa Gaspar Carneiro, supervisora de Inglês e do High School da ESD.

Administrado pelo College Board, o SAT avalia o conhecimento do aluno por meio de três áreas: Math (matemática), Critical Reading (linguagem e interpretação de textos) e Writing (escrita).

A Escola São Domingos é a única do Estado que oferece o SAT Crédito: ESD/Divulgação

O estudante pode realizar o SAT quantas vezes desejar durante o ensino médio. Além disso, o aluno pode aproveitar a melhor nota obtida em cada uma das seções para usar na sua candidatura, uma prática conhecida como “superscore”.

“Quando decidimos nos tornar um centro aplicador do SAT, foi para oferecermos aos nossos alunos e a todos os estudantes do Estado a possibilidade de alçarem voos ainda mais altos”, explica Leandro Daher Carneiro, diretor educacional do ESD.

No Brasil, o SAT é realizado em 33 instituições de ensino, em 23 cidades e apenas em 13 Estados do país. No Espírito Santo, somente a Escola São Domingos possui o credenciamento para aplicação das provas do SAT.

Saiba mais

O SAT (Scholastic Assessment Test, em português significa teste de avaliação escolar) é uma prova para a admissão de estudantes nas principais universidades do mundo.

Em dezembro deste ano, a Escola São Domingos vai realizar pela primeira vez o teste no Estado.



A relação das datas disponíveis para a prova podem ser consultadas no site do College. Board: College Readiness.



A inscrição é feita pelo próprio aluno, também no site do College Board, através de um login e senha criados pelo estudante.



O custo da prova é de USD 55,00 mais uma taxa para provas internacionais no valor de USD 43,00.



Sendo assim, o estudante que realiza o SAT no Brasil tem um custo de USD 98,00 (R$ 500 na cotação do dia). O pagamento é efetuado ao final da inscrição.



Educação internacional

Desde o início de 2020, a Escola São Domingos disponibiliza o high school da Texas Tech University, o programa de dupla diplomação do ensino médio, que, por meio da Texas Tech University Independent School District (TTUISD), possibilita que os alunos, a partir do 9º ano, cursem de forma simultânea os currículos brasileiro e americano sem a necessidade de sair do Brasil.

Com três anos de duração, o high school da Texas Tech oferece as disciplinas que estão no currículo americano e que não fazem parte do conteúdo acadêmico do Brasil, como Literatura Americana, Economia, História dos EUA, Comunicação, Governo Americano e Escrita Criativa.

As disciplinas do currículo brasileiro completam o número de créditos necessários para a graduação oficial do high school que é exigido pelo órgão regulador do Texas, a Texas Education Agency (TEA).