Escola de pós-graduação médica inaugura sede em Vitória com novos cursos

Diretoria do Grupo Afya compareceu para a inauguração da sede de Vitória da Ipemed Crédito: Rodrigo Gavini

Apesar da mais recente versão da Demografia Médica no Brasil 2020 ter projetado, pelo menos, 520 mil médicos atuantes no país, é possível estimar que esse número já tenha aumentado para mais de 550 mil. Outro dado relevante é que, em média, as faculdades de Medicina formam 35 mil profissionais por ano. De acordo com novas estimativas, a partir de 2027, aproximadamente 50 mil médicos estarão se graduando anualmente.

Por outro lado, há um “gargalo” na residência médica. Já que após a formatura desses profissionais, apenas uma pequena parcela consegue ingressar no mercado de trabalho, aumentando o contingente acumulado e a demanda represada ano após ano.

Com isso, a necessidade de especialização se torna importante e, por algum tempo, os profissionais do Espírito Santo buscaram essa profissionalização em grandes centros, fora do Estado.

No entanto, com a chegada da Ipemed a Vitória, que inaugurou sua sede oficialmente na Enseada do Suá na última quarta-feira (13), agora os médicos podem realizar sua especialização em um centro de alto desempenho, em uma estrutura premium, moderna e inovadora, sem precisar sair do Estado.

A Ipemed é uma faculdade de ciências médicas, voltada para médicos em busca de mais qualificação, oportunidades de mercado e atendimento especializado. Presente já em 11 capitais do país e com uma unidade em Montes Claros, em Minas Gerais, a instituição integra a Afya, maior grupo de faculdades de Medicina do Brasil em número de vagas.

“A chegada da Ipemed a Vitória é muito importante, pois o médico não precisa mais se deslocar para acessar um portfólio de cursos até então inexistente no Estado. Estamos em uma localização facilitada e os alunos têm o melhor do ensino médico continuado, com aplicações práticas a partir da teoria. Nada fica apenas no papel”, conta o diretor de Ensino da Graduação do Grupo Afya, Luiz Cláudio Pereira.

Parte dessa prática é feita com o atendimento de pacientes encaminhados pelo SUS, por meio de uma parceria com o poder público. O atendimento das clínicas, que estão localizadas dentro do prédio da própria escola, é feito de forma gratuita e multidisciplinar, se assim for necessário. Isso porque todos os casos que chegam são voltados para as especializações disponíveis na Ipemed.

Atualmente, a escola tem oferecido os cursos de Pediatria, Dermatologia, Psiquiatria, Endocrinologia, Nutrologia, Gastroenterologia e Geriatria, informa o diretor da unidade de Vitória, Alexander Soares. “Também está em nosso calendário iniciar a especialização de Clínica em Dor, pois há muita demanda, aqui no Espírito Santo, para essa área”, conta.

Segundo Soares, a instituição tem condições de realizar 200 atendimentos mensais gratuitos nessas áreas específicas, que passam por uma triagem das secretarias de saúde dos municípios da Grande Vitória com os quais a Ipemed tem parceria.

Alexandre Soares é o diretor da unidade da Ipemed de Vitória Crédito: Rodrigo Gavini

“Temos uma infraestrutura de ponta, aliada ao que é mais moderno à tecnologia na área médica e um projeto acadêmico robusto, pautado no atendimento humanizado e aos estudos de caso. As aulas possuem uma carga horária tanto teórica quanto prática, com os atendimentos a esses pacientes encaminhados para a instituição. Os alunos, que são médicos, têm o acompanhamento de um preceptor, que é especialista na área em que eles estão cursando”, avalia.

ESPECIALIZAÇÃO

Um levantamento feito pela Ipemed mostra que o Espírito Santo possui uma média per capta de médicos por habitante maior que a do país. No entanto, o nível de especializações é muito baixo: a pesquisa aponta que o Estado hoje tem apenas um médico especializado em emergência e sete em genética, que é uma área em constante crescimento.

“Chegamos ao Espírito Santo sabendo que este é um Estado com grande relevância nacional, em especial à demografia médica. Queremos oferecer toda a estrutura para o aprimoramento médico, já que antes o profissional precisava se deslocar a outros Estados para se especializar. Com a Ipemed, oferecemos uma educação diferenciada com alta tecnologia para transformar a vida do médico e de seus pacientes”, comenta Ricardo Viegas, diretor de Operações de Ensino do Grupo Afya.

Inauguração da sede de Vitória da Ipemed

A unidade Ipemed Vitória está localizada na Enseada do Suá (Rua André Carloni, nº 60) e tem o mesmo padrão de outras capitais, com salas de aula, ambulatório e consultórios. Todos equipados para os atendimento, além de lounge, recepção e um rooftop, onde poderão ser organizados eventos e encontros para trocas de experiências entre os alunos.

“A inauguração celebra um momento que nos define como marca de sucesso. O papel da Ipemed é oferecer ao médico um desenho diferente de educação continuada. Chegamos ao Espírito Santo no auge da pandemia, com aulas teóricas e o espaço em funcionamento, principalmente com atendimentos. E agora queremos mostrar à sociedade médica as nossas instalações, que foram todas pensadas no conforto do aluno/médico e também dos pacientes que serão atendidos aqui. O prédio é todo dedicado para a pós-graduação médica”, conta o diretor de Educação Continuada no Grupo Afya, André Raeli.

André Raeli: "O papel da Ipemed é oferecer ao médico um desenho diferente de educação continuada" Crédito: Rodrigo Gavini

Presente na inauguração da 11ª unidade presencial da Ipemed no Brasil, o vice-presidente de operações do Grupo Afya, Flávio Carvalho, destacou a importância da parceria com o poder público para oferecer atendimento especializado à população e a oferta de cursos pensados para a demanda do Estado, voltados, principalmente, para “médicos generalistas que querem se especializar ou que desejam realizar uma especialização dentro da área em que já atuam”.

“O Grupo Afya tem hoje 29 faculdades de Medicina em todo o país. Somos o maior grupo de educação médica e temos o maior preparatório on-line de residência médica e temos health techs, aliando a Medicina à tecnologia. E o projeto da Ipemed vai contribuir para formação local, que possui uma alta demanda de especialistas, uma vez que a residência não absorve todos os profissionais”, finaliza.

SAIBA MAIS

Instalações da Ipemed Vitória