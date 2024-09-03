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Energia solar ajuda empresas do ES a aumentar produtividade e investimentos nos negócios

Segundo sócio-proprietário da VP Solar, valores gastos com eletricidade ficam menores, possibilitando que empresários tornem seus negócios mais sustentáveis
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

03 set 2024 às 14:52

Publicado em 03 de Setembro de 2024 às 14:52

Placas fotovoltaicas de energia solar em empresa
Empresários têm optado pela instalação de painéis solares para reduzir gastos com eletricidade Crédito: Shutterstock
Uma empresa tem despesas que, periodicamente, precisam ser revisadas para torná-la mais viável economicamente, possibilitando novos investimentos e, consequentemente, o seu crescimento. Esse é o caso da eletricidade, que hoje pode ser otimizada por meio da energia solar.
Segundo o sócio-proprietário da VP Solar, Vinícius Allazio, muitos empresários do Espírito Santo têm optado pela instalação de painéis solares para diminuir esse gasto. Isso acarreta redução de até 90% da conta de energia, possibilitando tornar os negócios mais sustentáveis, independentemente do porte do empreendimento.
“Algumas empresas do Estado, inclusive, se não tivessem investido em energia solar, provavelmente teriam de fechar suas portas. Isso porque, em determinados negócios, grande parte do seu faturamento vai para pagar as contas de energia. Há exemplos de empresas que tinham uma despesa mensal de R$ 250 mil com energia elétrica. Com a instalação de placas solares, hoje, esse valor fica na casa dos R$ 3 mil. Ou seja, a energia solar é essencial para muitos negócios”, ressalta.
Outro setor em que a energia elétrica tem feito a diferença no Espírito Santo, segundo Vinícius Allazio, é o agronegócio. “Ela beneficia desde o pequeno produtor até o grande empresário. Os produtores de café, por exemplo, conseguem ter uma rentabilidade muito maior, chegando a uma economia de até R$ 300 mil por ano”, acrescenta.
Instalação de placas fotovoltaicas de energia solar
Outro setor em que a energia elétrica tem feito a diferença no ES é o agronegócio Crédito: VP Solar/Divulgação
Além disso, a energia solar é uma matriz elétrica 100% renovável, importante para tempos em que a sustentabilidade não é apenas uma bandeira, mas uma necessidade. “Onde vou, sempre falo sobre energia solar e da sua importância. O mundo inteiro está buscando formas mais sustentáveis de se produzir e de consumir energia, e a solar veio para ajudar nesse fator”, reflete.

Crescimento e investimento no ES

A VP Solar é uma empresa 100% capixaba que está no mercado há quatro anos e tem visto o seu faturamento crescer à medida que aumenta a demanda por esse tipo de energia. “De janeiro a agosto, já atendemos cerca de 1.300 clientes, que vão desde uma pessoa que quer reduzir a conta de energia na sua casa a empresas que gastam R$ 1,5 milhão por mês em eletricidade. Há ainda o investidor, que constrói a própria usina para comercializar essa energia posteriormente”, enumera.
Vinícius Allazio é sócio-proprietário da VP Solar
Vinícius: "A energia solar é essencial para muitos negócios" Crédito: VP Solar/Divulgação
Para Vinícius, o que proporciona a possibilidade de atender um público tão vasto é toda a estrutura da VP Solar que já existe. “Temos 250 funcionários, entre diretos e indiretos, 10 lojas no Estado e 150 representantes da nossa marca. Atualmente, 95% do nosso faturamento são em solo capixaba, mesmo expandindo para o Sul da Bahia e Norte do Rio de Janeiro”, conta.
A empresa tem investido também em um novo nicho de mercado, que é chegar até profissionais de arquitetura e engenharia civil que estejam projetando as casas de seus clientes. “Dessa forma, fica mais barato fazer uma instalação de painéis fotovoltaicos ainda durante a obra, principalmente para quem pretende ter um ponto de carregamento para carros elétricos”, avalia.
De acordo com o sócio-proprietário da VP Solar, a previsão, para este ano, é chegar a R$ 100 milhões em instalações. “Buscamos ter como diferencial a qualidade de nosso produto, além de ficarmos responsáveis pelo cliente de todo o processo de instalação até o final do financiamento do sistema”, conta.

Sobre a VP Solar

A empresa já conta com vários projetos fechados, com usinas já em funcionamento e outras em fase de instalação e montagem. Também é adepta a linhas de financiamento para o produtor rural como Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e a Agência Especial de Financiamento Industrial (Finame).
Site: www.vpsolar.com.br
Contato: (27) 99847-0736
Instagram: @vpsolarbrasil

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