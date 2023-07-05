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Empresa do ES ajuda propriedades rurais a adotarem energia solar

Os painéis solares podem contribuir para uma economia de até 95% na conta da luz, além de promoverem benefícios ambientais e contribuir para a valorização imobiliária

Publicado em 05 de Julho de 2023 às 14:58

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

05 jul 2023 às 14:58
ME Energia Solar
Investidores estão cada vez mais atentos ao uso de energia renovável em propriedades Crédito: ME Energia Solar/Divulgação
Que a energia solar é a nova tendência no mundo todo, isso já não é novidade, e o mercado do agronegócio capixaba não poderia ficar de fora dessa. Um dos seus principais benefícios, em especial em propriedades rurais, é a redução dos custos da conta de luz, que pode chegar a até 95% de economia. Mas as vantagens não param por aí.
Matheus Bertolini, sócio da Bertolini Agronegócios, viu a possibilidade de reinvestir o valor que seria gasto no consumo comum de energia nas propriedades de seu domínio. “Estamos usando plenamente a energia solar há aproximadamente dois meses e já percebemos uma redução considerável no valor dos custos”, garante.
Priorizar em investimento a médio e longo prazo também foi o que atraiu o engenheiro agrônomo e produtor rural Ronaldo Guisolfi Júnior a adotar os painéis solares. “Em aproximadamente três anos, verificamos um retorno muito maior do que qualquer aplicação financeira de renda fixa que poderíamos ter feito”, relata.
Na avaliação dele, o resultado está sendo positivo. “Já estamos perto de recuperar o investido e ainda temos muito tempo de economia pela frente, já que nossas placas possuem garantia de 25 anos”, menciona.
Conforme explica o supervisor operacional do ME Energia Solar, Izenilton Farias Gomes Júnior, ao instalar painéis solares em uma propriedade, o proprietário passa a gerar sua eletricidade, aproveitando a luz do sol como fonte de energia.
“Isso significa uma considerável economia nas contas de luz. O que é especialmente vantajoso para propriedades que demandam um alto consumo energético, como granjas, estufas, sistemas de irrigação e maquinários agrícolas”, observa.
ME Energia Solar
A energia solar é uma fonte alternativa de produção de energia para diversos tipos de atividade econômica, além de residências Crédito: ME Energia Solar/Divulgação
Segundo o profissional, além da redução dos gastos, a energia solar também agrega valor ao imóvel ou ao terreno rural no qual ela é implementada. “As propriedades com sistemas de energia solar instalados são vistas como mais modernas, sustentáveis e atraentes para potenciais compradores. A valorização ocorre não apenas pelo aspecto econômico, mas também pela conscientização ambiental e pelo apelo das energias renováveis”, argumenta Izenilton.
O gerente comercial da ME Energia Solar, Tircis Frazão, não poderia concordar mais: “A autossuficiência energética contribui para valorizar a propriedade, assim como os incentivos e subsídios governamentais também podem aumentar as chances de valorização”, defende.

Pensando no meio ambiente

ME Energia Solar
Aproveitar o recurso do sol é uma alternativa de utilização de energia limpa e mais econômica Crédito: ME Energia Solar/Divulgação
A energia solar também é uma forte aliada na preservação do planeta. Isso porque a energia solar é uma fonte renovável e não poluente, visto que não requer o uso de combustíveis fósseis, como o carvão e o petróleo, o que ajuda a melhorar a qualidade do ar e a preservar os recursos naturais.
Além disso, os sistemas solares exigem pouca manutenção e podem aumentar o valor da propriedade, pontua Tircis, acrescentando, por fim, que os sistemas solares possuem longa vida útil, minimizando a extração de recursos e o descarte de equipamentos.

Sobre a ME Energia Solar

Em parceria com a WEG S.A., a ME Energia Solar é o maior integrador do Estado do Espírito Santo e um dos maiores do Brasil, com mais de 2.500 usinas e mais de 100 mil placas fotovoltaicas instaladas.
A empresa conta com uma equipe de engenheiros e eletrotécnicos qualificados, com experiência para entregar projetos e realizar instalação de sistemas on-grid e off-grid (residenciais e comerciais), mas também disponibiliza uma série de soluções para atender às necessidades das propriedades rurais.
“Realizamos estudos de viabilidade, projeto e instalação de sistemas fotovoltaicos, considerando as características específicas de cada propriedade, e oferecemos serviços de monitoramento, manutenção preventiva e suporte técnico para garantir o pleno funcionamento e a máxima eficiência dos sistemas”, conta Izenilton.
As condições também são flexíveis e adaptadas às demandas dos clientes rurais. “Trabalhamos com diferentes formas de financiamento próprio e parcerias para viabilizar a instalação dos sistemas de energia solar, buscando sempre oferecer soluções acessíveis e vantajosas”, garante Tircis.

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