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Entenda como economizar na conta de luz com energia solar

Com uma economia de até 90% nas contas do mês, a VP Solar oferta placas residenciais com rapidez e garantia para os clientes
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

26 abr 2024 às 18:56

Publicado em 26 de Abril de 2024 às 18:56

Além do uso da energia solar em propriedades maiores, a VP Solar também atende para uso residencial
Além do uso da energia solar em propriedades maiores, hoje, a VP Solar também consegue atender aqueles que têm interesse para uso residencial Crédito: VP Solar/Divulgação
O uso de energia solar tem ganhado espaço no mercado, tanto pela possibilidade de economia, quanto pela sustentabilidade gerada. Segundo dados da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), mais de 2 milhões de residências no país já utilizam a energia solar nos telhados.
Para os próximos anos, a expectativa é de que esse número cresça ainda mais, como avalia o gerente administrativo da VP Solar, Renato Lucas Ferrari Dias. Já que, segundo ele, desde 2021, quando a empresa nasceu, as mudanças em relação a esse mercado têm sido muito positivas.
Além do uso da energia solar em propriedades maiores, hoje, a VP Solar também consegue atender aqueles que têm interesse para uso residencial, com um projeto mais simples, sendo de quatro placas.
“A economia pode chegar a 90% de desconto, o que é o mais bacana de utilizar a energia solar”, pontua.
Para ter uma noção da economia, Renato relata que, junto dos pais, implementou um sistema unificado de 18 placas na própria casa. Segundo o gerente, a conta deles, que antes ficava em torno de R$ 1.300, agora fica entre R$ 170 a R$ 200.
“A quantidade de pessoas que têm se interessado pelo uso de energia solar cresceu muito nos últimos anos por conta de ser um equipamento sustentável, de qualidade e economicamente muito vantajoso”, reforça.
A energia solar tem ganhado espaço, tanto pela economia, quanto pela sustentabilidade gerada.
A energia solar tem ganhado espaço, tanto pela economia, quanto pela sustentabilidade gerada. Crédito: VP Solar/Divulgação
Para Renato, qualidade, entrega com rapidez e garantia nos serviços prestados são pilares importantes para a empresa. O resultado disso foi o reconhecimento como líder do segmento pelo prêmio Marcas de Valor A Gazeta, em 2023.
Genuinamente capixaba, a VP Solar conta com 10 lojas em todo o Espírito Santo, e também atende outros Estados, como o Rio de Janeiro e a Bahia. A empresa oferece soluções personalizadas em energia fotovoltaica para garantir a eficiência e durabilidade dos projetos ofertados aos clientes.
São mais de 2,5 milhões de watts gerados por mês com os sistemas instalados, mais de 3 mil clientes atendidos pelo Brasil.

VP Solar 

  • Endereço: Rua José Celso Cláudio, 501 - Loja 12 Jardim Camburi - Vitória - ES
  • Telefone: 27 99847 0736
  • Instagram: @vpsolarbrasil

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