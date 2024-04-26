Entenda como economizar na conta de luz com energia solar

Além do uso da energia solar em propriedades maiores, hoje, a VP Solar também consegue atender aqueles que têm interesse para uso residencial Crédito: VP Solar/Divulgação

O uso de energia solar tem ganhado espaço no mercado, tanto pela possibilidade de economia, quanto pela sustentabilidade gerada. Segundo dados da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), mais de 2 milhões de residências no país já utilizam a energia solar nos telhados.

Para os próximos anos, a expectativa é de que esse número cresça ainda mais, como avalia o gerente administrativo da VP Solar, Renato Lucas Ferrari Dias. Já que, segundo ele, desde 2021, quando a empresa nasceu, as mudanças em relação a esse mercado têm sido muito positivas.

Além do uso da energia solar em propriedades maiores, hoje, a VP Solar também consegue atender aqueles que têm interesse para uso residencial, com um projeto mais simples, sendo de quatro placas.

“A economia pode chegar a 90% de desconto, o que é o mais bacana de utilizar a energia solar”, pontua.

Para ter uma noção da economia, Renato relata que, junto dos pais, implementou um sistema unificado de 18 placas na própria casa. Segundo o gerente, a conta deles, que antes ficava em torno de R$ 1.300, agora fica entre R$ 170 a R$ 200.

“A quantidade de pessoas que têm se interessado pelo uso de energia solar cresceu muito nos últimos anos por conta de ser um equipamento sustentável, de qualidade e economicamente muito vantajoso”, reforça.

A energia solar tem ganhado espaço, tanto pela economia, quanto pela sustentabilidade gerada. Crédito: VP Solar/Divulgação

Para Renato, qualidade, entrega com rapidez e garantia nos serviços prestados são pilares importantes para a empresa. O resultado disso foi o reconhecimento como líder do segmento pelo prêmio Marcas de Valor A Gazeta, em 2023.

Genuinamente capixaba, a VP Solar conta com 10 lojas em todo o Espírito Santo, e também atende outros Estados, como o Rio de Janeiro e a Bahia. A empresa oferece soluções personalizadas em energia fotovoltaica para garantir a eficiência e durabilidade dos projetos ofertados aos clientes.

São mais de 2,5 milhões de watts gerados por mês com os sistemas instalados, mais de 3 mil clientes atendidos pelo Brasil.

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