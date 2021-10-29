Empresa prioriza fornecedores regionais para impulsionar economia do ES

Genuinamente capixaba, a Tinbol Tintas foi a primeira loja de tintas do Estado, pois antes esse produto era vendido em estabelecimentos como casas de material de construção. Crédito: Tinbol Tintas/Divulgação

A contribuição de uma empresa para a localidade onde está instalada vai muito além do bom atendimento ao cliente. Priorizar empresas regionais para o fornecimento de produtos e serviços também é uma forma de contribuir para o desenvolvimento regional.

“Isso faz girar nossa economia. O dinheiro fica dentro do Estado, gera emprego e renda no Espírito Santo”, afirma o proprietário da Tinbol Tintas, Lesio Contarini Jr. Ele ressalta que adota essa prática em sua empresa, embora as maiores indústrias de tinta do Brasil sejam multinacionais. “É algo que valorizo”, relata.

Entre os parceiros capixabas, informa, há empresas de tintas e complementos do Sul do Espírito Santo e da Grande Vitória. A qualidade do produto capixaba, segundo Lesio Jr, não deixa a desejar, uma vez que todos seus parceiros atendem às classificações tanto do Inmetro quanto da ABNT.

A própria Tinbol Tintas é uma empresa, conforme aponta seu proprietário, “genuinamente capixaba”. Lesio Jr recorda que ela foi fundada por seu pai e mais três sócios há 47 anos, dos quais 32 contam com a participação direta do atual diretor. “Costumo dizer que nasci dentro de uma lata de tinta. Em minha veia corre tinta, não corre sangue não”, brinca.

Ele destaca que a Tinbol Tintas foi a primeira loja de tintas do Espírito Santo, pois antes esse produto era vendido em estabelecimentos como casas de material de construção e outros.

Atualmente, a empresa atua com tintas imobiliárias, automotivas, industriais e complementos, além de ser especialista em soluções para pintura e facilidades para o lar. “No início, vendíamos tintas em geral e borracha para vedação de portas de automóveis. Daí o nome ‘TIN’ de tintas, ‘BO’ de borracha e ‘L’ de Ltda. Dois anos depois, a Tinbol Tintas passou a se dedicar somente às tintas”, recorda Lesio Jr.

ATENDIMENTO PODE SE EQUIPARAR AO DOS GRANDES CENTROS

De acordo com Lesio Jr, um dos fatores que também contribuem para o desenvolvimento regional é oferecer um atendimento diferenciado. “Nós não temos vendedores, temos consultores”, afirma, destacando a necessidade de ter profissionais preparados não somente para vender produtos, mas também para oferecer orientações de acordo com a necessidade do cliente.

Lesio Jr acredita que, com formação para que os profissionais possam atender o consumidor com esse diferencial, o Espírito Santo, em termos de atendimento ao cliente, pode se equiparar aos grandes mercados brasileiros. “Nos preocupamos, por exemplo, em não somente vender tinta, mas em dar informações técnicas para oferecer os melhores sistemas de pintura, pois nem sempre a tinta mais barata ou a mais cara vai atender a sua necessidade”, diz.

Em seu ramo de atuação, o empresário destaca que algumas das preocupações que o consultor deve ter quando é demandado pelo cliente é se o produto será o ideal para resolver o problema; se é para área interna ou externa; para metal, madeira ou alvenaria; se na casa tem criança, se alguém tem alergia, entre outras informações.

“Durante os atendimentos, percebemos que muitas pessoas não sabem qual é o melhor produto que precisam, sabem apenas que querem tinta. Para crianças ou pessoas alérgicas, temos tintas que em até duas horas não tem mais cheiro”, destaca.

Lesio Jr informa que, por meio da Associação dos Comerciantes de Material de Construção (Acomac), à qual a Tinbol Tintas é associada, sua empresa, juntamente com parceiros, se une para promover capacitação e fortalecer ainda mais o atendimento de excelência, que é a marca registrada da Tinbol Tintas.

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