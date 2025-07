Conteúdo de Marca

Empresa leva energia para quase meio milhão de pessoas no ES

Prestes a completar 80 anos, a Santa Maria atua em 11 cidades no Espírito Santo, incluindo Colatina e região

Publicado em 9 de julho de 2025 às 18:29

No Espírito Santo, a Santa Maria leva energia para Colatina e outros dez municípios Crédito: Luz e Força Santa Maria/Divulgação

O fornecimento de energia é um serviço essencial, que não só beneficia as pessoas que têm suas casas atendidas, mas também impulsiona o desenvolvimento das cidades. Por isso, empresas que investem na cobertura e modernização desse serviço podem criar laços duradouros com as comunidades onde atuam.>

Um exemplo disso é a Empresa Luz e Força Santa Maria S/A, que no Espírito Santo leva energia para Colatina e outros dez municípios. A empresa, inclusive, atende mais de 126 mil unidades consumidoras – entre casas, negócios e outros – e soma quase meio milhão de pessoas que são impactadas pelo fornecimento. >

Há quase 80 anos no mercado, a Santa Maria segue investindo fortemente na modernização e ampliação da infraestrutura elétrica. Recentemente, a empresa aumentou a capacidade e qualidade do fornecimento de energia em Colatina e região, com a construção da nova subestação Colatina 2, inaugurada em fevereiro de 2025.>

Segundo o superintendente Comercial, de Regulação e Mercado da Santa Maria, Alexsandre Leite Ferreira, os esforços resultam em uma relação próxima entre a empresa e as comunidades da região.>

“Estamos sempre disponíveis e comprometidos com as demandas da comunidade. Buscamos, constantemente, aprimorar nosso atendimento, seja por meio da modernização da rede elétrica, seja investindo na capacitação do nosso time. Essa postura fortalece nossa relação com os consumidores e garante um serviço cada vez mais eficiente e humano”, destaca.>

Com o objetivo de fortalecer sua marca e estreitar os laços com a comunidade, a Santa Maria foi uma das patrocinadoras do Prêmio Gazeta Empresarial (PGE) de Colatina em 2025. Neste ano, a empresa impactou o público diretamente do palco, com uma exibição em vídeo que uniu som, imagem e iluminação cênica, proporcionando uma experiência imersiva e sensorial.>

Segundo Alexsandre, a intervenção provocou uma pergunta essencial: como seria a vida sem energia? A peça audiovisual conduziu o público por uma narrativa envolvente que conectou passado, presente e futuro, revelando como a energia da Santa Maria transformou — e continua transformando — realidades, movida por tecnologia, propósito e, principalmente, por gente.>

Inovação e sustentabilidade

Com objetivo de manter a qualidade dos serviços oferecidos e do atendimento ao público, a inovação é um braço importante da atuação da Santa Maria no Estado. Para melhor atender os clientes, por exemplo, a Santa Maria criou a “Mari”, uma assistente virtual que representa o atendimento via WhatsApp e está presente em campanhas institucionais voltadas ao relacionamento com o cliente. >

“Investir em inovação é garantir a longevidade do nosso negócio e a excelência dos serviços prestados. Acreditamos que inovar vai além da tecnologia: envolve também a forma como nos comunicamos com os nossos consumidores. Por isso, estamos sempre buscando soluções que tornem a experiência do cliente mais fluida, prática e satisfatória”, pontua Alexsandre.>

Outras medidas sustentáveis fazem parte das inovações que a empresa trouxe nos últimos anos. Uma delas foi a implementação da fatura digital via WhatsApp, que, além de oferecer mais praticidade aos consumidores, reduz o uso de papel.>

Também foi criado um corredor de carregadores elétricos na área de concessão da empresa, onde serão instalados oito equipamentos em pontos estratégicos, para incentivar a mobilidade elétrica. Além disso, foi lançado, recentemente, o projeto ReCiclo, que coleta e redireciona resíduos eletrônicos por meio de “eco lixeiras” instaladas nos escritórios de atendimento da Santa Maria.>

“Nosso foco está em aprimorar o atendimento e garantir um fornecimento de energia cada vez mais confiável para a nossa área de concessão. Estamos investindo fortemente em tecnologia e infraestrutura para facilitar a vida dos nossos consumidores, além de tornar a região mais atrativa para novos negócios e oferecer um ambiente propício ao crescimento das empresas que caminham conosco há décadas”, ressalta o superintendente Comercial.>

Empresa Luz e Força Santa Maria S/A

Endereço: Av. Angelo Giuberti, 385 - Esplanada, Colatina - ES, 29702-900

Telefone: 0800-970-9196

Instagram: @santamariaenergia >

