Empresa de investimentos do ES lança programa de educação financeira no ambiente corporativo

Evento de lançamento do programa Forttu Educa, da Forttu Investimentos, contou com palestras de especialistas de diversas áreas, como psicologia, RH e finanças, para falar sobre a importância da educação financeira no ambiente corporativo

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 19:30

O programa Forttu Educa tem como missão levar educação financeira de alta qualidade para empresas e seus colaboradores. Crédito: Forttu Investimentos/Divulgação

Promover a educação financeira nos ambientes corporativos é uma missão importante, principalmente em um país como o Brasil, onde a população tem, em média, 70,5% da renda comprometida com dívidas, segundo dados do Serasa. Pensando nisso, a Forttu Investimentos – empresa capixaba credenciada à XP Investimentos – lançou o programa Forttu Educa, que busca levar educação financeira para empresas e seus colaboradores.

Realizado no dia 11 de setembro, o evento de lançamento contou com palestras voltadas para gestores, CEOs, líderes de RH e decisores estratégicos, visando a engajar e sensibilizar os profissionais sobre a importância da educação financeira no ambiente corporativo.

“Nosso principal objetivo era reforçar a mensagem de que não existe saúde emocional sem saúde financeira, especialmente neste Setembro Amarelo. Queríamos debater a urgência desses temas no ambiente corporativo, mostrar como a educação financeira é uma ferramenta poderosa de transformação e apresentar o Forttu Educa como um parceiro estratégico nesta jornada”, destaca o sócio, head educacional e assessor de Investimentos na Forttu, Érico Colodeti Filho.

Segundo Érico Colodeti Filho, o principal objetivo do evento era reforçar a mensagem de que não existe saúde emocional sem saúde financeira. Crédito: Forttu Investimentos/Divulgação

Segundo ele, o evento foi uma oportunidade de gerar insights, promover networking e demonstrar a expertise da Forttu Investimentos em cuidar do futuro financeiro de forma integral. A programação, inclusive, contou com palestras de especialistas de diversas áreas, como psicologia, RH e finanças, que trouxeram perspectivas valiosas sobre a interconexão entre bem-estar e dinheiro.

Um dos painéis tratou sobre a importância da educação financeira nas empresas, com a participação da analista de Sistema de Gestão de Saúde e Segurança na ArcelorMittal Tubarão, Aydara Vitor Gallegos, do sócio e head comercial da Forttu, José Neto, e de Érico Colodeti Filho. O evento também teve a participação da partner da XP Inc., Vivian Sesto, que agregou uma visão de mercado.

Entre os temas debatidos, esteve a Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), que estabelece as diretrizes gerais de segurança e saúde no trabalho. Ela foi atualizada recentemente, trazendo os riscos psicossociais como pauta obrigatória no Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO), reforçando que não há saúde mental sem saúde financeira.

“Os participantes saíram com um entendimento mais profundo dos desafios, mas, principalmente, com estratégias acionáveis, ferramentas inovadoras e uma nova perspectiva sobre como investir no capital humano de suas organizações. Foi um verdadeiro catalisador para a mudança de mindset”, afirma Érico.

Além disso, durante o evento, a Forttu apresentou a inteligência artificial (IA) “Forttunato”, uma ferramenta inovadora que, segundo Érico, vai revolucionar a forma como as pessoas realizam seus investimentos, tornando o processo mais prático e facilitado, com o auxílio da IA diretamente no WhatsApp.

Forttu Educa e educação financeira

Um dos painéis do evento de lançamento do Forttu Educa teve como foco principal a importância da educação financeira nas empresas. Crédito: Forttu Investimentos/Divulgação

Braço educacional da Forttu Investimentos, o programa Forttu Educa tem como missão levar educação financeira de alta qualidade para empresas e seus colaboradores.

“Atuamos em diversas frentes, desde a conscientização sobre a importância do planejamento financeiro, passando pela gestão de orçamento e dívidas, até estratégias de investimento e previdência. Nosso foco é capacitar as pessoas a tomar decisões financeiras conscientes, reduzir o estresse e construir um futuro mais seguro e próspero. Tudo isso com uma metodologia prática, didática e adaptada à realidade de cada público”, pontua Érico.

Ele ressalta que a educação financeira está diretamente relacionada a temas atuais, como saúde mental no trabalho, endividamento, apostas on-line, uso do crédito e produtividade organizacional.

“A educação financeira no ambiente corporativo é absolutamente fundamental. Não é mais um benefício extra, mas uma necessidade estratégica, afinal, um colaborador que está endividado ou preocupado com suas finanças não consegue ter foco total no trabalho. O estresse financeiro é um dos maiores vilões da produtividade, do engajamento e, infelizmente, da saúde mental”, destaca.

Para o sócio, head educacional e assessor de investimentos, ao oferecer educação financeira, a empresa investe no bem-estar integral do seu time, reduzindo o absenteísmo (faltas dos colaboradores), melhorando o clima organizacional e até mesmo retendo talentos. “É um investimento que se traduz diretamente em resultados para o negócio”, completa.

Forttu Investimentos

