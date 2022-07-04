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Da base ao acabamento, loja oferece variedade para a obra do capixaba

Com estoque de mais de 6 mil itens, a Rede Construir ES dispõe de amplo portfólio para atender consumidores do começo ao fim dos projetos
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

04 jul 2022 às 10:10

Publicado em 04 de Julho de 2022 às 10:10

Rede Construir
Loja da Rede Construir, que conta com 28 unidades no Estado para atender o consumidor capixaba Crédito: Divulgação
Com 28 lojas espalhadas por todo o Espírito Santo, a Rede Construir ES aposta no mix de produtos, no volume do estoque e no preço justo para atender os consumidores com agilidade e qualidade. São mais de 6 mil itens de construção, desde o material bruto até o acabamento.
“Para a Rede Construir ES, o que importa é atender toda fase de uma obra, desde seu início até a finalização. É muito gratificante ver o sonho de nossos clientes sendo realizados”, ressalta o gerente regional do grupo, Paulo Braz.
Segundo ele, a rede faz inúmeras negociações com fornecedores regionais e nacionais visando aos melhores produtos e preços para os clientes. Além disso, os principais fornecedores são capixabas, o que contribui para o fortalecimento da economia do Espírito Santo.
Rede Construir
Rede Construir conta com diversidade de opções em revestimentos Crédito: Rede Construir/Divulgação
Com isso, a Rede Construir sai na frente. “Temos o maior estoque do Estado. Os 6 mil itens cadastrados correspondem a aproximadamente R$ 15 milhões. Nossa ampla variedade de cerâmica, como pisos, porcelanatos e revestimentos, soma mais de 300 modelos para a obra. Trabalhamos com todos os itens de construção”, destaca.
Sobre a expansão da Rede Construir para todas as regiões do Estado, Braz frisa que esse avanço foi definido baseado na demanda. “Toda expansão é motivada pela demanda de mercado e pelo crescimento da construção civil. Vimos uma oportunidade de associarmos novas lojas em áreas carentes de estabelecimentos de material de construção para atender, com uma variedade de opções, os consumidores cada vez mais exigentes.”

CARTÃO

A Rede Construir também oferece um cartão com várias vantagens para o consumidor. O Credz é um cartão internacional com bandeira Visa e que pode ser utilizado não somente nas lojas da Rede Construir.
“O cliente pode participar do plano de fidelidade da Credz. À medida em que o consumidor vai acumulando pontos, ele pode trocá-los por produtos nas lojas da Rede Construir. Além disso, há descontos em plataformas digitais, restaurantes, entre outros”, detalha Braz.
Rede Construir
Nos lavabos, toque de requinte com produtos disponíveis nas lojas Crédito: Rede Construir/Divulgação

INTERNET

Acompanhando a tendência da digitalização, a Rede Construir ES também realiza atendimentos via WhatsApp e redes sociais. “Com a pandemia de Covid-19, os clientes aderiram às compras on-line e vários deles continuam utilizando esses canais”, comenta.
Rede Construir
Objetos que valorizam a estética  podem ser encontrados na rede Crédito: Rede Construir/Divulgação
Para o futuro, também vem novidade por aí. Braz explica que o e-commerce da Rede ainda está em desenvolvimento e estará no ar com as principais e mais modernas ferramentas utilizadas no mercado. “Teremos ações com descontos de produtos, fretes, retiradas em loja, variedade de meios de pagamento, gerando uma grata experiência de compras para nossos clientes”, conclui.

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