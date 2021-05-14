Consórcio é opção para comprar carro novo parcelado sem juros

Consórcio tem sido cada vez mais buscado por consumidores que desejam se planejar para comprar um carro zero Crédito: Embracon/ Divulgação

Adquirir um consórcio para poder comprar um carro novo tem se tornado uma opção para quem deseja fugir dos juros de um financiamento, que gira acima de 1% ao mês. Já para quem opta por um consórcio de carros , não há pagamento de juros e nem entrada para aderir a uma das cotas que seja compatível com o valor que cada um consegue pagar.

Segundo o diretor regional da Embracon Consórcios, Thiago Guerra, o brasileiro está mais consciente e tem preferido se planejar a comprar algo no impulso. Isso faz com que o consórcio se torne uma alternativa para adquirir um bem de valor mais alto, como um automóvel. “Sem contar com a diferença das taxas, já que um financiamento fica em mais de 1% ao mês e o consórcio tem apenas a taxa de administração e fundo de reserva, que gira em torno de 3% ao ano, ou seja, cerca de 0,25% ao mês”, observa Guerra.

Por conta disso, a busca por adesão ao consórcio registrou um crescimento de 4,9% no ano passado, segundo a Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (Abac): de janeiro a novembro, a soma de adesões foi de 2,77 milhões. Em 2019, esse número ficou em 2,64 milhões, no mesmo período.

Novembro, por exemplo, teve um número bastante expressivo: 294,94 mil novas adesões, sendo que as cotas de automóvel registraram a venda de mais de 130,65 mil novas. Isso em um cenário onde as pessoas estão passando mais tempo em casa.

“Dois fatores foram importantes nesse cenário: o primeiro é que muita gente que deixou de usar carro repensou seu posicionamento, para ter mais segurança e conforto para se deslocar no meio da pandemia do novo coronavírus. Outro fator, também diretamente ligado à pandemia, é que muitas montadoras tiveram de parar as produções por falta de materiais e, assim, alguns modelos chegaram a atrasar até 180 dias, fazendo com que os futuros compradores que iriam esperar, optassem por começar a pagar um consórcio”, observa Guerra.

DENTRO DO ORÇAMENTO

Uma das vantagens de quem busca o consórcio , seja imobiliário, de motos ou de carros, é a possibilidade de escolher parcelas que caibam no bolso e não venham acompanhadas de juros. Ou seja, essa modalidade permite que cada um escolha um plano que se encaixa melhor dentro do orçamento: desde os mais curtos, de 36 meses, àqueles estendidos, com até 80 meses de duração.

Essas parcelas são mensais e compostas apenas pelo valor do fundo comum e por taxas para o pagamento de administração, fundo reserva e seguro. Custos essenciais para garantir a segurança do negócio e a tranquilidade dos participantes. Todos os meses é realizado um sorteio da carta de crédito para que o consorciado compre o bem à vista. E os participantes também podem realizar lances para conseguir de forma mais rápida a carta de crédito

"E você que sonha com o seu primeiro carro, ou quer dar um upgrade e trocar pelo carro dos seus sonhos, mas que não consegue comprar à vista, pode aderir ao consórcio. A proposta bacana do consórcio é que não importa em quantos meses você decide investir, não existem juros nem pagamento de entrada" Thiago Guerra - Diretor regional da Embracon Consórcios

Lembrando que consórcio é diferente de financiamento. Afinal, trata-se de uma compra planejada, em que a administradora reúne um grupo de pessoas, como você, interessadas em comprar algo em comum, cada um paga suas parcelas e poupam juntos. Por isso, não tem juros. “E no caso do consórcio de carro , é possível oferecer o usado como lance com o plano Troca de Chaves, uma opção vantajosa para aumentar as chances de ser contemplado e sair de carro novo”, disse.

Para saber qual plano vai se encaixar dentro das possibilidades de cada um, a Embracon disponibiliza um site para realizar a simulação do consórcio de acordo com o valor do veículo que cada um pretende comprar. A adesão também é feita on-line, pelo link www.embracon.com.br/consorcio-de-carros

SAIBA MAIS

O que é consórcio? Trata-se de uma compra planejada, em que a administradora reúne um grupo de pessoas interessadas em comprar algo em comum e cada um paga suas parcelas e poupam juntos. Por isso, não tem juros. Como funciona? Todos os meses é realizado um sorteio da carta de crédito para que o consorciado compre o bem à vista. Os participantes também podem realizar lances para conseguir de forma mais rápida a carta de crédito. E no caso do consórcio de carro, é possível oferecer o seu usado como lance com o plano Troca de chaves, uma opção vantajosa para aumentar as chances de ser contemplado. Planos Para fazer um consórcio a pessoa tem várias opções de planos, que vão desde os mais curtos, de 36 meses, ou mais estendidos, com até 80 meses de duração.

A EMBRACON

Uma das maiores administradoras de consórcio do País, segundo ranking do Banco Central. Com mais de 90 filiais, a empresa atua há mais de 30 anos no Brasil, tendo realizado mais de 500 mil consórcios.