Confira cinco dicas para acertar na hora de pintar a casa

Na Casa das Tintas, é possível encontrar opções de cores e tendências que ajudam a tornar o lar ainda mais aconchegante

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 18:36

Cores transformam o ambiente e devem receber atenção especial Crédito: Shutterstock

Uma parede pintada pode fazer muito mais do que mudar o visual de um ambiente: ela ajuda a transformar a energia da casa e interfere no bem-estar de quem vive ali. Na hora de deixar a casa ainda mais aconchegante com as tintas, muitas dúvidas podem surgir, já que a escolha vai muito além da seleção de cores, e outros aspectos importantes devem ser considerados antes de definir qual material utilizar.

Afinal, pintar vai muito além de abrir a lata, misturar a tinta e aplicar na parede. Com a ampla variedade de produtos disponíveis para cada tipo de superfície, a escolha correta garante não só o efeito estético desejado na decoração, como também se adapta ao estilo de vida dos moradores e assegura maior durabilidade ao resultado final.

Essa é a visão de Paulo Afonso Lamon e Wellington Gama, sócios-proprietários da Casa das Tintas, empresa reconhecida pelo Prêmio Gazeta Empresarial (PGE) Cachoeiro de Itapemirim 2025 como a marca mais lembrada na categoria “Loja de Tintas”.

Wellington Gama e Paulo Afonso Lamon, sócios-proprietários da Casa das Tintas, empresa reconhecida pelo PGE Cachoeiro Crédito: Divulgação

A seguir, confira cinco dicas para você acertar na escolha da tinta e renovar seu lar com segurança.

1. Avalie a superfície antes de escolher a cor ou acabamento

Antes de pensar apenas no tom, Paulo alerta para a preparação da superfície como parte essencial do processo.

“Às vezes, a pessoa olha no catálogo ou no computador e acha que vai ficar bom, mas só quando aplica percebe o resultado. Por isso, oferecemos a possibilidade de teste e, se mesmo assim o cliente não gostar, temos a garantia de troca da cor”, conta o especialista.

Isso implica preparar bem a parede e lembrar de lixar, nivelar fissuras e selar pontos esburacados. A etapa é importante porque acabamentos brilhantes ou acetinados destacam imperfeições, podendo gerar um resultado final indesejado.

2. Alinhe cor ao propósito do ambiente

Nem toda cor se comporta da mesma forma em todos os espaços. Paulo ressalta o impacto emocional das cores.

“A cor tem esse poder de transformar não simplesmente a parede, mas até a vida das pessoas que convivem ali. Quando vamos montar um quarto de bebê, por exemplo, na hora da chegada da criança da maternidade, as cores vão influenciar diretamente aquele acolhimento”, explica.

Para salas e ambientes de convivência, cores neutras e suaves ajudam no equilíbrio. Em locais de passagem, tons alegres podem dar vitalidade. Em quartos, cores mais relaxantes favorecem o descanso.

3. Use a técnica do “teste prático” antes da aplicação total

Mesmo que você tenha escolhido a cor no catálogo ou no painel da loja, a luz real do ambiente pode distorcer o tom. A Casa das Tintas oferece a possibilidade de teste em pequena área e Paulo Lamon reforça que, mesmo se o cliente não gostar do resultado após a pintura, a loja garante a troca da cor.

Mas, para evitar qualquer surpresa, faça um teste em uma parte menor da parede, em um quadrado de cerca de 50 cm × 50 cm, para ver como a cor reage à luz solar, a lâmpadas ou à sombra.

4. Aposte nos efeitos e texturas que estão em alta

Hoje, além da cor, efeitos e texturas ganham espaço no décor. Sobre isso, Paulo comenta que tons neutros com efeitos naturais estão entre as tendências.

“Tem um tempo que se utiliza muito o cinza, mas agora estão em alta os efeitos, como o cimento queimado e, principalmente, os efeitos de pedras naturais. Isso está no ápice, muito indicado por arquitetos, e valoriza muito a construção”, afirma.

Essas técnicas permitem dar profundidade e sofisticação ao ambiente e são ideais para paredes de destaque.

5. Entenda que pintar é um investimento em bem-estar

Por último, mas não menos importante, por trás da escolha de cor está algo maior: cuidar do lar e das pessoas que vivem nele.

“Você vai encontrar a satisfação de ter seu ambiente transformado, gerando mais harmonia e alegria”, resume Paulo.

E, para o sucesso de todas essas dicas, a Casa das Tintas tem 12 lojas na Região Sul, para quem busca os produtos certos na hora de fazer essa transformação no lar. “Temos os melhores preços, as melhores variedades e tudo que há de mais novo e moderno no mercado de tintas. Afinal, A Casa das Tintas é bem mais que tintas”, ressalta Paulo Afonso Lamon.

Casa das Tintas atende Região Sul do Estado Crédito: Divulgação

Casa das Tintas

