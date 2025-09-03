Conteúdo de Marca

Colégio UP comemora 25 anos e anuncia nova unidade na Serra

Fundado em 2001, O UP Centro Educacional conta com quase 4 mil estudantes e planeja ampliar a atuação na Grande Vitória. Escola tem três unidades na capital e uma em Vila Velha

Publicado em 3 de setembro de 2025

Com quase 4 mil estudantes nas unidades de Vitória e Vila Velha, o UP planeja expandir para a Serra em breve. Crédito: UP/Divulgação

Um espaço para aprender e criar laços e memórias duradouras. A escola é uma etapa importante na vida de crianças e adolescentes. Para milhares de estudantes em Vitória e Vila Velha, o lugar onde isso acontece é o UP Centro Educacional, que completa 25 anos em 2026.

Hoje, referência em educação no Estado, a instituição de ensino começou com um grupo de 19 professores e apenas como pré-vestibular. Foi a partir de 2003, que o UP abriu as portas para as primeiras turmas de ensino médio (1ª, 2ª e 3ª séries) e, em 2008, para alunos do ensino fundamental II (6º ao 9º ano).

Ao longo dos anos, a escola também cresceu em números, saindo de aproximadamente 900 mil alunos em 2008 para cerca de 4 mil, atualmente. Para atender o número crescente de estudantes, também foram criadas novas unidades, que hoje são quatro: uma em Vila Velha e três em Vitória – nos bairros Praia do Canto, Jardim da Penha e Jardim Camburi.

"Após 25 anos, é indescritível a nossa alegria ao vermos tantos egressos do UP, que se tornaram grandes profissionais no ES, no Brasil e pelo mundo afora. Mais que isso: grandes pessoas e seres humanos bons. No meu caso, uma alegria ainda maior: também sou fruto dessa escola. Um ex-aluno UP muito orgulhoso do caminho traçado pela instituição, sobretudo por poder colaborar diretamente com tudo isso", relata o professor de Língua Portuguesa e diretor presidente do Grupo, Fábio Portela.

A instituição, inclusive, planeja ampliar a atuação dentro da Grande Vitória, com uma nova unidade no município de Serra. “As negociações estão bem avançadas e, em breve, vamos divulgar informações mais precisas”, enfatiza.

Fábio Portela, atualmente professor e diretor presidente do Grupo UP, conta que também foi aluno da instituição, que completa 25 anos em 2026. Crédito: UP/Divulgação

Passado e presente constroem o futuro

Portela conta que um dos motivadores do crescimento do UP foi a mudança administrativa que ocorreu a partir de 2008. A escola, antes gerida por um grande grupo de professores, passa, então, a ser liderada por apenas 6 sócios-proprietários: três professores, um estatístico, um administrador e um médico.

Alguns dos fundadores da instituição, inclusive, seguem envolvidos nela até hoje, como sócios-diretores e colaboradores. Além deles, o UP conta com mais de 100 professores em todos os segmentos e unidades, além de uma equipe pedagógica e administrativa.

Para Portela, a dedicação e seriedade deste time de profissionais pode ser vista nos resultados da escola no Enem e nos principais vestibulares do Estado, nacionais e até internacionais. Isso inclui o trabalho realizado nas turmas semi-integrais de medicina para todo o ensino médio, que, segundo o professor, seguem firmes.

“É nosso projeto de maior sucesso, sem dúvidas. Desde que implantamos todo o ensino médio (desde a 1ª série até o vestibular) com foco em medicina para alunos que prestarão esse vestibular, os resultados tiveram uma exponencial melhora”, destaca.

De olho em 2026

Atualmente, o UP oferece turmas de pré-vestibular, ensino médio e ensino fundamental II. Crédito: UP/Divulgação

No ano em que completa 25 anos, o UP está preparando investimentos em material e estrutura física, para proporcionar ainda mais aprendizado e bem-estar aos alunos. Isso inclui uma renovação e reforma dos laboratórios de biologia e química de todas as unidades, além de um protagonismo ainda maior para disciplinas de Desenvolvimento Emocional e de Projeto de Vida.

“Fechamos uma nova parceria de material didático para o próximo ano. São muitas novidades legais atreladas tanto ao material gráfico quanto ao digital. Um vasto mundo de conhecimento disponível para o aluno UP”, ressalta Portela.

Além disso, a escola também prepara uma nova campanha para o próximo ano, com o mote “UP 25 anos, todo mundo pode ser!”. Como parte dela, o UP vai veicular peças e vídeos publicitários nos principais canais de comunicação do Estado, incluindo TV aberta, outdoors, painéis de LED, redes sociais, entre outros.

“Estamos com os olhos no futuro, atentos às transformações do mundo e determinados a continuar inovando, sem perder o que nos faz únicos: educar para sempre”, afirma o professor.

Depoimentos de fundadores do UP

Alunos que já estiveram em uma sala de aula do UP, muito provavelmente, lembrarão de alguns professores como Sandro Lyra (professor de Química), José Renato (História) e Alexandre Borges (Química), que também ajudaram a fundar a escola. Veja depoimentos dessas figuras marcantes na história da instituição:

Sandro Lyra é professor de Química, sócio diretor e um dos fundadores do UP. Crédito: UP/Divulgação

“É motivo de muito orgulho ver aonde chegamos. Olhar para trás e lembrar lá do começo desse projeto causa uma sensação muito boa de dever cumprido com nossos alunos, com seus familiares e com a sociedade capixaba que acreditou e continua acreditando em nosso trabalho. Ao longo desses anos foram muitos projetos implantados na escola, sempre buscando renovar a atender a necessidade dos estudantes. Montamos turmas especiais de medicina, implantamos o ensino bilíngue no nosso Ens. Fundamental II, investimos em novas disciplinas, como projeto de vida e desenvolvimento socioemocional. Enfim, um trabalho contínuo para entregar um serviço de excelência. Em breve, implantaremos o EF I, para atender uma clara demanda das famílias que procuram o UP. Essa é nossa próxima meta. Por fim, reafirmo: nossa missão é formar jovens não apenas preparados para ingressar nas mais variadas faculdades do país, mas principalmente preparados para a vida. Temos muito orgulho do nosso slogan: educando para sempre.” Sandro Lyra Sócio-diretor e fundador do UP

Alexandre Borges é professor de Química, sócio diretor e um dos fundadores do UP. Crédito: UP/Divulgação

“Ver o UP chegar aos 25 anos é uma emoção. Quando fundamos a escola, tínhamos um sonho: criar um espaço de educação que fosse mais do que um lugar de ensinar conteúdos. Queríamos formar pessoas e criar vínculo com a família. Pessoas críticas, humanas, apaixonadas por aprender e prontas para transformar o mundo ao seu redor. Conseguimos! Cada aluno que passou por aqui nos proporciona uma sensação de orgulho imenso. O UP se tornou referência, mas o mais bonito é que conseguimos fazer isso sem abrir mão dos nossos valores, da nossa essência e do nosso jeito de fazer educação com propósito e com afeto. Nos próximos anos, queremos expandir nossos horizontes, aprofundar ainda mais a relação com nossos alunos e famílias, investir em novas tecnologias e metodologias, e seguir formando pessoas que pensam, sentem, questionam e constroem. O futuro nos inspira. E se depender de mim e de todos que fazem parte do UP, ele será ainda mais incrível.” Alexandre Borges Sócio-diretor e fundador do UP

José Renato é professor de História e um dos fundadores do UP. Crédito: UP/Divulgação

“Para mim, é como ver um filho crescer. Em seu crescimento, houve muito esforço, com acertos e erros, claro, mas sempre com muita vontade, garra e amor. Valeu a pena. Aqui estamos nós, educando para sempre.” José Renato Fundador e colaborador do UP

UP Centro Educacional

O UP funciona com Ensino Fundamental II bilíngue (do 6º ao 9º ano), com Ensino Médio (1ª, 2ª e 3º séries) e com pré-vestibular. Para mais informações, a escola atende pelo 27 3325-1001 (telefone e WhatsApp) e pelo site upvix.com.br, onde é possível fazer um cadastro para obtenção de descontos.

