Colégio Sagrado Coração de Maria terá novo prédio exclusivo para a Educação Infantil em Vitória

Projeto arquitetônico em fase final prevê estrutura moderna e atrativa para crianças de 2 a 5 anos; obras começam ainda neste ano

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 00:00

Sagrado inaugurou novas estruturas Crédito: Divulgação/Colégio Sagrado Coração de Maria

Os primeiros anos da educação infantil são propícios para o desenvolvimento de habilidades cognitivas, emocionais, sociais e motoras. Por essa característica, oferecer aos pequenos em idade escolar espaços e ferramentas que propiciem o florescimento dessas áreas é essencial.

Pensando nisso, o Colégio Sagrado Coração de Maria de Vitória (CSCM-Vitória) tem buscado modernizar suas instalações e, inclusive, anunciou a criação de novos espaços de aprendizagem que propiciem novas metodologias de ensino.

Para atender a essa demanda, a equipe gestora do colégio está planejando a construção de um novo prédio para a Educação Infantil, com o objetivo de proporcionar um espaço exclusivo, amplo e moderno para as crianças de 2 a 5 cinco anos.

No momento, a montagem do projeto estrutural e arquitetônico está em fase final e será encaminhado para aprovação dos órgãos competentes, com obras previstas para serem iniciadas ainda neste ano.

Com o compromisso de modernizar os espaços, o colégio também inaugurou recentemente três parques recreativos, que têm piso emborrachado, parede de escalada, tobogãs e escorregadores, balanços de corda, torre com coqueiro, túneis, pirâmide de corda, pentágono de cordas com escorregador, gira-gira e esguichos de água potável e tratada.

Parquinhos contam com estruturas que estimulam a criatividade dos alunos Crédito: Divulgação/Colégio Sagrado Coração de Maria

Para a diretora do CSCM-Vitória, Regina Faustini Baglioli, os espaços são uma forma de proporcionar às crianças de 2 a 5 anos um ambiente propício para aprender brincando e desenvolverem criatividade e independência.

“As diversas atividades são planejadas, intencionais e visam ao desenvolvimento de habilidades atitudinais, conceituais, procedimentais e socioemocionais, contando com a mediação, o acompanhamento e a observação sistemática dos professores e dos especialistas em educação”, afirma.

Novo espaço também para ensinos fundamental e médio

Além do compromisso em proporcionar o melhor para as crianças, o colégio também fez investimentos em infraestrutura para melhor atender os estudantes maiores. O CSCM-Vitória também estreou sua Estação Maker, um espaço para aulas de robótica, pensamento computacional e projetos interdisciplinares.

Lá, os alunos poderão desenvolver atividades maker, ou seja, projetos de eletrônica básica, prototipagem, algoritmos, programação, modelagem e impressão 3D. A abordagem adotada nessas propostas é a Steam, sigla em inglês que integra as áreas de Ciências, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática.

Com a metodologia, práticas inovadoras como a Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL) são valorizadas e incentivam a criatividade e experimentação, além da integração de tecnologias digitais e de prototipagem. “Queremos que os estudantes desenvolvam projetos a partir de desafios reais, o que estimula o pensamento crítico, a colaboração, a autonomia e a criatividade”, explica o coordenador da área de Matemática do colégio, Handley Lopes.

A Estação Maker oferece uma variedade de recursos que possibilitam múltiplas formas de aprendizado prático e criativo para os alunos. Entre os destaques estão o Robô Edison, um dispositivo eletrônico com sensores e diversas opções de programação; kits de eletrônica com componentes básicos para projetos como braços robóticos e elevadores, além de placas de prototipagem como Arduino, Micro:bit e Makey Makey.

Os estudantes também têm à disposição os kits Lego Spike Prime, ideais para atividades de prototipagem e programação, além de sites e softwares voltados para pixel art, modelagem 3D e algoritmos. A estrutura se completa com equipamentos modernos para modelagem e impressão em 3D.

“Os alunos são incentivados a projetar, construir e experimentar, desenvolvendo habilidades como criatividade, resolução de problemas e trabalho em equipe. O resultado é um processo de aprendizagem mais significativo, participativo e conectado com os desafios do mundo atual”, pontua Silvana Bizzo, coordenadora pedagógica geral.

Todo este suporte faz com que a escola seja um destaque nos vestibulares, conquistando, inclusive, o 1º lugar geral do Espírito Santo no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ao longo dos últimos anos. Em 2024, o colégio estava entre as 17 melhores instituições de ensino do país pelas notas da prova e, quando o assunto é redação, figurou entre as dez melhores escolas do país.

“Os excelentes resultados do colégio, que já apresenta índice de 100% de aprovação em universidades, são fruto de muita dedicação, do projeto de formação contínua e de uma proposta pedagógica consistente, com estudantes que são protagonistas na construção de competências e comprometidos com a transformação social”, finaliza a diretora Regina.

Colégio Sagrado Coração de Maria - Vitória

Novos parquinhos já estão disponíveis para os alunos aproveitarem Crédito: Divulgação/Colégio Sagrado Coração de Maria

O Colégio Sagrado Coração de Maria faz parte de uma rede internacional de ensino presente em 14 países. Com uma área de 12.409m², o prédio do colégio conta com quatro pavimentos, dispondo de um espaço com salas de aulas climatizadas, sala multimídia, salas de artes, laboratório de ciência, laboratório de informática com telas interativas, laboratório de matemática, Espaço Maker, biblioteca com salas de leitura e diversificado acervo de apoio acadêmico, ginásio coberto e quadras esportivas, parquinhos infantis, espaço cultural com auditório e cantina, além de acesso à trilha ecológica e à praia.

