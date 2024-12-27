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Claro segue plano de expansão no ES com novas estruturas de serviços e eventos para o capixaba

A operadora mais admirada pelos capixabas na categoria “Internet” no 15° Prêmio Marcas de Valor A Gazeta mantém um plano robusto de investimentos no ES

Publicado em 27 de Dezembro de 2024 às 03:00

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

27 dez 2024 às 03:00
Claro segue plano de expansão no ES com novas estruturas de serviços e eventos para o capixaba
Parte desse planejamento da operadora no ES envolve evolução da rede móvel, rede fixa, experiência do cliente e eventos do esporte ao entretenimento Crédito: Claro/Divulgação
Investimentos em expansão, modernização da infraestrutura e promoção da produtividade. Esses são alguns pilares da atuação da Claro no Espírito Santo. Até o final de 2025, a operadora vai instalar mais de 100 novas antenas, em Vila Velha e na Serra, e segue com um plano robusto para ampliar a presença no Estado. Parte desse planejamento envolve evolução da rede móvel, rede fixa, experiência do cliente e eventos do esporte ao entretenimento para o público capixaba.
Segundo a diretora regional da Claro no Espírito Santo, Gabriela Derenne, o objetivo da empresa é permitir que os clientes possam utilizar a tecnologia como uma ferramenta aliada no dia a dia. Dessa forma, a operadora trabalha para garantir velocidade e conectividade nos serviços. Para ela, esse é o caminho para promover produtividade e conhecimento.
"Hoje, seguimos em fase de implantação acelerada da rede de quinta geração, desde o lançamento da tecnologia na Grande Vitória, em agosto de 2022. Isso porque observamos que, nos últimos dois anos, a Claro teve um crescimento bastante expressivo na região. Nesse mesmo período, ativamos a rede 4G no distrito de Itaúnas, e outras regiões litorâneas também receberam um aumento de capacidade e performance"
Gabriela Derenne - Diretora regional da Claro no Espírito Santo
Ainda de acordo com Gabriela, a operadora tem um olhar atento para cidades do interior e já expandiu a rede em diversos municípios como: Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, São Mateus, Aracruz e Novas Venécia.
“A Claro segue com aportes robustos para continuar oferecendo a melhor experiência aos clientes. No Estado, estamos presentes com a mais moderna tecnologia de banda larga de ultravelocidade e TV por assinatura em Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Cachoeiro de Itapemirim e, mais recentemente, em Colatina e Aracruz. Nessas cidades, a rede Claro fibra já está disponível para mais de 140 mil domicílios”, destaca.
O resultado disso, segundo a diretora regional, está na liderança de velocidade de internet fixa no Espírito Santo. Em Vitória, a Claro também é líder em market share em serviços de rede fixa, com 40,7% na banda larga e 52,7% em TV por assinatura. Assim como em Vila Velha, com 39,4% e 56,2%, nos respectivos segmentos.
Vale destacar que a empresa conquistou o primeiro lugar na categoria “Internet” no 15º Prêmio Marcas de Valor A Gazeta, que reconhece as empresas mais bem avaliadas pelos capixabas em diferentes segmentos. A Claro também foi destaque na categoria "Telefonia".

Eventos no Espírito Santo

Mas os investimentos em experiência do usuário envolvem bem mais do que a estruturação dos serviços oferecidos. A operadora também está investindo em eventos no Estado e, apenas em 2024, já realizou três projetos na região.
“Queremos valorizar a conexão entre as pessoas seja por meio do esporte, seja da cultura, seja do entretenimento. Nosso objetivo é apresentar demonstrações tecnológicas que evidenciam o nosso pioneirismo e inovação”, pontua Gabriela Derenne.
Claro segue plano de expansão no ES com novas estruturas de serviços e eventos para o capixaba
A Maratona e o Festival do Sol, por exemplo, reuniram 2 mil atletas, acima de 18 anos, em uma prova sustentável, à beira-mar de Vila Velha. Crédito: Claro/Divulgação
A Maratona e o Festival do Sol, por exemplo, reuniram 2 mil atletas, acima de 18 anos, em uma prova sustentável, à beira-mar de Vila Velha. A maratona teve como objetivo promover saúde e bem-estar, fomentar o desenvolvimento local, conectar pessoas e estimular a interação com a natureza.
Já o Festival do Sol celebrou a corrida de rua e agitou Vila Velha com uma programação completa e gratuita de shows, live painting e teatro infantil.
No mês de dezembro, a Claro patrocinou o Claro BT World Tour, torneio mundial de beach tennis. Atletas de vários Estados participaram do evento, que aconteceu no Royal Beach Tennis, na Praia de Camburi, na Capital. A competição, que distribuiu mais de R$ 30 mil em premiações, é um torneio com chancela mundial da Federação Internacional de Beach Tennis (IFBT) e contabiliza pontos para o ranking internacional.

Mais benefícios

Além disso, a Claro tem construído um plano de ações para que os clientes da empresa possam ter uma série de benefícios que não se limitam apenas aos serviços de telefonia e internet ofertados.
“Estamos incentivando os fornecedores do setor a produzirem telefones com valores mais acessíveis, colaborando fortemente para democratização e aceleração da adoção do 5G. Outro diferencial importante dos planos pós-pagos é a possibilidade de uso também no exterior, com versões que incluem o Passaporte Américas, o Passaporte Europa e o Passaporte Mundo”, comenta a diretora regional da Claro no Espírito Santo, Gabriela Derenne.
Claro segue plano de expansão no ES com novas estruturas de serviços e eventos para o capixaba
No mês de dezembro, a Claro patrocinou o Claro BT World Tour, torneio mundial de beach tennis. Crédito: Claro/Divulgação
Ela cita ainda o programa Claro Troca que permite utilizar o aparelho usado como parte do pagamento na compra de um smartphone novo. Já o Claro Clube transforma os pontos do programa de relacionamento da operadora em descontos na aquisição de novos aparelhos.
“Também temos uma plataforma que une o melhor da TV e do streaming. Firmamos, inclusive, parcerias e ampliamos os acordos com alguns dos principais players do mercado. Hoje, todos os planos da Claro tv+ já contam com assinaturas incluídas da Netflix e Globoplay, além de acesso a diversos outros streamings, assistente de voz integrada e busca inteligente, que localiza conteúdos na tela inicial”, finaliza.

Claro expande serviços e promove novos eventos esportivos no ES

Claro

SITE: www.claro.com.br

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