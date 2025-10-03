Conteúdo de Marca

Capixaba viaja América do Sul e reúne histórias reais de superação em livro

O farmacêutico e biomédico César de Alencar passou por duas falências em 2016 e após superar as dificuldades, embarcou em uma viagem emocionante de autoconhecimento na Argentina, Chile e Peru

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 13:41

Patagônia, na Argentina, Deserto do Atacama, no Chile, e Machu Picchu, no Peru. As três regiões da América do Sul têm paisagens exuberantes e chamam a atenção de viajantes que buscam por destinos exóticos. O farmacêutico e biomédico César de Alencar, por exemplo, visitou os diferentes países em uma emocionante viagem de autoconhecimento que rendeu o livro de memória “Rumos - Fracassos não te definem”.

Com uma escrita pessoal, íntima e honesta, o autor capixaba conta que demorou pouco mais de um ano para escrever o projeto que narra sua trajetória após sofrer duas falências financeiras seguidas, uma individual e outra familiar, em um curto espaço de tempo, em 2016.

“Queria explorar os acontecimentos mais marcantes desse período e passar para o leitor toda a sensibilidade desses tempos difíceis, assim como a força para recomeçar”, explica o autor.

Ainda segundo ele, o texto de memórias se aproxima da autoajuda e traz os desdobramentos claustrofóbicos e angustiantes das situações que ele viveu.

“São páginas de fácil leitura. Se você gostou de ‘Comer, Rezar, Amar’, de Elizabeth Gilbert; ‘Livre’, de Cheryl Strayed, e ‘Na Natureza Selvagem’, de Jon Krakauer, esse livro é para você”, reforça.

Na semana de lançamento, “Rumos - Fracassos não te definem” alcançou o top 100 nacional do ranking de livros de memórias e está disponível em formato físico e digital na Amazon, na Apple Books e em livrarias cadastradas.

“Rumos - Fracassos não te definem”

Sinopse : Após um episódio de falência, a vida mostrou sua face dura e amarga. O processo foi doloroso e traumático, com consequências que vão muito além do aspecto financeiro. Este livro surgiu durante três viagens solo, alguns anos após o turbilhão de acontecimentos. Motivada por questionamentos pessoais, essa jornada pela América do Sul selvagem trouxe à tona memórias e sentimentos. As paisagens ofertaram experiências únicas na busca por autoconhecimento e respostas. A narração de fatos e conflitos internos se desenrola entre as paisagens da Patagônia Argentina, do Deserto do Atacama, no Chile, e da histórica Machu Picchu, no Peru.

