Capixaba viaja América do Sul e reúne histórias reais de superação em livro

Patagônia, na Argentina, Deserto do Atacama, no Chile, e Machu Picchu, no Peru. As três regiões da América do Sul têm paisagens exuberantes e chamam a atenção de viajantes que buscam por destinos exóticos. O farmacêutico e biomédico César de Alencar, por exemplo, visitou os diferentes países em uma emocionante viagem de autoconhecimento que rendeu o livro de memória “Rumos - Fracassos não te definem”.
Com uma escrita pessoal, íntima e honesta, o autor capixaba conta que demorou pouco mais de um ano para escrever o projeto que narra sua trajetória após sofrer duas falências financeiras seguidas, uma individual e outra familiar, em um curto espaço de tempo, em 2016.
“Queria explorar os acontecimentos mais marcantes desse período e passar para o leitor toda a sensibilidade desses tempos difíceis, assim como a força para recomeçar”, explica o autor.
Ainda segundo ele, o texto de memórias se aproxima da autoajuda e traz os desdobramentos claustrofóbicos e angustiantes das situações que ele viveu.
“São páginas de fácil leitura. Se você gostou de ‘Comer, Rezar, Amar’, de Elizabeth Gilbert; ‘Livre’, de Cheryl Strayed, e ‘Na Natureza Selvagem’, de Jon Krakauer, esse livro é para você”, reforça.
Na semana de lançamento, “Rumos - Fracassos não te definem” alcançou o top 100 nacional do ranking de livros de memórias e está disponível em formato físico e digital na Amazon, na Apple Books e em livrarias cadastradas.
