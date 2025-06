Conteúdo de Marca

Cafuso inicia novo ciclo de crescimento com foco no varejo

Com nova estruturação nas áreas de marketing e trade marketing, a empresa projeta estratégias para aumentar a visibilidade da marca no mercado

Publicado em 24 de junho de 2025 às 17:28

Café Cafuso segue propondo inovações e se reestrutura internamente para atender novas demandas de mercado Crédito: Divulgação/Cafuso

Com 90 anos de história do Grupo Tristão e décadas de atuação no Espírito Santo, a marca Cafuso, pertencente à empresa, inicia um novo capítulo em sua trajetória. Isso porque o negócio acaba de estruturar seus setores de Marketing e Trade Marketing, com o objetivo de fortalecer a presença nos pontos de venda e melhorar a experiência do consumidor. >

A iniciativa marca uma virada estratégica dentro da companhia que passa a operar com um planejamento mais robusto voltado ao relacionamento com o varejo, especialidade da área de Trade Marketing, e ao posicionamento da marca frente às novas demandas de mercado.>

“Com os novos setores, podemos consolidar a parceria com os clientes e estruturar ações focadas em oportunidades e experiências de compra, o que aumenta a visibilidade da marca de forma atrativa. Isso permite um planejamento mais assertivo e estratégias comerciais bem definidas, que fazem total diferença na conquista das metas de vendas e geram fidelização”, comenta Gerson Peterle, gerente comercial do Cafuso.>

A mudança acompanha os planos da empresa para diversificar o portfólio. Entre os lançamentos previstos, estão produtos como cappuccinos, filtros e porta-filtros de café, que, para Peterle, uma estratégia de posicionamento em um mercado cada vez mais competitivo.>

Para conquistar novos públicos, a marca também tem intensificado a interação com a comunidade por meio do apoio a projetos sociais, esportivos e culturais e com ações de inclusão social e lazer. >

“Nós miramos sempre nas instituições que cuidam de crianças e adolescentes em situações vulneráveis. Nosso lema diário é tornar uma estrela as pessoas que dedicam a vida e se envolvem com nossa empresa”, complementa o gerente comercial.>

E, para que as novas estratégias tenham sucesso, um elemento é fundamental: a qualidade dos produtos. Nesse quesito, Peterle afirma que a mesma rigidez aplicada ao mercado externo é utilizada na produção do Cafuso, garantindo qualidade e segurança alimentar.>

“Temos um firme propósito com o desenvolvimento sustentável em todo o processo produtivo, com os mesmos cuidados e certificações que empregamos em toda linha de exportação”, acrescenta. >

Raízes capixabas

Cafuso faz questão de ressaltar conexão com povo capixaba até nas embalagens dos produtos Crédito: Divulgação/Cafuso

Mesmo com os avanços, o Cafuso mantém as raízes e faz questão de ressaltar a conexão com o Espírito Santo. “Nossa história se entrelaça com a história do nosso Estado. Temos orgulho de ser dessa terra com produtos feitos pela nossa gente e para a nossa gente. Não é só um produto de qualidade, mas um produto familiar”, destaca Peterle. >

Neste ano, a marca está com a campanha “Muita história pra contar e Cafuso para acompanhar”, que ressalta a conexão e a presença do café na mesa dos capixabas. Nela, o intuito é mostrar que o Cafuso, mais do que produzir para vender, produz também histórias, sonhos, valores e experiências que acompanham a história dos clientes e da empresa.>

Todo esse envolvimento é passado também para os colaboradores do negócio, que compartilham desse valor e se dedicam para que a história da marca continue sendo contada com sucesso. >

“Nossa equipe é unida porque entendemos que somos uma empresa única que deve trabalhar com planejamento e falar a mesma língua. Dessa forma fica mais fácil construir um ambiente de negócios e manter o time comercial extremamente motivado, com foco nos resultados e na continuidade da construção da marca Cafuso”, finaliza o executivo. >

Cafuso

