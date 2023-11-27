Biomédica esteta tira 10 dúvidas sobre harmonização de glúteos

harmonização de glúteo - Camilla Barbosa Crédito: Camilla Barbosa/Divulgação

Ter um bumbum “na nuca”, volumoso, redondinho, definido e sem celulite parece ser bom demais para ser verdade. E, para quem ainda não conseguiu alcançar o resultado dos sonhos com exercícios físicos e uma alimentação saudável a tempo do verão, a harmonização de glúteos pode ser a solução.

Para a biomédica esteta Camilla Barbosa, os benefícios do procedimento vão além da estética. “A técnica é um grande aliado na autoestima das pessoas durante o verão, além de ser uma excelente forma de mudar de visual em um momento importante da vida, como em conquistas pessoais e profissionais”, defende.

Camilla Barbosa é biomédica graduada pela Unipac (MG) Crédito: Camilla Barbosa/Divulgação

A profissional respondeu a 10 perguntas comuns para você se preparar para você ficar com “tudo em cima” harmonizando o bumbum com tranquilidade. Confira a entrevista na íntegra:

O que é a harmonização de glúteo? Essa técnica consiste em aplicar ativos para preencher a região do bumbum. Esse procedimento tem como finalidade harmonizar, corrigir depressões ou irregularidades nos glúteos ou nas laterais das nádegas, remodelar e até mesmo aumentar o volume deles. Também é um excelente aliado para o tratamento de celulites e flacidez. Como o preenchimento é feito? É um procedimento realizado por meio de aplicação de bioestimuladores de colágeno ou de ácido hialurônico, por exemplo. Esses ativos não ficam em definitivo no corpo. As substâncias duram, em média, até 24 e 18 meses, respectivamente. A harmonização de bumbum é perigosa? Essa técnica minimamente invasiva é realizada somente após avaliação do especialista e de acordo com os objetivos traçados nesse procedimento. Quanto custa a harmonização de glúteo? Tudo depende de qual tipo de técnica vai ser aplicada e de quantas sessões são necessárias para atingir determinado objetivo, mas os valores costumam ser a partir de R$ 800. É preciso realizar quantas sessões? Isso vai depender do biotipo e do propósito do paciente. Em alguns casos, o efeito é imediato. Em outros, vai ser necessário realizar algumas sessões a mais. Posso ter alguma complicação? A única inconveniência que pode surgir após o procedimento são manchas roxas na pele, comum em qualquer intervenção no corpo. Por isso, é recomendado evitar a exposição ao sol nos primeiros dias para que a pele não fique permanentemente manchada. Qual é a recomendação após o procedimento? É preciso que a pessoa não realize esforços físicos por três dias após a harmonização. Vale ressaltar que não é preciso repouso total; apenas evitar fazer exercícios físicos intensos durante esse período. Existe alguma restrição? A única limitação é que o paciente precisa ter mais de 18 anos de idade e não pode sofrer com doenças crônicas e ter histórico oncológico. Mas não existe uma idade específica ou limite para realizar a técnica. Existe uma época ideal para fazer a harmonização? Não. A temperatura ou a época do ano não interfere em nada no resultado do procedimento. A sugestão sempre é que, para que o benefício seja maior, o paciente aposte em exercícios físicos e alimentação saudável como complemento da harmonização. Preciso fazer manutenção do procedimento? É necessário retornar ao consultório anualmente para avaliação e manutenção, em especial dependendo de qual for o poder de absorção do produto usado para o preenchimento.

Confira algumas fotos de antes e depois da harmonização de glúteos

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