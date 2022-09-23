Bekoo das Pretas realiza primeira edição do BKDP Festival

Unindo os diversos gêneros da música preta periférica, Flora Matos, Baco Exu do Blues, Tati Quebra Barraco, Budah, Dudu MC, Afronta, Liniker e Iza são algumas das atrações confirmadas. Crédito: Bekoo das Pretas/Divulgação

“O Bekoo das Pretas ficou tão grande que nem cabe mais no nome, então seja bem vindo ao BKDP FESTIVAL.” É assim que o Bekoo das Pretas anuncia a primeira edição do festival, que acontecerá nos dias 24 e 25 de setembro no Estádio Kleber Andrade em Cariacica, no Espírito Santo. Unindo os diversos gêneros da música preta periférica, Flora Matos, Baco Exu do Blues, Tati Quebra Barraco, Liniker, Budah, Dudu MC, Afronta e Iza são algumas das atrações anunciadas.

Com uma trajetória estabelecida desde 2016, a Bekoo das Pretas já é conhecida pelo público capixaba e da região pela estética e comportamento afrofuturista com protagonismo feminino, preto e periférico. A festa surgiu da busca por um lugar onde pessoas negras e LGBTQIA+ pudessem ser livres para existirem em toda sua plenitude. Muitas edições de sucesso depois, nasce o BKDP Festival para exaltar a cultura em uma experiência única, potente, diversa e inclusiva, construindo o futuro no presente.

“O BKDP é uma Bekoo das Pretas mais madura, como uma jovem se tornando uma mulher independente, sabe? O festival vem como um movimento de expansão e realização, não só por estar fora dos estados onde os grandes festivais acontecem, mas também por ser feito para que as pessoas possam olhar pro lado e se reconhecer umas nas outras. Queremos proporcionar uma experiência 360º em termos de diversão, música e liberdade para o público e estamos preparando grandes coisas!”, afirma Priscila Gama, idealizadora e CEO do Bekoo das Pretas.

Funk, rap, trap e pop compõem o line-up do festival com expectativa de receber 50 mil pessoas durante os dois dias de evento. Mais de 30 artistas irão passar pelo palco no estádio Kleber Andrade nesse grande encontro que movimenta e descentraliza a cena de festivais musicais que acontecem, geralmente, no eixo SP/RJ.

Movimento e renovação traduzem o BKDP através da figura da cobra coral, adotada como elemento simbólico do festival. O BKDP é um espaço para comemorar, se divertir, prosperar, e deixar a música percorrer o corpo e, por ser construído de forma coletiva, mantém alguns compromissos, como a lista trans-free para garantir a presença da população trans, uma vez que fazem parte do público prioritário do evento.

A venda de ingressos já está aberta no site oficial , com valores a partir de R$ 30. A line-up completa e outras informações podem ser consultadas nas redes sociais do Bekoo das Pretas ( @bekoodaspretas ).

BKDP Festival