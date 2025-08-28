Conteúdo de Marca

Banestes anuncia mudanças nos cartões de crédito a partir de setembro

Banco do Espírito Santo vai descontinuar os cartões Banestes Visa até 31 de agosto e expandir a "família” de cartões Banescard Visa, que tem aceitação mundial e programa de benefícios modernizado, a partir de setembro

O Banescard Visa foi lançado em 2022 e, a partir de setembro de 2025, será a única família de cartões do Banestes. Crédito: Banestes/Divulgação

Segurança, praticidade e benefícios são fatores importantes na hora de escolher um cartão de crédito e débito. Pensando nisso, o Banestes anunciou que vai concentrar este serviço nos cartões Banescard Visa a partir do dia 1 de setembro. Além disso, a "família” do Banestes Visa, outro tipo de cartão do banco, terá as operações encerradas até 31 de agosto.

Aceitos em mais de 200 países, os benefícios do Banescard Visa incluem pagamento por aproximação, trocas de pontos em milhas, produtos ou serviços – com pontuação em transações de até 2,7 pontos por dólar gasto –, entre outros.

“A migração para a família Banescard Visa não é apenas uma mudança de nome e produto, mas uma modernização completa do serviço e, consequentemente, a construção de um relacionamento mais forte e duradouro com o cliente. O cartão passa a contar com benefícios mais vantajosos e garante uma experiência mais segura e recompensadora para os clientes", destaca o diretor de Meios de Pagamentos e Distribuição de Investimentos do Banestes, Marcos Vinícius Nunes Montes.

Com a mudança, o diretor reforça as vantagens da migração para os cartões da família Banescard Visa, disponíveis em quatro categorias: Classic, Gold, Platinum e Infinite. Ele ressalta que ela oferece um programa de fidelidade mais atraente, com acesso a salas VIPs e uma das melhores pontuações do mercado.

Os clientes também terão tag de pedágio gratuita ou com descontos, acesso a funcionalidades customizadas no App do banco – como opções de bloqueio, habilitar e desabilitar compras online, por aproximação e internacionais –, além de ter maior segurança na realização de compras via e-commerce por meio de ferramentas de confirmação, entre outras vantagens.

Segundo o banco, os clientes que possuem cartões da antiga família Banestes Visa ativos já estão sendo contactados pelos gerentes das agências do banco, para a realização da migração para os cartões Banescard Visa. Caso o cliente ainda não tenha sido contactado, a orientação é procurar a sua agência e solicitar o novo cartão.

“É importante esclarecer para aqueles clientes que ainda possuem compras parceladas no cartão que será descontinuado, que as faturas continuarão sendo exibidas no aplicativo e/ou enviadas para o endereço, bem como sendo cobradas normalmente", explica Marcos Vinícius.

Quanto aos pontos acumulados no cartão anterior, o cliente pode realizar a transferência para o Banescard Visa. Caso o consumidor esqueça, o Banco fará a migração para o programa fidelidade do Banescard, não havendo perdas.

Para a segurança dos clientes, o Banestes ressalta que a instituição não entra em contato pedindo informações confidenciais como senhas, nem solicita download ou atualização de segurança do Internet Banking ou do App Banestes.

Em caso de dúvida, os clientes e interessados devem entrar em contato com a Central de Atendimento Banestes por meio dos telefones 27 3383-2030 (região metropolitana da Grande Vitória) e 0800 645 2030 (demais localidades).

Confira os benefícios e diferenciais dos cartões Banescard Visa:

Aceitos em mais de 200 países e em milhões de estabelecimentos comerciais físicos e digitais ao redor do mundo.

Conta com a solução de mobilidade Tag Banestes Veloe.

Serviço de pagamentos via carteira digital Google Pay e Samsung Pay.

Pagamento por aproximação.

Segurança extra nas transações realizadas online, como a autenticação de compra com SMS token e confirmação de compra via Whatsapp.

Saques no crédito em qualquer lugar do mundo credenciado à rede Visa Plus.

Possibilidade de cartão adicional, com cadastro de limite reservado.

Seguro para veículo de locadora (clientes Infinite).

Acesso a mais de 750 salas VIP em aeroportos no mundo (clientes Infinite).

Auxílio de Visa Concierge 24 horas por dia nos cartões Platinum e Infinite.

Acesso ao programa Vai de Visa para obter descontos, ações de cashback, sorteios e muito mais.

Programa de Fidelidade Banestes completo, com trocas de pontos em milhas, produtos ou serviços.

Cartão Banescard Visa Infinite entre os melhores do país, com pontuação de 2,7 por dólar.

