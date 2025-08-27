Conteúdo de Marca

Agência oferece crédito e capacitação para pequenos negócios no ES

A Aderes apoia o setor de pequenos negócios capixabas com iniciativas de formação para atuais e futuros empreendedores, além de programas que já disponibilizaram mais de R$ 36 milhões em crédito em 2025

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 18:41

A Aderes disponibiliza cursos de capacitação e formação empreendedoras. Crédito: Aderes/Divulgação

Apoiar pequenos negócios – tanto empresas de pequeno porte quanto empreendedores individuais – é essencial para o desenvolvimento da economia. Afinal, no Espírito Santo são aproximadamente 540 mil microempreendedores individuais (MEIs) e micro e pequenas empresas (MPEs), segundo a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes).

No Estado, a Aderes é responsável por elaborar políticas públicas que estimulem o desenvolvimento a partir dos pequenos negócios, por meio de formação empreendedora, consultoria jurídica e contábil, acesso ao microcrédito e promoção de ambientes de comercialização.

De janeiro a julho de 2025, microempreendedores e micro e pequenas empresas contrataram mais de R$ 36 milhões em crédito por meio do programa Nossocrédito, parceria da agência com o Banestes. Segundo o diretor-geral da Aderes, Alberto Gavini, isso contribui para a economia e o desenvolvimento do Estado como um todo.

“Com o desenvolvimento de políticas públicas favoráveis a esse segmento, nós ampliamos as vendas desses negócios e a abertura de novas empresas. O pequeno negócio gera emprego, renda e oportunidade aos mais jovens, que estão entrando no mercado de trabalho, assim como aos mais velhos", destaca.

Alberto Gavini destaca que o desenvolvimento de políticas públicas favoráveis permite ampliar as vendas desses negócios e a abertura de novas empresas. Crédito: Kleber Amorim

Por isso, a Aderes tem setores de atuação voltados para as micro e pequenas empresas e microempreendedores individuais, o artesanato capixaba, o associativismo e o cooperativismo, a economia solidária e a agroindústria de base familiar.

Confira algumas das principais iniciativas da Aderes:

Crédito para empreendedores

Para os donos de pequenos negócios no Espírito Santo, a Aderes tem o programa Nossocrédito, em parceria com o Banestes. A iniciativa oferece microcrédito para esses empreendedores, que também são orientados por agentes de crédito especializados e contam com condições de pagamento diferenciadas, além de juros mais baixos do que os praticados no mercado.

Os interessados podem solicitar uma concessão de microcrédito e negociar o parcelamento mensal do empréstimo com duração e juros calculados. As propostas passam por processos de análise convencionais estipulados pela Política de Crédito do Banestes. Se cumprir todos os requisitos estabelecidos, o empreendedor terá o valor concedido.

Desde a criação do programa, em 2003, o Nossocrédito já realizou 183.163 contratos e ofertou R$ 1.133.652.097 para MEIs, MPEs, artesãos, pessoas ligadas ao associativismo e ao cooperativismo e microempreendedores da economia solidária, da agroindústria e da agricultura familiar.

Nos sete primeiros meses de 2025, foram 2.289 contratos firmados e R$ 36.216.492,00 contratados. O empréstimo médio feito neste período foi de R$ 16.004 e, em 2024, os donos de pequenos negócios tomaram, em média, R$ 14.712 de crédito.

Opções de microcrédito para quem quer abrir um negócio

Nossocrédito: Até R$ 21 mil com juros a partir de 1,39% ao mês.

Até R$ 21 mil com juros a partir de 1,39% ao mês. Nossocrédito Juntas: Até R$ 21 mil com juros a partir de 1,19% ao mês.

Até R$ 21 mil com juros a partir de 1,19% ao mês. Juventude Empreendedora: Até R$ 5 mil com juros a partir de 1,19% ao mês.

Até R$ 5 mil com juros a partir de 1,19% ao mês. Nossocrédito Qualificar-ES: Até R$ 10 mil com juros a partir de 1,15% ao mês.

Bancos comunitários

A Aderes também apoia os bancos comunitários de desenvolvimento do Estado, que são associações comunitárias que prestam serviços financeiros solidários, de forma associada e comunitária.

Essas instituições beneficiam regiões que têm população em situação de vulnerabilidade social prestando serviços de economia solidária, como empréstimos produtivo, habitacional e de consumo, a juros mínimos.

“Isso permite que os pequenos empreendedores possam pegar pequenos recursos e comprar matéria-prima, por exemplo, para exercerem as atividades empreendedoras nas comunidades. Dessa maneira, eles geram renda, postos de trabalho e riqueza no local, permitindo que as pessoas possam cuidar melhor de suas vidas e de suas famílias", enfatiza Alberto Gavini.

Os bancos comunitários também facilitam o recebimento de contas dos moradores locais, devido à distância dos bancos convencionais, além de intermediar renegociação de dívidas, entre outras ações.

Como funciona

Os recursos para os beneficiários dos Bancos Comunitários são liberados nas modalidades: crédito produtivo para empreendedores locais em moeda social eletrônica e-dinheiro; crédito habitacional para famílias do território em moeda social eletrônica e-dinheiro; e crédito para empreendimentos de economia solidária em moeda social eletrônica e-dinheiro.

Formação Empreendedora

Para capacitar empreendedores, no modelo de ensino a distância, a Aderes disponibiliza cursos em áreas como Marketing, Mídias Sociais, Fotografia Mobile, Empreendedorismo, Exportação, Diversidade e Inclusão, dentre outros, com novidades em desenvolvimento na área digital.

No modelo presencial, há ofertas de cursos de formação nas áreas de estética com "Designer de Cílios" e "Unhas de Gel", no segmento de corte e costura, tais como "Bordados com Pedrarias", "Pintura em Tecidos", além de outros na área de culinária como "Ovos de Páscoa Artesanais".

O objetivo é capacitar, qualificar e profissionalizar os empreendedores cadastrados, por meio de cursos, oficinas, palestras, treinamentos, consultorias, entre outras ações que promovam o desenvolvimento das capacidades de cada empreendedor, melhorando a gestão do seu negócio, gerando inovação, agregando valor aos seus produtos e aperfeiçoando e/ou qualificando para uma ocupação.



“Se a pessoa já tem uma ocupação, a Aderes também realiza cursos de gestão, para que o empreendedor possa gerir melhor com um plano de negócios, uma gestão financeira adequada e vender melhor", ressalta Alberto Gavini.

Os cursos são gratuitos e voltados para os atuais e futuros empreendedores e disponibilizados em uma plataforma online de aprendizagem, com conteúdo para leitura, vídeo-aulas, exercícios de fixação, entre outros materiais. Ao finalizar o curso, o aluno recebe um certificado de conclusão.

Em 2024, a Formação Empreendedora ofertou mais de 400 vagas para cursos presenciais e cerca de 300 vagas para os cursos de Ensino a Distância.

Além disso, a Aderes conta com o programa Capacitar para Empreender, que inclui diversos projetos voltados para a qualificação e o aperfeiçoamento desses empreendedores.

Isso inclui cursos, oficinas, palestras, treinamentos, consultorias e outras ações que promovam o desenvolvimento das capacidades de cada um, melhorando a gestão do negócio, gerando inovação e agregando valor aos produtos.

Apoio aos microempreendedores

A Aderes disponibiliza editais para seleção de interessados para ocupação em feiras no Estado. Crédito: Kleber Amorim

Entre as políticas públicas efetuadas pela Aderes para estimular o desenvolvimento do Espírito Santo a partir dos pequenos negócios, está a abertura de editais para seleção de interessados para ocupação de espaços em feiras no Estado.

Os estandes contribuem para a divulgação e comercialização de produtos do artesanato, agroindústria, agricultura familiar, das micro e pequenas empresas. Em 2024, foram 160 feiras comerciais realizadas em todo o Espírito Santo, com cerca de 8.622 empreendedores participantes. De janeiro a julho deste ano, já foram realizadas 107 feiras comerciais realizadas, beneficiando, aproximadamente, mais de 4.000 empreendedores participantes.

Além disso, a agência inaugurou, em outubro de 2024, uma nova sala que atende aos microempreendedores que buscam microcrédito para seus negócios. Ela fica no hall de entrada do Edifício RS Trade Tower, na Reta da Penha, em Vitória. O prédio é onde já funciona a sede da autarquia, que continua no 5º andar.

Aderes

Em 2024, a Aderes abriu editais para mais de 160 feiras comerciais em todo Espírito Santo, com cerca de 7.700 empreendedores participantes. Crédito: Kleber Amorim

Site: www.aderes.es.gov.br

Instagram: @aderesgov

Telefone: (27) 3636-8552

Endereço da sede: Av. Nossa Sra da Penha, 714 - Ed. RS Trade Tower - 5° andar - Praia do Canto - Vitória - ES. - CEP: 29.055-130

