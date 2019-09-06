Vale abre vagas para Programa de Trainee

A Vale vai abrir inscrições para o Global Trainee Program 2020. Ao todo são 120 vagas no Brasil. As inscrições começam nesta segunda-feira (9), no site www.vale.com/trainee. O prazo segue até 1º de outubro e os selecionados começarão a atuar em janeiro do ano que vem.
Na hora de se inscrever, o candidato poderá escolher se quer trabalhar em áreas funcionais ou da cadeia produtiva. O valor do salário não foi divulgado pela empresa.
O requisito para concorrer à uma oportunidade da cadeia produtiva (mina, ferrovia ou porto) é ter se formado em Engenharia ou Geologia. Já para quem quer atuar nas áreas funcionais - como Finanças, Recursos Humanos, Jurídico, Suprimentos, TI, Vendas, Marketing, etc. - precisa ser formado em qualquer curso de graduação.
Vale abre vagas para Programa Trainee
Em ambos os casos, é necessário ter formação entre julho de 2016 e dezembro de 2019, inglês fluente e disponibilidade para viagens.
A seleção será composta por três etapas: um desafio online, uma dinâmica de grupo virtual e, por fim, uma avaliação presencial com a participação dos executivos. A ideia é que o processo seja uma experiência convidativa e transparente para todos os candidatos, com feedbacks claros e uma comunicação mais próxima, desde a inscrição até o fim de cada etapa.
A Vale informou que durante o programa, por meio de ações de desenvolvimento customizadas e baseadas em formas inovadoras de aprendizagem, os trainees poderão vivenciar experiências que contribuirão para a sua carreira. Eles contarão, ainda, com o apoio de coaching e mentoria.
Viagens para conhecer as operações da Vale, mentoria e participação em projetos multidisciplinares são algumas das atividades previstas para os trainees.
Na edição de 2019 foram contratados 27 profissionais do Brasil, sete no Canadá e cinco em Moçambique.