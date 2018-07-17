Vagas de estágio para nível médio, técnico e superior

Os estudantes que querem ingressar no mercado de trabalho devem ficar atentos às oportunidades de estágio disponíveis nesta semana. Há chances para quem faz o nível médio, técnico e superior.
A ArcelorMittal Tubarão já está com inscrições abertas para o programa de estágio. O prazo vai até o dia 31 de julho, pelo site
(basta clicar no banner do Programa de Estágio 2019, em Unidades, e escolher ArcelorMittal Tubarão).
Cerca de 300 oportunidades estarão disponíveis, com bolsa-auxílio de R$ 746,00 para estudantes de nível técnico e de R$ 800,00 para os de nível superior, além de transporte, alimentação e uniforme.
Confira outras vagas de estágio
IEL-ES
Inscrição: sne.iel.org.br/es
Bolsas: variam de R$ 500 a R$ 633,34.
Vagas: São dez oportunidades para estudantes de ensino técnico e superior da Grande Vitória.
Cursos: Técnico em Meio Ambiente, técnico em mecânica, técnico em logística ou técnico em administração, pedagogia, serviço social, técnico em edificações, administração e ciências contábeis.
Super Estágios
Currículo: www.superestagios.com.br.
Bolsas: variam de R$ 500 a R$ 750
Vagas: 8 para estudantes de nível superior
Cursos: Administração, Ciências Econômicas, Ciências Contábeis, Comunicação Social - Marketing, Comunicação Social - Publicidade e Propaganda e Engenharia Civil.