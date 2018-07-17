Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Jovens talentos

Vagas de estágio para nível médio, técnico e superior

São mais de 300 chances para ingressar no mercado de trabalho em várias áreas

Publicado em 17 de Julho de 2018 às 12:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jul 2018 às 12:32
Vagas disponíveis para estágio Crédito: DPE RO
Os estudantes que querem ingressar no mercado de trabalho devem ficar atentos às oportunidades de estágio disponíveis nesta semana. Há chances para quem faz o nível médio, técnico e superior.
A ArcelorMittal Tubarão já está com inscrições abertas para o programa de estágio. O prazo vai até o dia 31 de julho, pelo site
brasil.arcelormittal.com
(basta clicar no banner do Programa de Estágio 2019, em Unidades, e escolher ArcelorMittal Tubarão).
Cerca de 300 oportunidades estarão disponíveis, com bolsa-auxílio de R$ 746,00 para estudantes de nível técnico e de R$ 800,00 para os de nível superior, além de transporte, alimentação e uniforme.
Confira outras vagas de estágio
IEL-ES
Inscrição: sne.iel.org.br/es
Bolsas: variam de R$ 500 a R$ 633,34.
Vagas: São dez oportunidades para estudantes de ensino técnico e superior da Grande Vitória.
Cursos: Técnico em Meio Ambiente, técnico em mecânica, técnico em logística ou técnico em administração, pedagogia, serviço social, técnico em edificações, administração e ciências contábeis.
Super Estágios
Currículo: www.superestagios.com.br.
Bolsas: variam de R$ 500 a R$ 750
Vagas: 8 para estudantes de nível superior
Cursos: Administração, Ciências Econômicas, Ciências Contábeis, Comunicação Social - Marketing, Comunicação Social - Publicidade e Propaganda e Engenharia Civil.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Relatório final indica o desvio sistemático de salários de servidoras comissionadas da Câmara de Vitória para custear despesas de campanha sem registro oficial
PF indicia ex-candidato a vereador de Vitória por falsidade ideológica
Câmara de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados