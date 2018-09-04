Vagas de estágio no ES com bolsas de até R$ 1,3 mil

Vagas disponíveis para estágio Crédito: DPE RO

O estágio é a porta de entrada para os estudantes entrarem no mercado de trabalho. Ingressar em uma grande empresa ou em instituição pública garante colocar em prática o aprendizado.

Por conta disso, os estudantes devem ficar atentos aos processo seletivos abertos nesta semana. As bolsas podem chegar a R$ 1,3 mil. Há oportunidades para alunos de níveis médio, técnico e superior.

CONFIRA AS VAGAS

AMBEV

Estão abertas até o dia 1º de outubro as inscrições para o Programa de Estágio 2019 da Cervejaria Ambev. De acordo com a empresa, essa é a principal porta de entrada para as futuras lideranças da companhia. O programa busca jovens de todo o país, dos mais variados cursos de formação e instituições de ensino, que sejam apaixonados pelo universo cervejeiro, tenham vontade de empreender e crescer na carreira.

Para participar, é necessário se formar até o segundo semestre de 2020, ou seja, penúltimo e último ano de seus respectivos cursos superiores. O estágio tem duração de até dois anos, há vagas disponíveis em todos os estados e praticamente todas as áreas da Cervejaria Ambev. As inscrições têm que ser feitas pelo site www.ambev.com.br

VALE

A Vale vai contratar 204 estagiário no Espírito Santo.As inscrições podem ser feitas até o dia 21 de setembro pelo site www.vale.com/estagio

O processo seletivo contará com quatro etapas. Durante a inscrição, o candidato deverá preencher um formulário chamado "escala de crenças", em que vai informar quais são os seus valores pessoais. Esses dados serão cruzados com o valor da empresa que, se tiver interesse no candidato, passa para a próxima etapa.

Para participar, os alunos de nível superior devem estar nos dois últimos anos de curso, ou seja, com formatura prevista entre dezembro de 2019 e dezembro de 2021 podem se candidatar.

Já para os candidatos de nível técnico, a exigência é que tenham formatura prevista até dezembro do ano que vem ou que sejam formados na parte teórica, desde que não tenham cumprido a carga horária de estágio obrigatório e ainda estejam matriculados em uma instituição de ensino.

Os selecionados que passarem no processo iniciarão o estágio a partir de janeiro de 2019 e receberão bolsa-auxílio mensal de até R$ 1.375,00 (os valores variam dependendo do curso, técnico ou superior, e da carga horária), assistência médica e seguro de vida.

CAIXA

A Caixa Econômica Federal está com inscrições abertas para o processo seletivo que tem como objetivo cadastro reserva de novos estagiários de nível superior.

As oportunidades são para cursos de Arquitetura e Urbanismo; Engenharia Civil; Engenharia Ambiental; Engenharia Elétrica; Engenharia Agrônoma/ Agrícola; Engenharia de Mecânica e Engenharia de Telecomunicações.

Com carga horária de cinco horas diárias, totalizando 25 horas semanais, os estudantes selecionados devem receber Bolsa-Auxílio no valor R$ 1.000,00, além de Auxílio-Transporte mensal de R$ 130,00.

Os interessados podem garantir participação até o dia 6 de setembro de 2018, nos site www.ciee.org.br

IEL-ES

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL-ES) vai abrir 15 vagas de estágio para os níveis técnico e superior. As vagas são destinadas a empresas da Grande Vitória. Os benefícios variam de R$ 500 a R$ 1.000, com vale transporte e possibilidade de auxílio alimentação. As inscrições podem ser feitas no site sne.iel.org.br/es

Há oportunidades para técnico em meio ambiente, Formação: técnico em eletrotécnica, técnico em automação, técnico em química, técnico em mecânica, ciências contábeis, técnico em informática, sistema da informação, análise e desenvolvimento de sistemas, ciência da computação, técnico em geoprocessamento e pedagogia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

A 2ª Vara da Infância e da Juventude de Cachoeiro de Itapemirim vai abrir processo seletivo para a contratação de estagiários de graduação. Os interessados podem se inscrever até 12 de setembro de 2018, na Secretaria do Cartório da unidade judiciária, pessoalmente ou por procuração ou ainda pelo e-mail [email protected]

Para participar da seleção, o candidato precisa preencher a ficha de inscrição informando corretamente os dados solicitados, especialmente o número do documento de identidade. Após o término do prazo de inscrição, a lista de inscrições deferidas será publicada em até 24 horas, no mural da Secretaria da 2ª Vara da Infância e Juventude. A informação também pode ser obtida na Secretaria da Comarca pelo número (28) 3526-5844.

A seleção é abertas a estudantes regularmente matriculados entre o 3º e o 7º período do curso de Direito, com frequência efetiva em instituição de ensino integrante da rede pública ou privada. A seleção é destinada ao preenchimento de uma vaga de estágio remunerado, bem como à formação de cadastro de reserva.