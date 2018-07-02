União abre concurso para diplomata com salário de R$ 18 mil

Sede do Instituto Rio Branco, em Brasília Crédito: Reprodução internet

As inscrições para o concurso público do Ministério das Relações Exteriores (MRE) começam nesta segunda-feira (2). A oferta é de 26 vagas para a carreira de diplomata. A remuneração inicial é de R$ 18.059,83.

Para participar do processo seletivo, o candidato precisa ter nível superior em qualquer formação. O certame será realizado pelo Instituto Rio Branco IRBr, com a colaboração do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

Os interessados poderão se inscrever até as 18 horas do dia 16 de julho de 2018, no site www.cespe.unb.br . A taxa de participação é de R$ 230,00. Na hora de se inscrever, o candidato precisa informar o número do seu Cadastro de Pessoa Física (CPF) e enviar, via upload, fotografia individual, tirada nos últimos seis meses anteriores à data de publicação do edital.

De acordo com o edital, o concurso contará com três fases: prova objetiva que será realizada nas capitais dos 26 Estados da Federação e no Distrito Federal na data prevista de 26 de agosto de 2018, com os temas de Língua Portuguesa, Língua Inglesa, História do Brasil, História Mundial, Política Internacional, Geografia, Noções de Economia e Noções de Direito e Direito Internacional Público, de caráter eliminatório.

Os aprovados passarão para a segunda etapa que contará com prova escrita de Língua Portuguesa e de Língua Inglesa, já a terceira também será de exame escrito de História do Brasil, Geografia, Política Internacional, Noções de Economia, Noções de Direito e Direito Internacional Público, Língua Espanhola e Língua Francesa, ambas de caráter eliminatório e classificatório.