Último dia para se inscrever no concurso da Prefeitura de Vitória

Agente comunitário de saúde da Prefeitura de Vitória Crédito: Divulgação / PMV

As inscrições para o concurso público da área da Saúde da Prefeitura de Vitória , Capital do Espírito Santo , terminam nesta quarta-feira (30), às 23h59, no site www.institutoaocp.org.br . A taxa de participação é de R$ 45 para todos os cargos. A oferta é de 151 vagas. A remuneração pode chegar a R$ 8.143,00.

Ao todo, são dois editais. No primeiro, são 142 vagas para cargos da área da Saúde. s oportunidade são para cargos de todos os níveis de escolaridade. A remuneração varia de R$ 1.153,56 a R$ 8.143,00.

São 10 vagas para cargos de nível fundamental, nove para o nível médio e 123 para candidatos com ensino superior. Somente para o cargo de médico, são 90 oportunidades. Além das vagas iniciais, haverá formação de cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade da prefeitura.

O segundo edital prevê o preenchimento de nove vagas para os cargos de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias. A oferta é de nove vagas, sendo seis e três oportunidades, respectivamente. Haverá ainda formação de cadastro de reserva. A remuneração é de R$ 1.250.