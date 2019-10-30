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Saúde

Último dia para se inscrever no concurso da Prefeitura de Vitória

Oferta é de 151 vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade; remuneração varia de R$ 1,2 mil a R$ 8,1 mil

Publicado em 30 de Outubro de 2019 às 10:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2019 às 10:42
Agente comunitário de saúde da Prefeitura de Vitória Crédito: Divulgação / PMV
As inscrições para o concurso público da área da Saúde da Prefeitura de Vitória, Capital do Espírito Santo, terminam nesta quarta-feira (30), às 23h59, no site www.institutoaocp.org.br. A taxa de participação é de R$ 45 para todos os cargos. A oferta é de 151 vagas. A remuneração pode chegar a R$ 8.143,00.
Ao todo, são dois editais. No primeiro, são 142 vagas para cargos da área da Saúde. s oportunidade são para cargos de todos os níveis de escolaridade. A remuneração varia de R$ 1.153,56 a R$ 8.143,00.

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São 10 vagas para cargos de nível fundamental, nove para o nível médio e 123 para candidatos com ensino superior. Somente para o cargo de médico, são 90 oportunidades. Além das vagas iniciais, haverá formação de cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade da prefeitura.
O segundo edital prevê o preenchimento de nove vagas para os cargos de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias. A oferta é de nove vagas, sendo seis e três oportunidades, respectivamente. Haverá ainda formação de cadastro de reserva. A remuneração é de R$ 1.250.
Para se inscrever, o candidato precisa ter o ensino fundamental e morar na área da comunidade em que atuar (apenas para o cargo de agente comunitário de saúde.
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