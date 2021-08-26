AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Concursos
  • Ufes contrata professores efetivos e temporários com salário de até R$ 9 mil
Editais publicados

Ufes contrata professores efetivos e temporários com salário de até R$ 9 mil

São quatro editais publicados, dois para contratação de professores efetivos e outros dois para substitutos. Interessados precisam ficar atentos aos prazos de inscrição, que variam de acordo com cada seleção

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 16:04

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

26 ago 2021 às 16:04
Data: 23/12/2019 - ES - Vitória - Ufes - Editoria: Cidades - Foto: Ricardo Medeiros - GZ
Ufes tem oportunidades para profissionais que querem atuar como professores Crédito: Ricardo Medeiros
Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) vai contratar professores efetivos e substitutos com salários que podem chegar a R$ 9,6 mil mensais. As contratações estão previstas em quatro editais e o prazo de inscrição vai depender de cada um deles.
concurso público de nº 29/2021 prevê a contratação de um docente para atuação na área de Ciência da Computação/Metodologia e Técnicas da Computação, no Departamento de Informática. Os interessados poderão se inscrever no período de 9 de setembro a 9 de outubro de 2021, pelo e-mail [email protected].
Já o edital do concurso nº 30/2021 conta com uma vaga para professor efetivo de Psicologia/Psicologia do Desenvolvimento, no Departamento de Psicologia Social e Desenvolvimento. Neste caso, o atendimento aos candidatos vai até 22 de setembro de 2021, através do e-mail [email protected].

Veja Também

Iema vai abrir concurso público com 60 vagas e salário de até R$ 5 mil

135 concursos e seleções no país com salário de até R$ 32 mil

Antes de enviar a documentação, é necessário preencher o formulário eletrônico, disponível no site, e pagar a taxa de participação  de R$ 250. Nos dois casos, o candidato deve ter graduação, além de doutorado na respectiva área do cargo pleiteado. O aprovado vai exercer funções em regime de dedicação exclusiva com remuneração mensal que alterna entre R$ 2.236,32 e R$ 9.616,18. 
Os inscritos serão submetidos à prova escrita, prova de aptidão didática, prova de títulos e prova de plano de trabalho. De acordo com os editais, a previsão é de que a primeira etapa seja aplicada no dia 6 de dezembro de 2021.

TEMPORÁRIOS

A Ufes tem ainda dois processos seletivos simplificados abertos para o preenchimento de vagas destinadas à contratação de professor substituto. No edital nº 133/2021, há uma vaga para o Departamento de Teorias de Ensino e Práticas Educacionais, na área de Educação/Educação das Relações Étnico-raciais. Já o edital nº 134/2021 conta com uma oportunidade para Departamento de Administração, na área de Administração/Administração de Empresas. Clique aqui para ler os editais. 
Para concorrer, é necessário ter graduação, além de mestrado e doutorado na respectiva área do cargo pleiteado. Ao ser contratado, o docente deve exercer funções em jornadas de 40 horas semanais. O salário vai variar de R$ 2.459,95 a R$ 5.831,21.

Veja Também

PM vai contratar 87 profissionais da saúde com salário de até R$ 8,5 mil

Sejus prepara concurso público com 600 vagas no ES

Os interessados em participar de uma das seleções podem se inscrever até as 16h do dia 3 de setembro de 2021, sendo para o processo seletivo nº 133/2021 a documentação deve ser enviada para o e-mail: [email protected], enquanto que para o edital nº 134/2021, para [email protected].
Os candidatos serão avaliados por meio de análise de currículo, além de prova de aptidão didática que devem ser marcada a partir de 15 de setembro.

Veja Também

Idaf do ES vai abrir concurso com 15 vagas para veterinários

Defensoria Pública do ES prepara concurso com salário de R$ 12 mil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos (ES) Concursos Públicos Espírito Santo UFES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mais conhecida como Baiana, Evani dos Santos Reis é a presidente do Sindilimpe-ES
Gari, mulher e negra: a provável suplente de Contarato na campanha ao Senado
Imagem de destaque
Dois anos após o crime, casal é condenado por morte de jovem em Aracruz
ES está entre os estados mais expostos às novas tarifas dos EUA, aponta Findes
ES está entre os estados mais expostos às novas tarifas dos EUA, aponta Findes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados