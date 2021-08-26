Ufes contrata professores efetivos e temporários com salário de até R$ 9 mil

Ufes tem oportunidades para profissionais que querem atuar como professores Crédito: Ricardo Medeiros

Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) vai contratar professores efetivos e substitutos com salários que podem chegar a R$ 9,6 mil mensais. As contratações estão previstas em quatro editais e o prazo de inscrição vai depender de cada um deles.

[email protected]. concurso público de nº 29/2021 prevê a contratação de um docente para atuação na área de Ciência da Computação/Metodologia e Técnicas da Computação, no Departamento de Informática. Os interessados poderão se inscrever no período de 9 de setembro a 9 de outubro de 2021, pelo e-mail

[email protected]. Já o edital do concurso nº 30/2021 conta com uma vaga para professor efetivo de Psicologia/Psicologia do Desenvolvimento, no Departamento de Psicologia Social e Desenvolvimento. Neste caso, o atendimento aos candidatos vai até 22 de setembro de 2021, através do e-mail

Antes de enviar a documentação, é necessário preencher o formulário eletrônico, disponível no site , e pagar a taxa de participação de R$ 250. Nos dois casos, o candidato deve ter graduação, além de doutorado na respectiva área do cargo pleiteado. O aprovado vai exercer funções em regime de dedicação exclusiva com remuneração mensal que alterna entre R$ 2.236,32 e R$ 9.616,18.

Os inscritos serão submetidos à prova escrita, prova de aptidão didática, prova de títulos e prova de plano de trabalho. De acordo com os editais, a previsão é de que a primeira etapa seja aplicada no dia 6 de dezembro de 2021.

TEMPORÁRIOS

A Ufes tem ainda dois processos seletivos simplificados abertos para o preenchimento de vagas destinadas à contratação de professor substituto. No edital nº 133/2021, há uma vaga para o Departamento de Teorias de Ensino e Práticas Educacionais, na área de Educação/Educação das Relações Étnico-raciais. Já o edital nº 134/2021 conta com uma oportunidade para Departamento de Administração, na área de Administração/Administração de Empresas. Clique aqui para ler os editais.

Para concorrer, é necessário ter graduação, além de mestrado e doutorado na respectiva área do cargo pleiteado. Ao ser contratado, o docente deve exercer funções em jornadas de 40 horas semanais. O salário vai variar de R$ 2.459,95 a R$ 5.831,21.

[email protected], enquanto que para o edital nº 134/2021, para [email protected]. Os interessados em participar de uma das seleções podem se inscrever até as 16h do dia 3 de setembro de 2021, sendo para o processo seletivo nº 133/2021 a documentação deve ser enviada para o e-mail:, enquanto que para o edital nº 134/2021, para