135 concursos e seleções no país com salário de até R$ 32 mil

Mais de 17 mil vagas estão abertas em 135 concursos públicos e processos seletivos em todo o país. As oportunidades são destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade e para cargos efetivos e temporários. A lista completa pode ser conferida abaixo.
O salário mensal pode chegar a R$ 32.037 na Procuradoria Geral de Goiás. O certame tem 30 vagas para procurador e o prazo para se inscrever vai de 2 de setembro a 1º de outubro. Já na Procurador-Geral de Alagoas a remuneração é de R$ 30.404 para procuradores e na Defensoria Pública de Roraima paga R$ 28.724 para defensores.
No Espírito Santo, as inscrições para o processo seletivo simplificado da Secretaria de Justiça (Sejus) terminam nesta segunda-feira (23). São 12 vagas para profissionais de nível superior. O prazo também se encerra nas prefeituras de Afonso Cláudio, Viana e Ibitirama.
Os interessados em trabalhar no Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), que tem 62 chances temporárias, podem garantir a participação na seleção até quarta-feira (25). Já no processo seletivo da Procuradoria Geral do Estado (PGE), 21 postos, os candidatos podem se inscrever até 30 de agosto. Outra seleção aberta pelo governo do ES é o da Rádio e Televisão Espírito Santo (RTV).
A carreira policial conta com uma grande oferta de vagas. Para policial militar, por exemplo, as chances estão no Piauí, Paraíba e Ceará.