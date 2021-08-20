Prefeitura da Serra abre seleção para contratar médico temporário

Médico diarista vai atender nas unidades de saúde do município da Serra Crédito: Freepik

Prefeitura da Serra está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que visa a contratação de médicos diaristas temporários. A seleção tem como objetivo formar cadastro de reserva de profissionais, que será acionado conforme a necessidade das unidades de saúde do município.

A remuneração varia de R$ 3.394,46 a R$ 9.767,38, para 20 ou 40 horas semanais de trabalho. Os selecionados recebem ainda R$ 350 de auxílio-alimentação. A prestação de serviços será por um prazo de 12 meses, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.

As oportunidades são destinadas às seguintes especialidades: Cardiologia, Clínica Geral, Programa Saúde da Família (PSF), Endocrinologia, Gastroenterologia, Ginecologia, Infectologia, Nefrologia, Neurologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia, Pediatria, Proctologia, Psiquiatria, Reumatologia e Urologia.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até às 12 horas do dia 25 de agosto de 2021, no endereço eletrônico da prefeitura