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Rádio e Televisão Espírito Santo abre vaga temporária para jornalista

Remuneração é de R$ 4.599,13, mais auxílio-alimentação de R$ 300; interessados podem se inscrever no período de 25 a 31 de agosto

Publicado em 20 de Agosto de 2021 às 10:06

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

20 ago 2021 às 10:06
Concursos abertos em todo o Brasil
Oportunidades para jornalista na Rádio e Televisão Espírito Santo Crédito: Pexels
A Rádio e Televisão Espírito Santo (RTV) vai abrir processo seletivo simplificado para contratar agente. Podem participar candidatos que tenham curso superior em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo e experiência profissional comprovado de no mínimo três anos. A oferta é de uma vaga e a remuneração é de R$ 4.599,13, mais auxílio-alimentação de R$ 300.
O edital foi publicado no Diário Oficial desta sexta-feira (20). A jornada de trabalho é de 40 horas semanais. O processo seletivo também vai formar cadastro de reserva. 
De acordo com o documento, o perfil profissional é de editor de texto e produtor de telejornal. O cargo tem como atribuições: redação, edição e produção de telejornal; redigir, planejar, administrar tecnicamente os serviços de redação, condensação, receber as matérias corrigidas e ordenadas, montar matérias, titular matérias, redigir o roteiro final dos informativos e programas jornalísticos, podendo ser atribuídas outras atividades correlatas, no nível das especificadas, a critério do superior imediato.
A seleção contará com as seguintes etapas: inscrição, comprovação das informações declaradas e formalização de contrato. Os interessados podem se inscrever no período de 25 a 31 de agosto, no endereço eletrônico www.selecao.es.gov.br
O processo seletivo tem a validade de 12 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. O contrato de prestação de serviço será firmado por um prazo de seis meses.

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