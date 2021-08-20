Rádio e Televisão Espírito Santo abre vaga temporária para jornalista

De acordo com o documento, o perfil profissional é de editor de texto e produtor de telejornal. O cargo tem como atribuições: redação, edição e produção de telejornal; redigir, planejar, administrar tecnicamente os serviços de redação, condensação, receber as matérias corrigidas e ordenadas, montar matérias, titular matérias, redigir o roteiro final dos informativos e programas jornalísticos, podendo ser atribuídas outras atividades correlatas, no nível das especificadas, a critério do superior imediato.