Ufes abre concurso para professor com salário de até R$ 9,6 mil

Campus de Goiabeiras da Ufes Crédito: Ufes / Divulgação

A Universidade Federal do Espírito Santo ( Ufes ) está com inscrições abertas para o concurso público que visa a contratação de professor do magistério superior. A remuneração varia de R$ 4.472,64 a R$ 9.616,18, de acordo com a titulação do candidato.

Ao todo são três editais e os aprovados serão lotados no Centro de Ciências da Saúde - Departamento de Enfermagem ; Centro Tecnológico - Departamento de Engenharia Mecânica, Centro de Ciências Humanas e Naturais - Departamento de Ciências Sociais.

As vagas são para as seguintes disciplinas: Enfermagem/Enfermagem Pediátrica (1); Engenharia Mecânica/Engenharia Elétrica/Eletrônica Industrial, Sistemas e Controles Eletrônicos/Projetos de Maquinas/Controle de Sistemas Mecânicos/Dinâmica de Corpos Rígidos, Elásticos e Plásticos (1); e Ciência Política (1).

As inscrições podem ser feitas de 17 de setembro a 16 de outubro, no departamento que oferece a vaga. A taxa de participação é de R$ 250.

Os interessados precisam ter Graduação, bem como Doutorado, na respectiva área em que pretende atuar. Ao ser contratado, o Professor deve exercer funções em regime de Dedicação Exclusiva.

A prova escrita será aplicada na data provável de 6 de janeiro de 2020. A seleção contará ainda com prova de aptidão didática em 9 de janeiro de 2019 e avaliação de títulos, em data provável de 9 de janeiro de 2019.

A validade do Certame é de dois anos, contados a partir da data da publicação da homologação, podendo ser prorrogado por igual período.

ONDE SE INSCREVER

- Secretaria do Departamento de Enfermagem - CCS/UFES, Av. Marechal Campos nº 1.468 - Maruípe - das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 15h30.

- Secretaria do Departamento de Engenharia Mecânica - prédio CT III, Avenida Fernando Ferrari, nº 514, Campus Universitário de Goiabeiras, Vitória- ES - das 08:00 às 16:00

- Secretaria Integrada de Departamentos (SID) do CCHN/UFES - prédio do IC-II - Térreo, Avenida Fernando Ferrari, nº 514, Campus Universitário de Goiabeiras, Vitória - ES - das 8h às 18h