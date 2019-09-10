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Efetivos

Ufes abre concurso para professor com salário de até R$ 9,6 mil

Oportunidades são para trabalhar no regime de dedicação exclusiva nas áreas de Enfermagem, Engenharia e Ciências Sociais

Publicado em 10 de Setembro de 2019 às 08:02

Ana Paula Mello Miranda

Ana Paula Mello Miranda

Publicado em 

10 set 2019 às 08:02
Campus de Goiabeiras da Ufes Crédito: Ufes / Divulgação
A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) está com inscrições abertas para o concurso público que visa a contratação de professor do magistério superior. A remuneração varia de R$ 4.472,64 a R$ 9.616,18, de acordo com a titulação do candidato.
> Prefeitura de Vitória abre concurso com 172 vagas
Ao todo são três editais e os aprovados serão lotados no Centro de Ciências da Saúde - Departamento de Enfermagem; Centro Tecnológico - Departamento de Engenharia Mecânica, Centro de Ciências Humanas e Naturais - Departamento de Ciências Sociais.
As vagas são para as seguintes disciplinas: Enfermagem/Enfermagem Pediátrica (1); Engenharia Mecânica/Engenharia Elétrica/Eletrônica Industrial, Sistemas e Controles Eletrônicos/Projetos de Maquinas/Controle de Sistemas Mecânicos/Dinâmica de Corpos Rígidos, Elásticos e Plásticos (1); e Ciência Política (1).
As inscrições podem ser feitas de 17 de setembro a 16 de outubro, no departamento que oferece a vaga. A taxa de participação é de R$ 250.
> Confira a lista do concursos abertos em todo o país
Os interessados precisam ter Graduação, bem como Doutorado, na respectiva área em que pretende atuar. Ao ser contratado, o Professor deve exercer funções em regime de Dedicação Exclusiva.
A prova escrita será aplicada na data provável de 6 de janeiro de 2020. A seleção contará ainda com prova de aptidão didática em 9 de janeiro de 2019 e avaliação de títulos, em data provável de 9 de janeiro de 2019.
A validade do Certame é de dois anos, contados a partir da data da publicação da homologação, podendo ser prorrogado por igual período.
ONDE SE INSCREVER
- Secretaria do Departamento de Enfermagem - CCS/UFES, Av. Marechal Campos nº 1.468 - Maruípe - das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 15h30.
- Secretaria do Departamento de Engenharia Mecânica - prédio CT III, Avenida Fernando Ferrari, nº 514, Campus Universitário de Goiabeiras, Vitória- ES - das 08:00 às 16:00
- Secretaria Integrada de Departamentos (SID) do CCHN/UFES - prédio do IC-II - Térreo, Avenida Fernando Ferrari, nº 514, Campus Universitário de Goiabeiras, Vitória - ES - das 8h às 18h
> Leia mais sobre Concursos e Empregos 
 

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