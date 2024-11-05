Três restaurantes abrem oportunidades de emprego no ES

Como se candidatar: os interessados podem enviar o currículo pelo e-mail [email protected] ou entrar em contato pelo telefone (27) 99768-4589.

Para participar da seleção, o candidato precisa ter disponibilidade para trabalho noturno, aos fins de semana e feriados. Experiência será considerada um diferencial.

Vagas: 20 para a Vila velha. Outras oportunidades deverão surgir até dezembro, para reforçar o atendimento no verão.

Cumim (5)

Copeira (5)

Auxiliar de cozinha (5)

Auxiliar de serviços gerais (5)