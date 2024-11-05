Três restaurantes abrem oportunidades de emprego no ES

Confira as vagas
Bar e Restaurante Caranguejo do Assis
Como se candidatar: os interessados podem enviar o currículo pelo e-mail [email protected] ou entrar em contato pelo telefone (27) 99768-4589.
Para participar da seleção, o candidato precisa ter disponibilidade para trabalho noturno, aos fins de semana e feriados. Experiência será considerada um diferencial.
Vagas: 20 para a Vila velha. Outras oportunidades deverão surgir até dezembro, para reforçar o atendimento no verão.
Cumim (5)
Copeira (5)
Auxiliar de cozinha (5)
Auxiliar de serviços gerais (5)
Coco Bambu Vitória
Como se candidatar: os currículos podem ser enviados para [email protected]. Para participar, é necessário ter experiência comprovada em restaurantes à La carte.
Vagas: todas para a unidade da Praia do Canto, em Vitória. Também tem oportunidades para PCD.
Garçom
Cumim
Recepcionista
Recreadora
Auxiliar de bar
Copeiro
Auxiliar de cozinha
Pieiro
Auxiliar de manutenção
Auxiliar de almoxarifado
Restaurante Mahai Laranjeiras
Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] ou entrar em contato pelo pelo celular (27) 99988-9809. Os salários variam de R$ 2 mil a R$ 6 mil. Não é necessário ter experiência prévia.
Vagas: 22 postos para a nova unidade, em Laranjeiras, na Serra.
Auxiliar de bar (4)
Recepcionista (3)
Recreadora (3)
Cumim (4)
Garçom (6)
ASG noite (2)