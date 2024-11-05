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Grande Vitória

Três restaurantes abrem oportunidades de emprego no ES

Há postos de trabalho para garçom, recepcionista, recreador, entre outras, e o restaurante tem vagas disponíveis para PCD; veja como participar

Publicado em 05 de Novembro de 2024 às 10:24

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

05 nov 2024 às 10:24
Restaurante Mahai tem oportundiades de emprego na Serra
Restaurante Mahai Laranjeiras Crédito: Divulgação
Três restaurantes da Grande Vitória estão com oportunidades de emprego para a contratação imediata. Os postos estão disponíveis nas cidades de Vila Velha, Serra e Vitória. Os salários podem chegar a R$ 6 mil.
Para participar dos processos seletivos, basta o candidato observar o modelo de atendimento de cada estabelecimento.

Confira as vagas

Bar e Restaurante Caranguejo do Assis

Como se candidatar: os interessados podem enviar o currículo pelo e-mail [email protected] ou entrar em contato pelo telefone (27) 99768-4589. 

Para participar da seleção, o candidato precisa ter disponibilidade para trabalho noturno, aos fins de semana e feriados. Experiência será considerada um diferencial. 

Vagas: 20 para a Vila velha. Outras oportunidades deverão surgir até dezembro, para reforçar o atendimento no verão.
Cumim (5)
Copeira (5)
Auxiliar de cozinha (5)
Auxiliar de serviços gerais (5)

Coco Bambu Vitória

Como se candidatar: os currículos podem ser enviados para [email protected]. Para participar, é necessário ter experiência comprovada em restaurantes à La carte.

Vagas: todas para a unidade da Praia do Canto, em Vitória. Também tem oportunidades para PCD.
Garçom
Cumim
Recepcionista
Recreadora
Auxiliar de bar
Copeiro
Auxiliar de cozinha
Pieiro
Auxiliar de manutenção
Auxiliar de almoxarifado

Restaurante Mahai Laranjeiras

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] ou entrar em contato pelo pelo celular (27) 99988-9809. Os salários variam de R$ 2 mil a R$ 6 mil. Não é necessário ter experiência prévia.

Vagas: 22 postos para a nova unidade, em Laranjeiras, na Serra.
Auxiliar de bar (4)
Recepcionista (3)
Recreadora (3)
Cumim (4)
Garçom (6)
ASG noite (2)

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