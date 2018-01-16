Seleções no Estado com salário de até R$ 10 mil

Inscrições abertas em órgãos e prefeituras Crédito: Reprodução internet

Pelo menos cinco órgãos do Estado estão com inscrições abertas para processos seletivos. Há vagas para cargos efetivos e temporários. Os salários podem chegar a R$ 10 mil na Petrobras.

A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) abriu seleção temporária para professor habilitado ou não, professor de educação profissional e cuidador. Essas oportunidades são temporárias.

A pasta também abriu concurso público para a contratação de professores e pedagogos efetivos. A oferta é de 1.025 vagas. Os salários dos professores variam de R$ 1.982,55, a R$ 3.554,92.

Já as prefeituras de Guaçuí, Mimoso do Sul, Castelo e João Neiva abriram processo seletivo para contratar temporários.

Há ainda vagas para a Petrobras. O certame conta com 672 vagas, das quais seis são para o Espírito Santo - uma imediata e cinco para cadastro de reserva.

SAIBA MAIS

SEDU

Inscrições abertas para a seleção que visa a contratação de professor habilitado ou não e cuidador. As chances são temporárias. O prazo termina hoje, às 17 horas, no site www.selecao.es.gov.br , até as 17 horas de hoje.

SEDU II

As inscrições para o processo seletivo de professores de educação profissional podem ser feitas até as 17 horas de amanhã, no site www.selecao.es.gov.br . As remunerações variam entre R$ 1.230,56 e R$ 3.554,92.

SEDU III

Abertas inscrições para o concurso público que visa a preencher 1.025 vagas para professores e pedagogos. Os salários dos professores variam de R$ 1.982,55, a R$ 3.554,92, conforme titulação do candidato. O prazo vai até as 14 horas do dia 5 de fevereiro, no site www.concursosfcc.com.br

PREFEITURA DE GUAÇUÍ

São 41 vagas para profissionais temporários. A remuneração varia de R$ 887,25 e R$ 1.957,66. As inscrições ocorrem no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Rua José Beato, 148, Centro, até amanha, das 9 às 11 horas e das 13 às 16 horas.

PREFEITURA DE MIMOSO DO SUL

Vagas para profissionais temporários. A remuneração varia de R$ 1.436,72 e R$ 1.985,88. As inscrições podem ser feitas no site gualimpconsultoria.com.br , até as 14h do dia 23 de janeiro.

PREFEITURA DE CASTELO

Inscrições abertas para o processo seletivo que visa a contratação temporária de 35 profissionais. O salário varia de R$ 952,32 a R$ 2.744,11. Inscrições na Sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, localizado na Rua Carlos Lomba, 233, Bairro Centro, de 18 a 31 de janeiro de 2018 das 8h às 12h e das 13h às 15h.

PREFEITURA DE JOÃO NEIVA

Estão abertas as inscrições para a seleção que visa preencher uma vaga e formar cadastro reserva do cargo de Engenheiro de Segurança do Trabalho. A remuneração é de R$ 1.982,22. Inscrições na Avenida Presidente Vargas, 157, Centro, das 8h às 13h entre os dias 29 de janeiro de 2018 à 2 de fevereiro.

PETROBRAS

São 672 vagas, sendo 112 imediatas e 560 para formação de cadastro de reserva em cargos de nível superior. Os salários variam de R$ 9.786,14 a R$ 10.544,04. Inscrições até 30 de janeiro pelo site www.cesgranrio.org.br