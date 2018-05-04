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1.025 vagas

Sedu divulga resultado preliminar de concurso para professores

Provas foram aplicadas no dia 18 de março

Publicado em 04 de Maio de 2018 às 15:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2018 às 15:36
Sedu vai contar com 1.025 novos professores e pedagogos Crédito:
A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) divulgou nesta sexta-feira (4) o resultado preliminar das provas objetivas e discursivas do concurso público. A seleção tem como objetivo preencher 1.025 vagas para professor e pedagogo.
Os eventuais recursos decorrentes desta etapa deverão ser interpostos nos dias 7 e 8 de maio, exclusivamente por meio do site www.concursosfcc.com.br.
As provas objetivas e discursivas foram realizadas no dia 18 de março, em Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares, São Mateus e Vila Velha.
O concurso também terá avaliação de títulos. O resultado desta etapa está previsto para publicação, conforme edital, no dia 21 de maio, no site www.concursosfcc.com.br.
Os salários dos professores da rede estadual podem variar entre R$ 1.982,55, para docentes com licenciatura plena, e R$ 3.554,92, para os com doutorado, por 25 horas semanais. Além do acréscimo do auxílio alimentação.
 

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