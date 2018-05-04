Sedu divulga resultado preliminar de concurso para professores

Sedu vai contar com 1.025 novos professores e pedagogos Crédito:

A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) divulgou nesta sexta-feira (4) o resultado preliminar das provas objetivas e discursivas do concurso público. A seleção tem como objetivo preencher 1.025 vagas para professor e pedagogo.

Os eventuais recursos decorrentes desta etapa deverão ser interpostos nos dias 7 e 8 de maio, exclusivamente por meio do site www.concursosfcc.com.br

As provas objetivas e discursivas foram realizadas no dia 18 de março, em Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares, São Mateus e Vila Velha.

O concurso também terá avaliação de títulos. O resultado desta etapa está previsto para publicação, conforme edital, no dia 21 de maio, no site www.concursosfcc.com.br.

Os salários dos professores da rede estadual podem variar entre R$ 1.982,55, para docentes com licenciatura plena, e R$ 3.554,92, para os com doutorado, por 25 horas semanais. Além do acréscimo do auxílio alimentação.