Secretarias do ES e guarda-vidas: 28 mil vagas abertas em concursos e seleções

A semana começa com 198 concursos públicos e processos seletivos em todo o país, com um total de 28 mil vagas para todos os níveis de escolaridade. As oportunidades são para ocupar cargos efetivos e temporários, com salários que podem chegar a R$ 35 mil.
As oportunidades são para trabalhar nos governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos.
A Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo (Sedu) está com inscrições abertas para dois processos seletivos, sendo um para professor de educação profissional e outro para professores não habilitados. A remuneração varia de R$ 2.419,22 a R$ 6.019,32, conforme a titulação do candidato. O atendimento vai até o dia 23 de outubro.
A Secretaria de Justiça do Espírito Santo (Sejus) lançou edital de processo seletivo simplificado para as áreas de Serviço Social e Psicologia. O salário é de R$ 5.349. Os interessados podem se inscrever até 25 de outubro.
A Prefeitura de Vitória está com 51 vagas abertas para a seleção de guarda-vidas. Os profissionais vão trabalhar nas praias da Capital durante o período do verão. Os ganhos chegam a R$ 1.783. Os interessados podem se inscrever até 25 de outubro.
Já a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios) publicou os editais de abertura do novo concurso público da estatal. Ao todo, são 9.486 vagas, sendo 3.511 imediatas e 5.975 para formação de cadastro de reserva. Do total de oportunidades, 46 são destinadas ao Espírito Santo. A remuneração varia de R$ 2.429 a R$ 6.872. As inscrições podem ser feitas até 28 de outubro.