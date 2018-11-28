Saiba como se preparar para o concurso público da PRF

Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai ganhar reforço de 500 policiais Crédito: Divulgação | PRF

Fim de espera. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou ontem o edital do tão aguardado concurso público. A oferta é de 500 vagas para policial rodoviário. A remuneração inicial é de R$ 9.931,57, já incluído o auxílio-alimentação de R$ 458.

Este, de acordo com especialistas, é um dos certames mais aguardados do ano e promete ser bem acirrado. Por isso, para estar preparado para a disputa, são necessários muito estudo e dedicação.

Os exames serão aplicados no dia 3 de fevereiro, compostos por três blocos, com 50 questões no primeiro, 40 no segundo e 30 no terceiro. O presidente da Associação Nacional de Proteção e Apoio aos Concursos (Anpac), Marco Antonio Araújo Júnior, destaca a inclusão de algumas disciplinas, que não eram cobradas nos exames anteriores.

A primeira delas é a de Geopolítica Brasileira. Segundo ele, esta disciplina é bem específica, pois se mistura com Atualidades. Outro diferencial fica por conta do item sobre noções de Física, essencial para os relatórios de um policial rodoviário federal. O candidato também vai precisar de ter muita atenção em Legislação de Trânsito.

É natural que a pessoa que está se preparando há mais tempo tenha melhores chances. O tempo de preparação é curto, e o candidato vai precisar estudar durante os feriados de Natal e Ano Novo, destaca.

A coordenadora pedagógica do Damásio Educacional, Suelen Rodrigues, alerta que o edital demonstra que o candidato precisa saber tudo que está acontecendo no mundo. Tem que estar tudo na ponta da língua. Percebemos que as bancas estão indo por esse caminho, ressalta.

Ela lembra que a banca, Cebraspe, prioriza a capacidade de raciocínio do candidato. O concurseiro precisa entender o que o enunciado está pedindo. Não tem como passar em um concurso como este se não houver uma rotina de estudos, afirma.

Além da prova objetiva, a diretora pedagógica do CEP, Ivone Goldner, destaca que o candidato deve preocupar-se ainda, de imediato, com uma preparação específica para a prova discursiva, porque terá que produzir um texto dissertativo de até 30 linhas, valendo 20 pontos.

Para alcançar a aprovação precisa se preparar muito. O candidato deve ter um histórico de estudos, utilizando o prazo até a aplicação das provas (aproximadamente 60 dias) para revisão e conclusão dos estudos teóricos dos conteúdos inéditos cobrados. O ideal é dividir o número de dias pelo número de matérias, de forma a fazer um planejamento que contemple todo o conteúdo programático exigido, priorizando a Legislação de Trânsito, que terá o maior número de questões, destaca Ivone.

O concurso contará com provas objetivas e dissertativas, Teste de Aptidão Física (TAF). exames de saúde, avaliação psicológica, análise de títulos e investigação social.

A validade do concurso é de 30 dias após a homologação, podendo ser prorrogado. O diretor geral da PRF, Renato Dias, já anunciou em suas redes sociais que no ano que vem haverá um novo concurso na corporação.

SOBRE O CONCURSO

Inscrições

www.cespe.unb.br Poderão ser feitas das 12 horas do dia 3 de dezembro até as 20 horas do dia 18 de dezembro de 2018, no endereço eletrônico

Taxa

R$ 150

Aplicação da prova

Os exames objetivos e dissertativos serão aplicados no dia 3 de fevereiro.

Fonte: Edital de abertura do concurso

CONFIRA COMO SE PREPARAR

Provas objetivas

Os exames serão compostos de três blocos, com 50 questões no primeiro, 40 no segundo e 30 no terceiro. Além disso, os candidatos serão submetidos a uma prova dissertativa.

Bloco I

Disciplinas

Terá questões de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico Matemático, Informática e Ética no Serviço Público.

Novidades

O presidente da Anpac, Marco Antonio Araújo Júnior, observa que nesse bloco ainda terá as disciplinas de Noções de Física, Geopolítica Brasileira e História da PRF. O policial precisa fazer laudos que dependem de conhecimento de Física. Já a Geopolítica vai demandar do candidato conhecimento em Geografia, territórios, população demográfica, temas bem específicos que se misturam com Atualidade, ressalta. Ele aponta ainda que na disciplina de História da PRF, será necessário estudar como a corporação foi fundada, tecnologias, capacitação, entre outras.

Bloco II

Serão abordados temas de Legislação de Trânsito. Araújo ressalta que nesta disciplina será preciso conhecer as leis, as resoluções entre 1998 e 2018, decretos, entre outros temas.

Bloco III

Noções de Direito Administrativo, noções de Direito Constitucional, noções de Direito Penal e Processual Penal, Legislação Especial, Direitos Humanos e Cidadania.

Estilo de prova

De acordo com a diretora pedagógica do CEP Ivone Goldner, o candidato deverá fazer uma pontuação mínima em cada bloco, pois será reprovado na prova objetiva e eliminado do concurso público quem se enquadrar em pelo menos um dos itens a seguir: a) obtiver nota inferior a 10 pontos no bloco I da prova objetiva; b) obtiver nota inferior a 12 pontos no bloco II da prova objetiva; c) obtiver nota inferior a 6 pontos no bloco III da prova objetiva; d) obtiver nota inferior a 48 pontos no conjunto dos três blocos da prova objetiva.

Os candidatos terão quer marcar CERTO ou ERRADO, de acordo com o(s) comando(s) a que se refere o item, sendo que, a cada item errado, terá um ponto negativo. O conselho da diretora é, naqueles itens que o candidato não souber a resposta, que os deixem em branco, limitando este expediente ao máximo de 10% dos itens, ou seja, de um total de 120 itens, devem-se deixar no máximo 12 em branco.

Dissertação

Segundo o presidente da Anpac, Marco Antônio Araújo, a dissertação precisa ter 30 linhas e vale 20 pontos. Para não ser eliminado, será preciso tirar, no mínimo, nota 10. O tema pode ser qualquer um dos previstos no edital, diz.