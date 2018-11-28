Saiba como se preparar para o concurso público da PRF

Fim de espera. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou ontem o edital do tão aguardado concurso público. A oferta é de 500 vagas para policial rodoviário. A remuneração inicial é de R$ 9.931,57, já incluído o auxílio-alimentação de R$ 458.
Este, de acordo com especialistas, é um dos certames mais aguardados do ano e promete ser bem acirrado. Por isso, para estar preparado para a disputa, são necessários muito estudo e dedicação.
Os exames serão aplicados no dia 3 de fevereiro, compostos por três blocos, com 50 questões no primeiro, 40 no segundo e 30 no terceiro. O presidente da Associação Nacional de Proteção e Apoio aos Concursos (Anpac), Marco Antonio Araújo Júnior, destaca a inclusão de algumas disciplinas, que não eram cobradas nos exames anteriores.
A primeira delas é a de Geopolítica Brasileira. Segundo ele, esta disciplina é bem específica, pois se mistura com Atualidades. Outro diferencial fica por conta do item sobre noções de Física, essencial para os relatórios de um policial rodoviário federal. O candidato também vai precisar de ter muita atenção em Legislação de Trânsito.
É natural que a pessoa que está se preparando há mais tempo tenha melhores chances. O tempo de preparação é curto, e o candidato vai precisar estudar durante os feriados de Natal e Ano Novo, destaca.
A coordenadora pedagógica do Damásio Educacional, Suelen Rodrigues, alerta que o edital demonstra que o candidato precisa saber tudo que está acontecendo no mundo. Tem que estar tudo na ponta da língua. Percebemos que as bancas estão indo por esse caminho, ressalta.
Ela lembra que a banca, Cebraspe, prioriza a capacidade de raciocínio do candidato. O concurseiro precisa entender o que o enunciado está pedindo. Não tem como passar em um concurso como este se não houver uma rotina de estudos, afirma.
Além da prova objetiva, a diretora pedagógica do CEP, Ivone Goldner, destaca que o candidato deve preocupar-se ainda, de imediato, com uma preparação específica para a prova discursiva, porque terá que produzir um texto dissertativo de até 30 linhas, valendo 20 pontos.
Para alcançar a aprovação precisa se preparar muito. O candidato deve ter um histórico de estudos, utilizando o prazo até a aplicação das provas (aproximadamente 60 dias) para revisão e conclusão dos estudos teóricos dos conteúdos inéditos cobrados. O ideal é dividir o número de dias pelo número de matérias, de forma a fazer um planejamento que contemple todo o conteúdo programático exigido, priorizando a Legislação de Trânsito, que terá o maior número de questões, destaca Ivone.
O concurso contará com provas objetivas e dissertativas, Teste de Aptidão Física (TAF). exames de saúde, avaliação psicológica, análise de títulos e investigação social.
A validade do concurso é de 30 dias após a homologação, podendo ser prorrogado. O diretor geral da PRF, Renato Dias, já anunciou em suas redes sociais que no ano que vem haverá um novo concurso na corporação.
SOBRE O CONCURSO
Inscrições
Poderão ser feitas das 12 horas do dia 3 de dezembro até as 20 horas do dia 18 de dezembro de 2018, no endereço eletrônico www.cespe.unb.br
Taxa
R$ 150
Aplicação da prova
Os exames objetivos e dissertativos serão aplicados no dia 3 de fevereiro.
Fonte: Edital de abertura do concurso
CONFIRA COMO SE PREPARAR
Provas objetivas
Os exames serão compostos de três blocos, com 50 questões no primeiro, 40 no segundo e 30 no terceiro. Além disso, os candidatos serão submetidos a uma prova dissertativa.
Bloco I
Disciplinas
Terá questões de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico Matemático, Informática e Ética no Serviço Público.
Novidades
O presidente da Anpac, Marco Antonio Araújo Júnior, observa que nesse bloco ainda terá as disciplinas de Noções de Física, Geopolítica Brasileira e História da PRF. O policial precisa fazer laudos que dependem de conhecimento de Física. Já a Geopolítica vai demandar do candidato conhecimento em Geografia, territórios, população demográfica, temas bem específicos que se misturam com Atualidade, ressalta. Ele aponta ainda que na disciplina de História da PRF, será necessário estudar como a corporação foi fundada, tecnologias, capacitação, entre outras.
Bloco II
Serão abordados temas de Legislação de Trânsito. Araújo ressalta que nesta disciplina será preciso conhecer as leis, as resoluções entre 1998 e 2018, decretos, entre outros temas.
Bloco III
Noções de Direito Administrativo, noções de Direito Constitucional, noções de Direito Penal e Processual Penal, Legislação Especial, Direitos Humanos e Cidadania.
Estilo de prova
De acordo com a diretora pedagógica do CEP Ivone Goldner, o candidato deverá fazer uma pontuação mínima em cada bloco, pois será reprovado na prova objetiva e eliminado do concurso público quem se enquadrar em pelo menos um dos itens a seguir: a) obtiver nota inferior a 10 pontos no bloco I da prova objetiva; b) obtiver nota inferior a 12 pontos no bloco II da prova objetiva; c) obtiver nota inferior a 6 pontos no bloco III da prova objetiva; d) obtiver nota inferior a 48 pontos no conjunto dos três blocos da prova objetiva.
Os candidatos terão quer marcar CERTO ou ERRADO, de acordo com o(s) comando(s) a que se refere o item, sendo que, a cada item errado, terá um ponto negativo. O conselho da diretora é, naqueles itens que o candidato não souber a resposta, que os deixem em branco, limitando este expediente ao máximo de 10% dos itens, ou seja, de um total de 120 itens, devem-se deixar no máximo 12 em branco.
Dissertação
Segundo o presidente da Anpac, Marco Antônio Araújo, a dissertação precisa ter 30 linhas e vale 20 pontos. Para não ser eliminado, será preciso tirar, no mínimo, nota 10. O tema pode ser qualquer um dos previstos no edital, diz.
Fonte: Edital do concurso e especialistas ouvidos pela reportagem