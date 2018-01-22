Áreas com mais chances para conseguir estágio no Espírito Santo

Ao contrário do resto do Brasil, em que o curso de Administração lidera disparadamente o número de oportunidades de estágio, no Espírito Santo a bola da vez é a Pedagogia. Em 2017, o curso ficou no topo do ranking dos que mais abriram vagas para universitários no Estado, segundo o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE).

Somente em seleções realizadas pelo CIEE, foram 2.143 vagas de estágios abertas para o curso de Pedagogia no Estado: quase seis oportunidades por dia.

A alta de ofertas de estágio para os futuros pedagogos, segundo a gerente de operações do CIEE, Valquíria Dadalto, se dá pela recorrente demanda de escolas, sobretudo da Grande Vitória.

É uma demanda que sempre foi grande e tem se tornado cada vez mais crescente, tanto em escolas dos municípios, quanto da rede estadual. É uma área em que não há dificuldade para encontrar estágio, comenta.

A estagiária de Administração do Banestes Lilian Diniz Salazar busca se aprimorar Crédito: Banestes/Divulgação

O curso de Administração, no entanto, continua em destaque, sendo o segundo que mais colocou estagiários no mercado capixaba no último ano: foram 875 estagiários contratados. A estimativa do Núcleo Brasileiro de Estágios (Nube) é que apenas as oportunidades para o curso representam 16,8% das vagas para alunos de nível superior.

Esse é o caso da universitária Lillian Diniz Salazar, de 27 anos, que conseguiu um estágio na Coordenadoria de Gestão Financeira e Investimento em TI do Banestes. Ela cursa o 5º período de Administração e começou na função neste mês.

Estava procurando um estágio há quatro meses e fiquei muito feliz de ter encontrado esse, numa empresa grande como é o Banestes. Meu objetivo aqui é conseguir crescimento profissional e desenvolver novas habilidades, ajudando e iniciando a construção da minha carreira, diz.

Coordenadora de Lillian no estágio, Fernanda de Araújo Silva, responsável pelo setor de Gestão Financeira de TI do Banestes, explica que o objetivo é que haja uma relação de troca entre a instituição e os estagiários. A gente busca manter um bom relacionamento, tendo um tratamento de igual para igual, valorizando e dando apoio e suporte sempre. Tem que ser bom para todos.

Em alta

Na sequência do ranking aparecem os cursos Direito e Ciências Contábeis. A maioria dos estudantes universitários está nesses cursos. Isso é uma coisa diretamente relacionada. Outra coisa é que são cursos que você pode trabalhar em qualquer lugar porque praticamente toda empresa tem uma área jurídica, de RH e de contabilidade. Com o setor de serviços em destaque, essas carreiras também ficam em alta, até para estágio, explica a gerente de treinamento do Nube, Yolanda Brandão.

Ainda figuram na lista os cursos de Engenharia Civil, Educação Física, Sistema de Informações, Enfermagem, Engenharia de Produção e Engenharia Mecânica.

Outro curso que vem se destacando na abertura de vagas, segundo as entidades, tem sido o de Comunicação Social. Apesar de ainda não figurar na lista dos que mais contratam no Estado, a área já representa 6,2% das vagas de estágio em todo Brasil. É uma área que tem se destacado principalmente no segmento de marketing, publicidade e mídias sociais. A gente vê um investimento das empresas em comunicação, fazendo essas vagas surgirem, observa Yolanda Brandão, do Nube.

Entre os cursos de nível técnico, os que mais demandam por estagiários no Estado são os em Administração, Enfermagem, Mecânica, Logística e Eletrotécnica.

CURSOS COM MAIS OPORTUNIDADES PARA ESTAGIAR





Nível superior

1. Pedagogia - 2.143 vagas de estágio abertas em 2017.

2. Administração - 875 vagas de estágio abertas no ano passado.

3. Direito - 677 oportunidades em 2017.

4. Ciências contábeis - 248 contratações de estagiários em 2017.

5. Engenharia Civil - 155 vagas de estágio abertas no ano passado.

6. Educação Física - 153 oportunidades de estágio abertas em 2017.

7. Sistema de Informações - 127 contratações de estagiários em 2017.

8. Enfermagem - 99 vagas de estágio abertas no ano passado.

9. Engenharia de Produção - 90 vagas de estágio abertas em 2017.

10. Engenharia mecânica - 75 vagas de estágio.

Nível técnico

1. Técnico em administração - 247 contratações.

2. Técnico em enfermagem - 152 contratações.

3. Técnico em mecânica - 87 contratações.

4. Técnico em logística - 45 contratações.

5. Técnico em eletrotécnica - 37 contratações.

Fonte: CIEE-ES

AGORA É A HORA PARA CONSEGUIR UM ESTÁGIO





A hora pra conseguir um estágio é agora. Como muitos contratos se encerram em dezembro, o período de início de ano costuma ser um dos que mais oferecem oportunidades.

Segundo a estimativa do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE-ES), somente nos três primeiros meses do ano devem ser abertas de 700 a 800 vagas de estágio em todo Estado, desde cursos de nível superior aos de nível técnico.

A principal dica para quem vai concorrer a uma vaga é ficar ligado na situação e nas exigências do mercado de trabalho, aconselha a gerente de operações do CIEE, Valquíria Dadalto.

A gente sempre orienta que o estudante candidato esteja de olho no mercado, no que tem sido exigido ou recomendado, para correr atrás a tempo. Talvez procurando um curso extra, como na área de informática, numa língua estrangeira, uma capacitação. Tudo isso agrega valor ao currículo na hora da seleção e é sempre uma boa dica, comenta.

Yolanda Brandão, gerente de treinamento do Núcleo Brasileiro de Estágios (Nube), orienta ainda que, mesmo sem estar procurando por uma vaga, o estudante procure oportunidades de estágio na sua área. As vezes eles não se preocupam em pesquisa porque a faculdade não permite estagiar no começo, mas a medida que você vai pesquisando você já começa a compreender as tendências do mercado, onde apostar e onde investir.

Na hora da entrevista, a dica é ser pontual, mostrar interesse e pesquisa sobre a empresa antes. Tudo isso pode contar pontos.

Sete dicas

1. Fique ligado! Olho no mercado - Esteja atento à situação do mercado, às exigências e recomendações.

2. pesquise sempre! Veja vagas na sua área - Mesmo sem estar buscando um estágio por agora, vá pesquisando vagas para já sentir as tendências da sua área e onde você pode apostar.

3. Pense além do básico! Busque um diferencial - Um curso extra conta muitos pontos no currículo, ainda mais para um primeiro estágio. Cursos de informática, língua estrangeira e capacitações são boas pedidas.

4. Conheça antes! Pesquise informações sobre a empresa - Antes da entrevista, procure saber mais sobre a empresa em que você está se candidatando. Isso é fundamental.

5. Nada de velharia! Mantenha seu currículo atualizado - Mudou de período, idade, endereço ou está fazendo outro estágio ou um curso extra? Atualize seu currículo.

6. Hora é hora! Seja pontual - Chegue na hora ou uns minutinhos antes da entrevista ou dinâmica de estágio. Atraso nem pensar.

7. Seja pra frente! Mostre-se interessado - Demonstre que você realmente quer aquela vaga e seja proativo.

Fontes: Nube e CIEE.