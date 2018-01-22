Áreas com mais chances para conseguir estágio no Espírito Santo

Ao contrário do resto do Brasil, em que o curso de Administração lidera disparadamente o número de oportunidades de estágio, no Espírito Santo a bola da vez é a Pedagogia. Em 2017, o curso ficou no topo do ranking dos que mais abriram vagas para universitários no Estado, segundo o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE).
Somente em seleções realizadas pelo CIEE, foram 2.143 vagas de estágios abertas para o curso de Pedagogia no Estado: quase seis oportunidades por dia.
A alta de ofertas de estágio para os futuros pedagogos, segundo a gerente de operações do CIEE, Valquíria Dadalto, se dá pela recorrente demanda de escolas, sobretudo da Grande Vitória.
É uma demanda que sempre foi grande e tem se tornado cada vez mais crescente, tanto em escolas dos municípios, quanto da rede estadual. É uma área em que não há dificuldade para encontrar estágio, comenta.
O curso de Administração, no entanto, continua em destaque, sendo o segundo que mais colocou estagiários no mercado capixaba no último ano: foram 875 estagiários contratados. A estimativa do Núcleo Brasileiro de Estágios (Nube) é que apenas as oportunidades para o curso representam 16,8% das vagas para alunos de nível superior.
Esse é o caso da universitária Lillian Diniz Salazar, de 27 anos, que conseguiu um estágio na Coordenadoria de Gestão Financeira e Investimento em TI do Banestes. Ela cursa o 5º período de Administração e começou na função neste mês.
Estava procurando um estágio há quatro meses e fiquei muito feliz de ter encontrado esse, numa empresa grande como é o Banestes. Meu objetivo aqui é conseguir crescimento profissional e desenvolver novas habilidades, ajudando e iniciando a construção da minha carreira, diz.
Coordenadora de Lillian no estágio, Fernanda de Araújo Silva, responsável pelo setor de Gestão Financeira de TI do Banestes, explica que o objetivo é que haja uma relação de troca entre a instituição e os estagiários. A gente busca manter um bom relacionamento, tendo um tratamento de igual para igual, valorizando e dando apoio e suporte sempre. Tem que ser bom para todos.
Em alta
Na sequência do ranking aparecem os cursos Direito e Ciências Contábeis. A maioria dos estudantes universitários está nesses cursos. Isso é uma coisa diretamente relacionada. Outra coisa é que são cursos que você pode trabalhar em qualquer lugar porque praticamente toda empresa tem uma área jurídica, de RH e de contabilidade. Com o setor de serviços em destaque, essas carreiras também ficam em alta, até para estágio, explica a gerente de treinamento do Nube, Yolanda Brandão.
Ainda figuram na lista os cursos de Engenharia Civil, Educação Física, Sistema de Informações, Enfermagem, Engenharia de Produção e Engenharia Mecânica.
Outro curso que vem se destacando na abertura de vagas, segundo as entidades, tem sido o de Comunicação Social. Apesar de ainda não figurar na lista dos que mais contratam no Estado, a área já representa 6,2% das vagas de estágio em todo Brasil. É uma área que tem se destacado principalmente no segmento de marketing, publicidade e mídias sociais. A gente vê um investimento das empresas em comunicação, fazendo essas vagas surgirem, observa Yolanda Brandão, do Nube.
Entre os cursos de nível técnico, os que mais demandam por estagiários no Estado são os em Administração, Enfermagem, Mecânica, Logística e Eletrotécnica.
CURSOS COM MAIS OPORTUNIDADES PARA ESTAGIAR
Nível superior
1. Pedagogia - 2.143 vagas de estágio abertas em 2017.
2. Administração - 875 vagas de estágio abertas no ano passado.
3. Direito - 677 oportunidades em 2017.
4. Ciências contábeis - 248 contratações de estagiários em 2017.
5. Engenharia Civil - 155 vagas de estágio abertas no ano passado.
6. Educação Física - 153 oportunidades de estágio abertas em 2017.
7. Sistema de Informações - 127 contratações de estagiários em 2017.
8. Enfermagem - 99 vagas de estágio abertas no ano passado.
9. Engenharia de Produção - 90 vagas de estágio abertas em 2017.
10. Engenharia mecânica - 75 vagas de estágio.
Nível técnico
1. Técnico em administração - 247 contratações.
2. Técnico em enfermagem - 152 contratações.
3. Técnico em mecânica - 87 contratações.
4. Técnico em logística - 45 contratações.
5. Técnico em eletrotécnica - 37 contratações.
Fonte: CIEE-ES
AGORA É A HORA PARA CONSEGUIR UM ESTÁGIO
A hora pra conseguir um estágio é agora. Como muitos contratos se encerram em dezembro, o período de início de ano costuma ser um dos que mais oferecem oportunidades.
Segundo a estimativa do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE-ES), somente nos três primeiros meses do ano devem ser abertas de 700 a 800 vagas de estágio em todo Estado, desde cursos de nível superior aos de nível técnico.
A principal dica para quem vai concorrer a uma vaga é ficar ligado na situação e nas exigências do mercado de trabalho, aconselha a gerente de operações do CIEE, Valquíria Dadalto.
A gente sempre orienta que o estudante candidato esteja de olho no mercado, no que tem sido exigido ou recomendado, para correr atrás a tempo. Talvez procurando um curso extra, como na área de informática, numa língua estrangeira, uma capacitação. Tudo isso agrega valor ao currículo na hora da seleção e é sempre uma boa dica, comenta.
Yolanda Brandão, gerente de treinamento do Núcleo Brasileiro de Estágios (Nube), orienta ainda que, mesmo sem estar procurando por uma vaga, o estudante procure oportunidades de estágio na sua área. As vezes eles não se preocupam em pesquisa porque a faculdade não permite estagiar no começo, mas a medida que você vai pesquisando você já começa a compreender as tendências do mercado, onde apostar e onde investir.
Na hora da entrevista, a dica é ser pontual, mostrar interesse e pesquisa sobre a empresa antes. Tudo isso pode contar pontos.
Sete dicas
1. Fique ligado! Olho no mercado - Esteja atento à situação do mercado, às exigências e recomendações.
2. pesquise sempre! Veja vagas na sua área - Mesmo sem estar buscando um estágio por agora, vá pesquisando vagas para já sentir as tendências da sua área e onde você pode apostar.
3. Pense além do básico! Busque um diferencial - Um curso extra conta muitos pontos no currículo, ainda mais para um primeiro estágio. Cursos de informática, língua estrangeira e capacitações são boas pedidas.
4. Conheça antes! Pesquise informações sobre a empresa - Antes da entrevista, procure saber mais sobre a empresa em que você está se candidatando. Isso é fundamental.
5. Nada de velharia! Mantenha seu currículo atualizado - Mudou de período, idade, endereço ou está fazendo outro estágio ou um curso extra? Atualize seu currículo.
6. Hora é hora! Seja pontual - Chegue na hora ou uns minutinhos antes da entrevista ou dinâmica de estágio. Atraso nem pensar.
7. Seja pra frente! Mostre-se interessado - Demonstre que você realmente quer aquela vaga e seja proativo.
Fontes: Nube e CIEE.