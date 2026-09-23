Quase 25 mil candidatos fazem prova da PM neste domingo (27) no ES

Neste domingo (27), quase 25 mil candidatos fazem as provas objetiva e discursiva do concurso da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES). É a primeira etapa de uma longa seleção; De acordo com o comandante-geral da corporação, coronel Ríodo Lopes Rubim, os aprovados só devem estar em serviço em, aproximadamente, um ano e meio, ou seja, em 2028.
As provas incluem redação e 80 questões objetivas, distribuídas em:
Língua Portuguesa (20);
Raciocínio Lógico e Matemático (20);
Geografia (20);
História (20).
O concurso para os Cursos de Formação de Soldados (CFSd 2026) e Formação de Soldado Músico (CFSMus) teve 24.838 inscritos no total. São 24.653 pessoas concorrendo às mil vagas de soldado combatente, quantitativo que resulta em 25 candidatos por vaga. Outros 185 disputam as oito vagas para músico, pouco mais de 23 por vaga.
As provas ocorrem no mesmo dia, em turnos diferentes.
Músicos: portões abrem às 6h; a prova vai das 8h às 13h.
Combatentes: portões abrem às 12h30; a prova vai das 15h às 20h.
A aplicação será feita em diversas partes do Estado para evitar grandes deslocamentos. Além da Grande Vitória, há provas em nove municípios do interior: Alegre, Aracruz, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares, Nova Venécia, São Mateus e Venda Nova do Imigrante. Algumas cidades terão vários pontos de prova: só na Serra são oito; e em Vitória, quatro.
O endereço de cada candidato pode ser encontrado na Área do Candidato, no site do Idecan, a banca organizadora. Para acessar, é preciso usar o login e a senha cadastrados na inscrição.
O coronel confirmou que não haverá esquema especial de trânsito ou reforço específico para os locais de prova, já que a aplicação foi distribuída para que evitasse grandes concentrações de deslocamento no mesmo município.
Para o dia da prova, a orientação da corporação é que os candidatos cheguem cedo aos seus locais de aplicação, já previamente conferidos, e tenham em mãos um documento de identidade original com foto (cópias não são aceitas), além de caneta esferográfica de corpo transparente com tinta azul ou preta de ponta grossa.
A regra mais rigorosa, segundo o comandante-geral, envolve os celulares. O uso dos aparelhos é terminantemente proibido, não sendo permitido entrar com o aparelho nem mesmo desligado.
Os candidatos podem também levar a própria garrafa de água e algum alimento.
Os candidatos aprovados nas provas objetiva e de redação seguirão para uma série de etapas eliminatórias que, segundo o coronel, levam cerca de sete meses para serem concluídas.
O Exame de Aptidão Física (TAF) está marcado para os dias 19 e 20 de dezembro e exigirá flexão na barra fixa, teste de agilidade, corrida de 2.400 metros e abdominal remador.
O cronograma completo de etapas inclui:
Prova objetiva e de redação;
Entrega de documentação preliminar para aferição da idade;
Exame de Aptidão Física;
Avaliação Psicológica;
Investigação social;
Exame de saúde e exame toxicológico/antidoping;
Entrega de documentação para fins de matrícula;
Curso de Formação.
Para o coronel, o maior risco ao prazo total de um ano e meio são os fatores externos. "O que ocorre muitas vezes são ações judiciais e recursos. Estamos buscando fazer o processo da forma mais transparente possível e obedecendo ao calendário, para não termos tropeços e conseguirmos entregar esses 1.008 novos soldados", explicou.
Questionado se as vagas anunciadas bastam para cobrir o déficit de efetivo da PM, Rubim não descartou a utilização do cadastro de reserva. Segundo ele, até a formatura da turma, a corporação avaliará a necessidade de convocar os remanescentes ou abrir um novo processo seletivo.
Comunicados e atualizações podem ser encontrados nos sites do Idecan e da PMES.