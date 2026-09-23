Quase 25 mil candidatos fazem prova da PM neste domingo (27) no ES

As provas ocorrem no mesmo dia, em turnos diferentes.

Músicos: portões abrem às 6h; a prova vai das 8h às 13h.

Combatentes: portões abrem às 12h30; a prova vai das 15h às 20h.





A aplicação será feita em diversas partes do Estado para evitar grandes deslocamentos. Além da Grande Vitória, há provas em nove municípios do interior: Alegre, Aracruz, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares, Nova Venécia, São Mateus e Venda Nova do Imigrante. Algumas cidades terão vários pontos de prova: só na Serra são oito; e em Vitória, quatro.





O endereço de cada candidato pode ser encontrado na Área do Candidato, no site do Idecan, a banca organizadora. Para acessar, é preciso usar o login e a senha cadastrados na inscrição.





O coronel confirmou que não haverá esquema especial de trânsito ou reforço específico para os locais de prova, já que a aplicação foi distribuída para que evitasse grandes concentrações de deslocamento no mesmo município.